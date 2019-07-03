7 причин, почему развод лучше плохого брака

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Когда мы вступаем в брак, мы абсолютно уверены, что наконец-то нашли «того единственного». Но, к сожалению, статистика показывает обратные результаты: каждый четвертый брак заканчивается разводом. И даже если иногда трудно признать, что ваше «долго и счастливо» просто не работает, не стоит отчаиваться: существует много хороших вещей, которые развод способен привнести в вашу жизнь.

Редакция AdMe.ru узнала 7 причин, почему лучше уйти, чем остаться в нездоровом браке.

7. Повышаются шансы найти «правильного человека»

Будучи в браке, вы неосознанно стараетесь держаться подальше от противоположного пола, чтобы избежать ревности партнера. В результате вы упускаете множество замечательных людей, с которыми могли бы сблизиться. В этом нет ничего страшного, если вы счастливы в браке. Однако если вы чувствуете, что брак стал тяготить вас, развод может помочь завершить неудавшиеся отношения и встретить более подходящего партнера в будущем. После неудачного брака у вас есть не только большой жизненный опыт, но и возможность влюбиться заново. Так, некоторые исследования показывают, что люди, вступающие в повторный брак, с меньшей вероятностью разводятся, потому что на этот раз лучше понимают себя и уверены в том, что они хотят от близкого человека.

6. Можно посвятить свою энергию личностному росту

Если вы долго находитесь в нездоровом браке, ваше эмоциональное благополучие буквально держится на волоске. Это тягостное ощущение может заставлять вас чувствовать, что вы теряете самого себя. Помните ли вы свои старые увлечения? Поддерживает ли супруг ваши решения и мировоззрение? Вам нравится ваша жизнь в данный момент? Если вы ответили «нет» на все вопросы, возможно, пришло время внести некоторые изменения в вашу личную жизнь. Выходит, плохой брак может помешать вам делать то, что хочется, или иметь то, что вы заслуживаете. Так что после развода вы можете наконец перестать вкладывать всю свою энергию в отношения, которые больше не работают, и использовать ее для других важных сфер вашей жизни.

5. Можно почувствовать себя более счастливым

Расторгая неудачный брак, вы теряете супруга, но взамен вы обретаете счастье. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на противоречивых людей и нездоровые отношения. И если вы чувствуете, что ваш брак приносит только чувство неудовлетворенности, самое время уходить. Конечно, вначале развод может оказаться шоком для вас, но позже вы сумеете перевернуть эту страницу и открыть новую главу в своей жизни, которая, вполне вероятно, окажется гораздо интереснее предыдущей. Согласно ряду исследований, и мужчины, и женщины чувствуют себя счастливее даже спустя 5 лет после расторжения брака, потому что смогли наконец получить удовлетворение от своей жизни.

4. Ваши дети тоже будут счастливее

Многие пары понимают, что они несчастны, и все же решают остаться в браке «ради своих детей». Но на деле это плохая идея. Ваши дети могут улавливать фальш, слышать ссоры и пребывать в постоянном стрессе от неудачного брака. Более того, у них может сложиться превратное впечатление о том, что такое здоровые и нездоровые отношения, что, в свою очередь, может привести к огромным проблемам в их будущей личной жизни. Поэтому, если вы заботитесь о психологическом состоянии вашего ребенка, стоит показать ему, как уважать друг друга и найти компромисс. И не забывайте золотое правило: счастлив родитель — счастлив и ребенок.

3. Ваше здоровье улучшится

Большинство людей считают, что брак укрепляет здоровье, но в случае плохого брака такая установка совсем не работает. Напротив, наполненный конфликтами брак может подорвать здоровье даже сильнее одиночества. Исследования подтверждают, что жизнь в доме с напряженной атмосферой причиняет такой же физический вред, как чрезмерное употребление алкоголя или хронический стресс на работе. Поэтому, если вы до сих пор не расстались со своей женой или мужем, которые не являются вашей «лучшей половиной», помните, что у вас повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака, артрита, диабета, а также риск ослабления иммунитета. Более того, даже небольшие порезы и раны на вашей коже могут заживать на 40 % медленнее.

2. Ваш внешний вид улучшится

Даже если вы не собираетесь сразу после развода садиться на диету или колоть ботокс, вы все равно можете отметить некоторые неожиданные изменения в своем внешнем виде. Многие люди признают, что они пережили глубокую душевную трансформацию и стали чувствовать себя лучше и живее. А когда внутреннее состояние пришло в норму, то и их внешность постепенно изменилась в лучшую сторону. Более того, после мощного жизненного переворота, такого как развод, большинство людей намеренно меняют свою внешность: начинают тренироваться, покупают новую одежду, обновляют стиль и так далее. Эти изменения также помогают повысить уверенность в себе и подкрепить ощущение благополучия.

1. Пенсионный вопрос упростится

Редко у кого получается расторгнуть брак без затрат. Тем не менее развод может оказаться финансово выгодным для вас в долгосрочной перспективе: согласно данным ученых, разведенные женщины, которые никогда не вступают в повторный брак, часто становятся успешными. После развода они обычно сосредотачиваются на своей карьере и работают большее количество часов, чем раньше. Все это приводит к увеличению доходов, что помогает вносить больший вклад в пенсионный счет и получать значительно большие пособия по социальному обеспечению.

Вам когда-нибудь приходилось разводиться? Поделитесь ценным опытом в комментариях!