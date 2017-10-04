7 советов об отношениях, которым ни за что нельзя следовать супругам

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Советы бывают разными. Одни нам дают близкие люди из добрых побуждений. Другие мы получаем от завистников, на самом деле не желающих нам помочь. Но даже искренние рекомендации не всегда оказываются по-настоящему полезными в деле сохранения отношений. AdMe.ru решил разобраться, какие советы психологи не рекомендуют слушать людям, желающим сохранить свой любовный союз, и как распознать советы, ведущие в «пропасть».

1. «Тебе стоит поискать для себя более выгодный союз»

Желание получить выгоду от отношений может завести не туда, и в результате вы останетесь у разбитого корыта. Выгода, по мнению психологов, не может быть объективным поводом для расставания или начала отношений. Таким образом можно разрушить брак, в котором вы действительно счастливы, или вступить в тот, в котором счастливы не будете никогда.

2. «Покажи, кто в доме хозяин. Не позволяй командовать!»

Во-первых, у всех людей разная область компетенции, и это нормально, что каждый из супругов берет на себя ведущую роль в каких-то отдельных ситуациях. Во-вторых, только взаимное уважение способно сделать брак по-настоящему крепким.

3. «Требуй романтики!»

Психологи предупреждают, что для романтики в отношениях есть определенный период, которому свойственно проходить. Люди не могут все время сходить друг по другу с ума, уподобляя совместное существование лучшим диснеевским сюжетам. Поэтому не стоит требовать от партнера максимального продления конфетно-букетного периода. В каждом этапе взаимоотношений есть свои крутые моменты.

4. «Лучше промолчи, не надо усугублять»

Психологи уверены, что избежать конфликтов в браке невозможно. Лучше решать проблемы по мере их поступления, а можно при помощи замалчивания собрать их в один огромный ком и подождать, пока он взорвется и убьет ваши отношения. Поэтому строить из себя жертву, не давая себе поговорить с партнером о наболевшем, однозначно не стоит.

5. «Просто прочитай их переписку. Ты имеешь право!»

Такое вмешательство в личную жизнь партнера, как назойливые звонки, чтение личной переписки и постоянное отслеживание местоположения, специалисты по семейному праву считают первым шагом к семейному насилию. Ведь оно бывает не только физическим, но и моральным. Поэтому не слушайте подобных советов и не делайте из партнера пленника своей ревности.

6. «Просто напомни ему, как мало он зарабатывает»

Отличный совет для того, чтобы даже мелкое разногласие превратить в глобальный скандал. Ведь взаимных упреков в любой паре при желании найдется огромное количество. Специалисты не говорят, что такие вещи не стоит обсуждать, но уж точно не стоит их упоминать в пылу при каждой ссоре или повторять ежедневно при каждом удобном случае.

7. «Смотри на меня и учись»

Обучение собственным примером подходит только в том случае, если речь идет о детях и родителях. Но вы не ребенок, и воспроизводить чужое поведение вам ни к чему. Испытывая трудности в браке, не пытайтесь оглянуться на другие семьи и скопировать их быт. Хотя это не говорит о том, что не стоит пытаться избежать чужих ошибок.

Изнутри — виднее

Почему же мы прислушиваемся к советам, которые не сулят ничего хорошего? Потому что в глубине души уверены, что со стороны виднее, что наблюдатель сможет найти объективный выход из взволновавшей нас ситуации. Но ощущение это ложное, потому что отношения двоих полны множества нюансов, которые неизвестны случайному человеку. Поэтому в таких ситуациях нужно слушать только свой разум и свое сердце.