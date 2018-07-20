7 профессий, которые могут изменить вашу личность до неузнаваемости

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Общаться с клиентами, варить кофе в турке, проводить экскурсии для детишек — сегодня можно выбрать любую профессию и стать по-настоящему счастливым. Но среди огромного списка вакансий существуют должности, которые сильнее остальных влияют на личность и на ее психическое состояние. В этой статье мы расскажем, как понять, что выбранная сфера «токсична», и какие профессии могут изменить нас до неузнаваемости.

Полученные в недавнем исследовании данные показали, что человек, продвигаясь по карьерной лестнице, формирует определенную модель поведения, чтобы удачнее влиться в профессию. Карьерные взлеты обычно ждут открытых, честных и активных людей, которые готовы проявлять себя и двигаться вперед. Однако, погружаясь в работу с головой, мы не только учимся новым вещам, но и приобретаем специфические карьерные привычки. И порой человек настолько крепко вживается в ремесло, что становится непохожим на прежнего себя. Мы в AdMe.ru выделили профессии, которые могут негативно повлиять на нашу личность, а также приготовили бонус в конце статьи — расскажем, как понять, что рабочее место пора сменить и как это можно сделать.

1. Актер

Профессия, которая у всех ассоциируется с огромными гонорарами и красными дорожками, на самом деле не так привлекательна. Исследование, проведенное психологами из Лондона, показало, что большинство актеров проживают не свои жизни, а барахтаются в сюжетных перипетиях, прикрепленных к ним персонажей. Такое явление ученые обозначили как «синдром владения», т.е. артист настолько вживается в свою роль, что даже за пределами сцены продолжает играть. Также ученые выявили закономерность: люди, работающие в сфере кино или обучающиеся в драматических школах, чаще других страдают расстройством личности и жалуются на нервные срывы. Работа на пределе своих возможностей — участь каждого актера.

2. Художник

На сегодняшний день большинство творческих исполнителей — фрилансеры, потому что устроиться в компанию удается далеко не всем. В 2007 году в Йоркском университете искусств было проведено исследование, касающееся заработка художников. Выяснилось, что творческая сфера не всегда готова баловать исполнителей шикарными гонорарами. Художники-фрилансеры соглашаются с тем, что непостоянные выплаты держат их в напряжении. Неуверенность в завтрашнем дне неизменно приводит к стрессу и негативным эмоциям. Работая в студии, художник постоянно вдыхает ядовитые пигменты красок, которые не только могут вызвать раздражение и отравление, но и повлиять на работу мозга. Только подумайте, как страдали гении эпохи Возрождения, когда по несколько лет писали свои «токсичные» полотна!

3. Киберспортсмен

Индустрия игр стремительно набирает обороты. И если раньше никто не знал, что вымышленные игровые персонажи могут участвовать в соревнованиях, то сегодня сражения команд смотрят более 145 млн человек. Однако, если вы решите начать карьеру киберспортсмена, будьте готовы к тому, что сидеть за компьютером придется около 12 часов в день. Постоянное нахождение в игровом пространстве не только ухудшит состояние здоровья, но и окажет влияние на психику. Отвыкнуть от пиксельной картинки, которая заменила реальность, будет непросто.

4. Адвокат

Долгая карьера адвоката тоже накладывает ощутимый отпечаток на личность. Излишняя осторожность, строгость и дотошность — те факторы, которые необходимы для успешного ведения дела. Люди обращаются за защитой не от лучшей жизни, и поэтому адвокат должен быть не только хорошим специалистом, но и психологом, а беседы с клиентами не всегда проходят гладко. Участие в частых рабочих конфликтах расшатывает нервную систему и ухудшает иммунную защиту организма. Иногда адвокаты получают угрозы и гневные письма, а это прямая дорожка к тревожности и даже апатии. Защищая своего подопечного или разбирая громкое дело, специалист не перестает работать даже за пределами офиса.

5. PR-специалист

Реклама движет современным миром, поэтому услуги PR-специалистов востребованы как никогда. Продвижение проектов — работа явно не из легких. Бешеная конкуренция, огромные объемы информации — все это ингредиенты супа, в котором постоянно варится PR-специалист. Работа с развивающимися проектами интересная, но стрессовая — это и ненормированный рабочий день, и конфликтные ситуации с заказчиками, и вопросы, требующие моментального решения. PR-специалист должен ежедневно крутиться и искать наилучшие пути для развития своего проекта. Работа в режиме нон-стоп может привести к хронической усталости, стрессу и непрерывному чувству тревожности.

