7 распространенных мифов о памяти, в которые многие верят. А зря

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Вы обладаете неплохой памятью и уверены во всех своих воспоминаниях? Даже если вы не моргнув глазом ответили «да», к концу прочтения этой статьи вы едва ли будете так категоричны. Наша память хитрит гораздо чаще, чем мы привыкли думать.

AdMe.ru собрал для вас 7 распространенных мифов о природе наших воспоминаний и собирается беспощадно их опровергнуть.

Миф № 1. Наши воспоминания довольно точны

Удивительно, но вернее будет заявить, насколько неточны наши воспоминания. Большинство вещей мы помним весьма приблизительно, часто вне зависимости от степени их важности. В 1986 году взрыв американского шаттла «Челленджер» стал горячо обсуждаемым событием. На следующий день после трагедии исследователи опросили сотню учащихся, попросив ответить, где они находились в тот момент, когда услышали новость. 2,5 года спустя часть учеников была повторно опрошена, и совпадение ответов не достигло и половины. Параллельно с точностью ученые также отмечали степень уверенности студентов в своих воспоминаниях. Ее показатели составили около 90 %. Выходит, даже если вы ручаетесь за достоверность своих воспоминаний, это вовсе не гарантирует их точность. Что даже немного пугает.

Миф № 2. Воспоминания неизменны

На самом деле наша память отличается впечатляющей гибкостью. Так, нейробиологи пришли к выводу, что воспоминание, к которому мы возвращаемся снова и снова, чаще подвергается изменениям, чем то, которое мы оставляем в покое. Каждый раз, когда мы говорим о каком-то значимом событии, как, например, в эксперименте выше, мы испытываем новые оттенки эмоций, легко (и, главное, незаметно) влияющие на наше отношение к событию и, соответственно, на воспоминание о нем.

Миф № 3. Забывание — процесс постепенный

Звучит логично: воспоминания тускнеют со временем, и прошлогодние события гораздо хуже сохраняются в памяти, чем события прошедшей недели. Так же стереотипно мы связываем пробелы в памяти со старением. Все это справедливо только в отношении долгосрочной памяти. Однако ряд исследований доказал, что большинство информации и знаний, которые мы получаем ежедневно, фиксируются нашей рабочей, или краткосрочной, памятью и исчезают мгновенно, как по щелчку пальцев. И вы наверняка знаете, как безотказно это работает, когда вам только что представили нового человека или спросили, все ли вы поняли.

Миф № 4. Подавляемые воспоминания — обычное дело

Если верить фильмам, то подавляемые воспоминания, однажды прорывающиеся сквозь сознание, — неприятное, но довольно распространенное психологическое явление. Настоящие психологи не так категоричны на этот счет. Практика показывает, что, если в детстве человек испытал какой-то травмирующий опыт, вероятность того, что он его забудет, крайне мала.

Миф № 5. Ложных воспоминаний не существует

Думаете, что вы-то уж точно счастливое исключение и 100 % ваших воспоминаний правдивы? Вы никогда еще так не ошибались. В отличие от закрученных сюжетов фильмов, в жизни поддельную память не нужно внедрять или прилагать существенные усилия для ее поддержания. Исследование, опубликованное в трудах Национальной академии наук США (PNAS) 2013 года, выяснило, что многие люди имеют склонность к ложной памяти, причем чем лучше их автобиографическая память, тем больше будет выдуманных деталей. Чтобы «воскресить» фальшивые воспоминания, достаточно задать правильные наводящие вопросы. Это было доказано во время эксперимента, в рамках которого добровольцам с разным уровнем автобиографической памяти предложили посмотреть новости. В сюжете журналистов рассказывалось о крушении самолета. Большинство участников эксперимента подтвердили, что слышали об этой трагедии. Но на деле такого крушения никогда не было, а ролик сняли специально для эксперимента.

Миф № 6. Некоторые обладают фотографической памятью

Многие исследования доказали, что такого понятия попросту не существует. До 15 % детей обладают тем, что называется зрительной памятью, то есть способны помнить очень точное изображение чего-либо в течение нескольких минут. Однако с возрастом этот навык теряется, и среди взрослых только небольшой процент обладает развитой зрительной памятью.

Миф № 7. Наша память — бесконечно дополняемый список

Вообще, умение забывать старую информацию дает нам возможность лучше изучать и запоминать новую. Так заключили исследователи Иллинойсского университета в Чикаго, отметившие, что участники эксперимента лучше справлялись с заданием запомнить список слов, когда во второй части эксперимента им предлагалось забыть половину из них. Такое «обновление» памяти способствует лучшей концентрации на запоминании и дальнейшей работе с теми вещами, которые важны в данный момент.

Преподносила ли ваша память когда-нибудь сюрпризы? Найдите единомышленников в обсуждении статьи.