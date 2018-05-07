7 причин, которые заставляют нас из раза в раз выбирать неподходящего партнера

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Наверное, у каждого есть знакомые, которые постоянно вступают в отношения с теми, кто им не пара. Они как будто специально наступают на одни и те же грабли. И каждый раз все сопровождается их нытьем о том, что они встречаются не с «тем» человеком. А может быть, вы заметили эту особенность за собой.

AdMe.ru считает, что к выбору второй половинки нужно подходить максимально осознанно. Мы расскажем, почему людям свойственно ошибаться в партнере и как прекратить череду неудачных романов.

1. Они боятся остаться одинокими

Страх одиночества толкает людей в объятия нового человека, когда они еще не успели разобраться ни в нем, ни в собственных чувствах. По этой же причине они согласны жить в «стабильных», но несчастливых браках. Почему же человек чувствует себя неполноценным без второй половинки? Психолог Маргарет Пол (Margaret Paul) считает, что это связано с привычкой людей передавать ответственность за физическое и эмоциональное благополучие своему партнеру. Если вам скучно, но вы не можете сами себя развлечь и ждете, когда вас «сводят» в кино, — это про вас. На что обратить внимание. Чтобы принять себя как полноценную личность, стоит взять на себя ответственность за собственную жизнь. Чаще принимайте волевые решения и отдыхайте в одиночестве.

2. Они не чувствуют, что достойны лучшего

Иногда люди начинают отношения с неподходящими партнерами по причине низкой самооценки. Человеку легко зациклиться на своих недостатках и пасть духом. Исследование журнала Glamour и профессора университета Огайо Джесси Фокс (Jesse Fox) выявило, что 54 % женщин совершенно недовольны своим телом, а 80 % не любят свое отражение в зеркале, из-за чего чувствуют себя неуверенно. На что обратить внимание. Попробуйте отыскать в себе положительные черты и поэкспериментировать с увлечениями. Даже если вы не найдете хобби по душе сразу, вы многому научитесь и поймете, что вы интересный и уникальный человек сами по себе.

3. Они стараются оправдать чужие ожидания

Одна мама постоянно твердила сыну, что его жена должна каждый день варить суп и мыть унитаз. А другая мама напоминала своей дочке, что нужно обязательно выйти замуж за врача. Таких историй столько же, сколько людей на свете. Каждому ребенку хочется угодить родителям и обществу в целом. Но когда ребенок вырастает, он может забыть о том, чтобы угодить себе. На что обратить внимание. Вспомните, какие требования вы предъявляете потенциальному спутнику жизни. Это действительно ваши требования или их навязали вам?

4. Они считают, что человека можно изменить

На этот крючок попадаются многие. Сказки и красивые фильмы учат нас, что добро победит и партнер изменится ради любви. Но мало у кого получалось изменить человека. Психологи до сих пор повторяют, что надежда на изменения рано или поздно умирает. На что обратить внимание. Полезнее и целесообразнее искать человека, которого не нужно менять, чем тратить время и силы на негарантированный результат.

5. Они неправильно интерпретируют список плюсов и минусов

Составлять списки и ориентироваться на количество пунктов — глупая затея. Представьте, что вы выбираете наряд на важный вечер и записываете плюсы и минусы вашей любимой рубашки. Она удобная, ткань мягкая, она вам идет, но на груди большое жирное пятно. Плюсов больше. Наденете ли вы такую вещь? То же самое с людьми. Человек может ошибочно решить, что партнер обладает необходимыми плюсами, а все остальное неважно — но даже маленький камушек в ботинке со временем причиняет ужасную боль. На что обратить внимание. Постарайтесь оценивать человека комплексно. В каких-то случаях минусы действительно могут быть для вас незначительными, а в других случаях — окажутся решающими.

6. Они зависимы от сильных эмоций

В психологию постепенно входит понятие «зависимость от хаоса» (chaos addiction). Людям, склонным к этому состоянию, хочется сильных эмоций и ярких впечатлений, чтобы повысить уровень адреналина и испытать своеобразное удовольствие. А отрицательные эмоции получить легче, поэтому «зависимый» специально провоцирует ссоры или ищет партнера, с которым гарантировано катание на эмоциональных качелях. На что обратить внимание. Постарайтесь понять, не ищете ли вы эмоциональной встряски специально. Получить дозу адреналина можно не только ссорами и истериками. Экстремальные виды спорта, захватывающие фильмы и книги отлично выполняют эту функцию.

7. Они слишком превозносят любовь

Любовь опьяняет, и после первого глотка мы уже готовы клясться избраннику в вечной верности. Но спустя время отношения становятся труднее и появляются сомнения в правильности выбора. В 2014 году писатель Марк Мэнсон опубликовал статью под названием «Одной любви недостаточно», где рассказал о том, что любовь не всегда равна совместимости. Она не решает проблемы в отношениях и не всегда стоит ваших жертв. Чувство, которое воспевается в книгах и песнях, не гарантирует крепких отношений. На что обратить внимание. Залог совместного счастья — не только любовь. На благополучные отношения влияют общие интересы и цели в жизни, подходящее чувство юмора, способность понимать друг друга.