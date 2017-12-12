7 повседневных привычек, которые раскроют тайну темной стороны вашей личности
У каждого есть предпочтения и ежедневные ритуалы, о природе которых мы не задумываемся. Мы привыкли воспринимать их как обычные действия, а вот ученые утверждают, что наши привычки, с первого взгляда совершенно безобидные, способны рассказать о той стороне личности, которую не хочется никому показывать.
AdMe.ru подготовил 7 самых распространенных привычек и узнал, какие секреты могут выдать окружающим наши пристрастия.
1. Органическая еда
Люди, которые не признают вкусную, но вредную пищу и тщательно выбирают качественные продукты без пестицидов и гормонов, больше других имеют склонность к осуждению, отсутствию альтруизма и к субъективности по отношению к другим.
Ведущий автор исследования объяснил результаты так: «Людям кажется, что они сделали хороший поступок и теперь у них есть разрешение на то, чтобы впоследствии вести себя неэтично. Это можно сравнить с тем, что вы идете в спортзал, пробегаете несколько километров и решаете, что теперь вам можно съесть шоколадный батончик». Так и люди, привыкшие покупать органические продукты, как бы начисляют себе баллы за хорошие поступки, которые в дальнейшем могут потратить на не самые благовидные действия.
2. Солярий
Большинство людей знают о вредных последствиях загара, что привело к снижению популярности соляриев. Но все же остались люди, которые регулярно туда ходят, и ученые утверждают, что желание получить загар под искусственным солнцем выдает склонность и к другим зависимостям. Например, такие люди подвержены в 6 раз большему риску стать алкоголиками и в 3 раза чаще страдают от сезонного аффективного расстройства.
3. Прохладный душ
Ученые утверждают, что человек способен сам восполнять недостающее эмоциональное тепло путем регулирования температуры воды. Например, чем больше времени человек проводит под теплым душем или в ванной, тем сильнее в нем чувство одиночества. Любители же прохладного душа эгоцентричны, упрямы и не терпят чужого мнения. Такие люди могут выслушать иную точку зрения, но никогда с ней не согласятся.
4. Многоразовые продуктовые сумки
Еще несколько лет назад в моду вошли многоразовые тканевые сумки, и некоторые люди с удовольствием заменили ими пластиковые и бумажные пакеты. Но и в этом случае, как и с любителями органических продуктов, происходит своеобразное накопление «бонусных баллов» за хорошие поступки, поэтому такие люди чаще остальных покупают нездоровые продукты (чипсы, шоколадки, газировку и так далее).
Авторы исследования объясняют результаты тем, что покупатели, использующие тканевые сумки, считают, что тем самым они заботятся об экологии (хороший поступок), а потому имеют право побаловать себя чем-то вкусным, но вредным.
5. Электронные письма
Электронный почтовый ящик может многое рассказать о личности человека:
- Люди, которые не оставляют без внимания новые письма (фильтруют, удаляют или отвечают сразу, как только их получат), желают держать все под контролем и находятся в чрезмерном напряжении.
- Если человек редко удаляет сообщения после прочтения, то это говорит о перфекционизме, а также о потребности в чувстве защищенности. Такие люди оставляют все на всякий случай.
- Люди, которые оставляют электронные письма непрочитанными и не удаляют их, обладают высоким интеллектом, поскольку они осознают, что чтение этих писем не даст им ничего полезного, и они просто не тратят на это время.
6. Лайки в соцсетях
В ходе исследования было обнаружено, что по лайкам в Facebook можно определить пол, политические взгляды, сексуальную ориентацию, религиозные убеждения и уровень интеллекта. Все это делалось с целью улучшения методов продаж различных товаров, но исследователи также выяснили, что лайки являются одной из форм «диванного активизма» и признаком лени. Люди могут выразить обеспокоенность по поводу тех или иных событий всего лишь одним кликом мыши, тем самым экономя время и не прилагая реальных усилий.
7. Горькие продукты
У каждого есть знакомый, который любит кофе без сливок и сахара. А вот ученые утверждают, что люди, которые пьют чистый черный кофе, с большой долей вероятности могут иметь психические расстройства, свойственные серийным убийцам.
По результатам исследования, любовь к любым горьким продуктам может свидетельствовать о том, что перед вами психопат. В то же время те, кто отдает предпочтение пиву, тоникам и другим несладким жидкостям, с большей вероятностью имеют черты садизма и нарциссизма, склонны к двуличию, тщеславию и эгоизму, а также к получению удовольствия от страданий других людей.
А вы согласны, что привычки имеют гораздо более глубокий смысл, чем мы привыкли думать? Или вы считаете, что ученые слишком драматизируют? Поделитесь своим мнением в комментариях!
Фото на превью Ace Ventura: Pet Detective/Warner Bros, Friends/NBC