6. Спортсмен

Профессиональные спортсмены должны справляться не только с ежедневными физическими нагрузками, но и с давлением конкуренции, а также с собственными эмоциями. Выступления на чемпионатах требуют собранности, перфекционизма и моральной устойчивости. В свою очередь, постоянные соревнования пробуждают в человеке дух соперничества — атлет и в обычной жизни будет всегда стремиться к первенству. Помимо этого, каждый спортсмен должен поддерживать статус клуба или организации, а это значит, он должен следить за тем, что делает и что говорит. Профессионалы, улыбающиеся с телеэкранов, становятся примерами для подражания, поэтому на плечах любого атлета лежит огромный груз ответственности не только перед собой, но и перед остальными людьми. Ежедневное поддержание своего статуса, жесткая конкуренция, травмы и стресс рано или поздно приводят к эмоциональному выгоранию и опустошению.

7. Стилист

Химические средства, с которыми ежедневно работает стилист, со временем могут вызвать раздражение или аллергическую реакцию. А после нескольких лет, проведенных на ногах, да еще и в неудобной позе, не только начинает болеть спина, но и локти, колени, а также может разыграться мигрень. Многие клиенты приходят в салон не только за новой прической, но и за психологической поддержкой, рассматривая кресло стилиста как кушетку терапевта. Такие ежедневные незапланированные «тренинги» могут привести к стрессу и эмоциональной подавленности, потому что не каждый мастер готов постоянно выслушивать чужие жалобы.

Как понять, что место работы пора сменить и как это сделать

Ваши предложения и идеи не ценятся в коллективе. Вы не можете быть самим собой. Если на совещаниях и общих собраниях ваше мнение не учитывается, а в конце дня вы получаете плохую обратную связь — есть все шансы, что вы не на своем месте.

Если на совещаниях и общих собраниях ваше мнение не учитывается, а в конце дня вы получаете плохую обратную связь — есть все шансы, что вы не на своем месте. Вам неумолимо скучно. Пролистывание ленты социальных сетей, залипание в мобильных играх — явно не то, чем нужно заниматься на рабочем месте.

Пролистывание ленты социальных сетей, залипание в мобильных играх — явно не то, чем нужно заниматься на рабочем месте. Работа не способствует достижению ваших личных амбиций и целей. Например, если вы хотите издать книгу и в это время работаете копирайтером или редактором новостей — это поможет прокачать необходимые скиллы. Но если с той же мечтой написать роман вы занимаете должность бармена — персонального роста можно не ждать.

Например, если вы хотите издать книгу и в это время работаете копирайтером или редактором новостей — это поможет прокачать необходимые скиллы. Но если с той же мечтой написать роман вы занимаете должность бармена — персонального роста можно не ждать. Вы постоянно чувствуете стресс. Если после рабочего дня вы не способны расслабиться и ваше тело живет в ежесекундном напряжении — это знак того, что пора искать новую работу.

Если после рабочего дня вы не способны расслабиться и ваше тело живет в ежесекундном напряжении — это знак того, что пора искать новую работу. Вы остаетесь только ради зарплаты. Вы можете ненавидеть свою работу, но приобрести новенький автомобиль, а можете гореть тем, что делаете, и счастливым ездить на дедушкиных «жигулях».

Вы можете ненавидеть свою работу, но приобрести новенький автомобиль, а можете гореть тем, что делаете, и счастливым ездить на дедушкиных «жигулях». Вы не рассказываете о своей компании или должности остальным. Возможно, должность, которую вы занимаете, не вдохновляет вас или вы считаете, что достойны большего.

Ваши личные характеристики не вписываются в эту должность. Если человек не любит детей, но при этом продолжает работать учителем младших классов, он будет постоянно испытывать стресс, что обязательно скажется на общем психическом состоянии.

Если человек не любит детей, но при этом продолжает работать учителем младших классов, он будет постоянно испытывать стресс, что обязательно скажется на общем психическом состоянии. Вы не растете. Отмотать 15 лет без повышения, может, и благородно, но точно не перспективно.

Отмотать 15 лет без повышения, может, и благородно, но точно не перспективно. Вы не можете представить себя на этой должности больше года. При устройстве на должность задайте себе вопрос, готовы ли вы развиваться вместе с компанией и работать в этой сфере долгое время.

В большинстве случаев нам не нравятся только некоторые аспекты занимаемой должности. Вы можете обожать проводить тренинги, но ненавидеть заполнять отчеты в конце месяца. И это нормально. Но если вы согласились с половиной (и больше) утверждений из приведенного списка — подумайте о смене работы. На самом деле отказаться от нелюбимой деятельности и шагнуть в неизвестность не так страшно, как кажется на первый взгляд. Определите сферу, в которой вам хотелось бы получить опыт. Пройдите несколько бесплатных тренингов. Прочитайте книги по интересующей вас теме. Не бойтесь завести новые знакомства — спрашивайте и получайте ответы. Изучите критерии, по которым кандидатов оценивают работодатели, чтобы в будущем стать тем самым новым, полезным сотрудником. Да, это будет трудно, но если это именно то, что вас зажигает, — дерзайте.