7 профессий, которые могут изменить вашу личность до неузнаваемости
Общаться с клиентами, варить кофе в турке, проводить экскурсии для детишек — сегодня можно выбрать любую профессию и стать по-настоящему счастливым. Но среди огромного списка вакансий существуют должности, которые сильнее остальных влияют на личность и на ее психическое состояние. В этой статье мы расскажем, как понять, что выбранная сфера «токсична», и какие профессии могут изменить нас до неузнаваемости.
Полученные в недавнем исследовании данные показали, что человек, продвигаясь по карьерной лестнице, формирует определенную модель поведения, чтобы удачнее влиться в профессию.
Карьерные взлеты обычно ждут открытых, честных и активных людей, которые готовы проявлять себя и двигаться вперед. Однако, погружаясь в работу с головой, мы не только учимся новым вещам, но и приобретаем специфические карьерные привычки. И порой человек настолько крепко вживается в ремесло, что становится непохожим на прежнего себя.
Мы в AdMe.ru выделили профессии, которые могут негативно повлиять на нашу личность, а также приготовили бонус в конце статьи — расскажем, как понять, что рабочее место пора сменить и как это можно сделать.
1. Актер
Профессия, которая у всех ассоциируется с огромными гонорарами и красными дорожками, на самом деле не так привлекательна. Исследование, проведенное психологами из Лондона, показало, что большинство актеров проживают не свои жизни, а барахтаются в сюжетных перипетиях, прикрепленных к ним персонажей.
Такое явление ученые обозначили как «синдром владения», т.е. артист настолько вживается в свою роль, что даже за пределами сцены продолжает играть.
Также ученые выявили закономерность: люди, работающие в сфере кино или обучающиеся в драматических школах, чаще других страдают расстройством личности и жалуются на нервные срывы. Работа на пределе своих возможностей — участь каждого актера.
2. Художник
На сегодняшний день большинство творческих исполнителей — фрилансеры, потому что устроиться в компанию удается далеко не всем. В 2007 году в Йоркском университете искусств было проведено исследование, касающееся заработка художников. Выяснилось, что творческая сфера не всегда готова баловать исполнителей шикарными гонорарами.
Художники-фрилансеры соглашаются с тем, что непостоянные выплаты держат их в напряжении. Неуверенность в завтрашнем дне неизменно приводит к стрессу и негативным эмоциям.
Работая в студии, художник постоянно вдыхает ядовитые пигменты красок, которые не только могут вызвать раздражение и отравление, но и повлиять на работу мозга. Только подумайте, как страдали гении эпохи Возрождения, когда по несколько лет писали свои «токсичные» полотна!
3. Киберспортсмен
Индустрия игр стремительно набирает обороты. И если раньше никто не знал, что вымышленные игровые персонажи могут участвовать в соревнованиях, то сегодня сражения команд смотрят более 145 млн человек.
Однако, если вы решите начать карьеру киберспортсмена, будьте готовы к тому, что сидеть за компьютером придется около 12 часов в день. Постоянное нахождение в игровом пространстве не только ухудшит состояние здоровья, но и окажет влияние на психику. Отвыкнуть от пиксельной картинки, которая заменила реальность, будет непросто.
4. Адвокат
Долгая карьера адвоката тоже накладывает ощутимый отпечаток на личность. Излишняя осторожность, строгость и дотошность — те факторы, которые необходимы для успешного ведения дела.
Люди обращаются за защитой не от лучшей жизни, и поэтому адвокат должен быть не только хорошим специалистом, но и психологом, а беседы с клиентами не всегда проходят гладко. Участие в частых рабочих конфликтах расшатывает нервную систему и ухудшает иммунную защиту организма.
Иногда адвокаты получают угрозы и гневные письма, а это прямая дорожка к тревожности и даже апатии. Защищая своего подопечного или разбирая громкое дело, специалист не перестает работать даже за пределами офиса.
5. PR-специалист
Реклама движет современным миром, поэтому услуги PR-специалистов востребованы как никогда. Продвижение проектов — работа явно не из легких. Бешеная конкуренция, огромные объемы информации — все это ингредиенты супа, в котором постоянно варится PR-специалист.
Работа с развивающимися проектами интересная, но стрессовая — это и ненормированный рабочий день, и конфликтные ситуации с заказчиками, и вопросы, требующие моментального решения.
