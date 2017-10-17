7 отговорок, которые использует наш хитрый и ленивый мозг

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Живет себе человек с лишним весом и хочет похудеть. Он истязает себя диетами, но неизменно срывается. Почему не хватает силы воли? Можно было бы назвать все простым и емким словом «слабость», но дело не только в ней. AdMe.ru приводит психологические отговорки, которые мешают похудеть. Осознайте свое внутреннее препятствие, и у вас все получится.

1. Вы подсознательно считаете, что так и должна выглядеть настоящая женщина

В глубине души вы убеждены, что настоящей женщины должно быть много

и что «мужики на кости не кидаются». Получается, вы в норме, а вот у остального мира проблемы. Если при наличии лишнего веса вокруг вас все равно толпа поклонников, может быть, стройное тело вам и не нужно. Во всех остальных случаях люди просто врут себе, чтобы есть пончики без зазрения совести.

2. Вы копируете свою маму

В подсознании сидит убеждение, что полнота предопределена генетически и с этим не справится. Поэтому по-настоящему вы и не пытаетесь. Полнота — это не норма для организма. Если работать над собой, результат не заставит себя ждать. Это доказано не одним примером.

3. Вы убедили себя, что лишний вес вам нужен

Чтобы уменьшить дискомфорт от неприятности, психика способна наделить эту неприятность вымышленными достоинствами. Может быть, внутри вас сидит убежденность, что лишний вес совсем не лишний? И без него вы станете, например, морщинистой, злой, у вас отвиснет грудь или еще что-нибудь? Пока вы внутренне оправдываете лишний вес, избавиться от него будет сложно. Разберите свои подсознательные страхи: так ли они обоснованны?

4. Вы прячетесь за лишним весом от реальной жизни

Страхи могут быть совершенно фантастическими: а вдруг обаятельный молодой человек разобьет сердце похудевшей красотке? вдруг на работе заметят и повысят? вдруг вы не справитесь? Нет, лучше сидеть и не высовываться. Чтобы радости жизни начали сыпаться как из рога изобилия, недостаточно просто похудеть, не переоценивайте себя. Но, если вам удастся победить в этой схватке, энергии у вас станет гораздо больше. А энергия тянет за собой приятные бонусы.

5. Вы замещаете радости едой

Да, вкусно поесть — это удовольствие, но далеко не единственное прекрасное в жизни. Найдите то, что будет приносить радость, успокаивать, дарить чувство комфорта, кроме еды. Первый шаг — просто начать делать то, что более-менее нравится, и не бросать, перетерпеть какое-то время. Скоро вас затянет, и оглянуться не успеете, как побежите в спортзал вместо булочной.

6. Вы заедаете проблемы

Если вам нравится себя жалеть, делайте это в спортзале или на танцах, йоге — да где угодно. Только не в кондитерской! Успокоиться во время стресса лучше всего помогает бег и в целом любые занятия спортом. Купите себе красивый костюм, скачайте трогательную музыку и лейте слезы на беговой дорожке или на эллипсе, пока ваша попа будет становиться похожа на орех.

7. Ваша жизнь однообразна

Скучная работа, друзья вечно заняты, из увлечений — приготовить вкусный ужин и поесть. Ради кого стараться? Себе вы и так нравитесь, а толпы поклонников все равно есть только у тощих длинноногих злых красоток. Да и зачем вам эти надоедливые толпы? Еще муж приревнует! Если вы читаете этот текст, значит, зашли в статью и пролистали аж до конца, что красноречиво говорит о ваших истинных желаниях. Будьте честны с собой, и результат не заставит себя ждать!