PR-специалист должен ежедневно крутиться и искать наилучшие пути для развития своего проекта. Работа в режиме нон-стоп может привести к хронической усталости, стрессу и непрерывному чувству тревожности.
6. Спортсмен
Профессиональные спортсмены должны справляться не только с ежедневными физическими нагрузками, но и с давлением конкуренции, а также с собственными эмоциями. Выступления на чемпионатах требуют собранности, перфекционизма и моральной устойчивости.
В свою очередь, постоянные соревнования пробуждают в человеке дух соперничества — атлет и в обычной жизни будет всегда стремиться к первенству.
Помимо этого, каждый спортсмен должен поддерживать статус клуба или организации, а это значит, он должен следить за тем, что делает и что говорит. Профессионалы, улыбающиеся с телеэкранов, становятся примерами для подражания, поэтому на плечах любого атлета лежит огромный груз ответственности не только перед собой, но и перед остальными людьми.
Ежедневное поддержание своего статуса, жесткая конкуренция, травмы и стресс рано или поздно приводят к эмоциональному выгоранию и опустошению.
7. Стилист
Химические средства, с которыми ежедневно работает стилист, со временем могут вызвать раздражение или аллергическую реакцию. А после нескольких лет, проведенных на ногах, да еще и в неудобной позе, не только начинает болеть спина, но и локти, колени, а также может разыграться мигрень.
Многие клиенты приходят в салон не только за новой прической, но и за психологической поддержкой, рассматривая кресло стилиста как кушетку терапевта. Такие ежедневные незапланированные «тренинги» могут привести к стрессу и эмоциональной подавленности, потому что не каждый мастер готов постоянно выслушивать чужие жалобы.
Как понять, что место работы пора сменить и как это сделать
- Ваши предложения и идеи не ценятся в коллективе. Вы не можете быть самим собой. Если на совещаниях и общих собраниях ваше мнение не учитывается, а в конце дня вы получаете плохую обратную связь — есть все шансы, что вы не на своем месте.
- Вам неумолимо скучно. Пролистывание ленты социальных сетей, залипание в мобильных играх — явно не то, чем нужно заниматься на рабочем месте.
- Работа не способствует достижению ваших личных амбиций и целей. Например, если вы хотите издать книгу и в это время работаете копирайтером или редактором новостей — это поможет прокачать необходимые скиллы. Но если с той же мечтой написать роман вы занимаете должность бармена — персонального роста можно не ждать.
- Вы постоянно чувствуете стресс. Если после рабочего дня вы не способны расслабиться и ваше тело живет в ежесекундном напряжении — это знак того, что пора искать новую работу.
- Вы остаетесь только ради зарплаты. Вы можете ненавидеть свою работу, но приобрести новенький автомобиль, а можете гореть тем, что делаете, и счастливым ездить на дедушкиных «жигулях».
- Вы не рассказываете о своей компании или должности остальным. Возможно, должность, которую вы занимаете, не вдохновляет вас или вы считаете, что достойны большего.
- Ваши личные характеристики не вписываются в эту должность. Если человек не любит детей, но при этом продолжает работать учителем младших классов, он будет постоянно испытывать стресс, что обязательно скажется на общем психическом состоянии.
- Вы не растете. Отмотать 15 лет без повышения, может, и благородно, но точно не перспективно.
- Вы не можете представить себя на этой должности больше года. При устройстве на должность задайте себе вопрос, готовы ли вы развиваться вместе с компанией и работать в этой сфере долгое время.
В большинстве случаев нам не нравятся только некоторые аспекты занимаемой должности. Вы можете обожать проводить тренинги, но ненавидеть заполнять отчеты в конце месяца. И это нормально.
Но если вы согласились с половиной (и больше) утверждений из приведенного списка — подумайте о смене работы. На самом деле отказаться от нелюбимой деятельности и шагнуть в неизвестность не так страшно, как кажется на первый взгляд.
Определите сферу, в которой вам хотелось бы получить опыт. Пройдите несколько бесплатных тренингов. Прочитайте книги по интересующей вас теме. Не бойтесь завести новые знакомства — спрашивайте и получайте ответы.
Изучите критерии, по которым кандидатов оценивают работодатели, чтобы в будущем стать тем самым новым, полезным сотрудником. Да, это будет трудно, но если это именно то, что вас зажигает, — дерзайте.
А что вы цените в своей работе больше всего?
Фото на превью Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 / Warner Bros, East News