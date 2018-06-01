7 пар психических болезней, которые часто встречаются вместе

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ментальные расстройства часто проявляются вместе. Многие психиатры в своей практике отмечают случаи, когда симптомы сплетаются в причудливый клубок, в котором сложно выделить одну явную патологию. Сложно сказать, почему так происходит. В некоторых случаях причина в поражениях мозга или наследственности, а иногда одно расстройство влечет за собой развитие другого. Каждый случай уникален, хотя у многих есть похожие черты.

AdMe.ru составил небольшой список психических расстройств, которые могут дополнять друг друга, и привел примеры. Возможно, они вас не только заинтересуют, но и подскажут, какие фильмы посмотреть в ближайшие несколько дней.

1. Посттравматическое стрессовое расстройство + депрессия

Эта пара психических расстройств, пожалуй, самая логичная и явная в нашем списке. Человек переживает ужасное событие, на фоне чего у него развиваются посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и депрессия. Больной постоянно прокручивает в голове то, что с ним произошло. Он ждет, что что-то похожее повторится, поэтому он постоянно на взводе и испытывает стресс. Депрессия проявляется в том, что человек теряет способность радоваться жизни, чувствует подавленность и тоску. Пример — главная героиня фильма «Комната» Джой. В 19 лет ее похитил мужчина. Он держал ее в сарае и насиловал. Вполне понятно, что девушка получила психологическую травму и находилась в депрессии. Через 2 года у Джой родился сын, и прошло еще 5 лет, прежде чем они смогли освободиться.

2. Тревожное + бредовое расстройство

Тревожное расстройство проявляется в том, что человек чувствует страх, связанный с определенными ситуациями в его жизни, но реальных причин для этого нет. В особенно тяжелых случаях к тревоге может присоединяться бредовое расстройство. Больному начинает казаться, что его преследуют, что его жизни что-то угрожает, возможны зрительные или слуховые галлюцинации. Яркий пример — главный герой фильма «Ларс и настоящая девушка». Он боится социального взаимодействия, особенно с противоположным полом, и его тревога обостряется, когда одна из его коллег начинает проявлять к нему интерес. Ларс покупает куклу для взрослых и представляет ее брату и его жене как свою девушку. Его бредовое расстройство прогрессирует, потому что он влюбляется в куклу и начинает считать ее живой.

3. Психогенная амнезия + бессонница

Эти два расстройства возникают как реакция на травмирующий случай, произошедший с человеком. Мозг пытается защититься, и пугающие воспоминания уходят. При этом провал в памяти не обязательно осознается больным. Бессонница — это еще один механизм, который возникает как реакция на тяжелое стрессовое событие. Пациенту важно сохранять бдительность, потому что ему кажется, что угроза реальна, и ему очень важно от нее защититься. Так произошло с героем фильма «Машинист» Тревором Резником. Он стал виновником автомобильной аварии, но не помнит этого. Вместе с тем его жизнь идет своим чередом: он работает на станке, встречается с женщинами. Проблема только в том, что у Тревора очень сильное физическое истощение (актер Кристиан Бейл похудел на 28 кг для этой роли), а еще он не спит уже год.

4. Шизофрения + диссоциальное расстройство личности

Шизофрения проявляется бредом, галлюцинациями и расстройством мышления, а диссоциальное расстройство личности (или психопатия) — отсутствием способности к сопереживанию, жестокостью и бессердечием. Вряд ли кто-то будет сомневаться в том, что, когда эти две болезни встречаются в одной голове, это очень и очень тяжелый случай. У Джерри, героя фильма «Голоса», была диагностирована шизофрения. Ему назначили лекарства, но принимать их он не любил. Просто ему нравилось, когда его питомцы, кот и пес, разговаривали с ним во время приступов. Во время одного из них Джерри убивает знакомую девушку. Кот убеждает его, что теперь его обязательно посадят, и поэтому нужно спрятать тело, а пес говорит, что лучше сдаться. По его мнению, Джерри хороший, и его обязательно простят. Как думаете, к кому прислушался герой, если учесть, что у него, судя по всему, была еще и психопатия?

5. Расстройство пищевого поведения + депрессия

Эти психические болезни очень часто дополняют друг друга, и с депрессией может сочетаться и булимия, и анорексия. Одно из них может вызывать другое, но и оба они могут быть следствием события, которое заболевшему человеку не удалось пережить легко. Так произошло с героиней фильма «Поделившись секретом» Бет. Со стороны могло показаться, что у нее нет проблем, ведь она пользуется популярностью у одноклассников, учится хорошо и занимается балетом. Но проблема этой девочки в том, что ей сложно пережить развод родителей. Она изо всех сил пытается соответствовать ожиданиям отца и матери, но не может, потому что они хотят от нее взаимоисключающих вещей. Она в депрессии, и у нее развивается булимия, потому что Бет хочет контролировать хотя бы один аспект своей жизни, и им становится возможность избавляться от съеденной пищи, вызывая рвоту.

6. Нарциссическое + диссоциальное расстройство личности

Диссоциальное расстройство личности — это на самом деле страшно, ведь человек с этой болезнью не способен сочувствовать другим. И даже больше: он готов обвинять других людей в том, что сам же делает им больно и эмоционально, и физически. Себя же такой человек очень любит и полагает, что у него есть право считать себя лучше других. Так проявляется нарциссическое расстройство личности. Но страшнее всего, когда совокупность болезней приводит к тому, что больной становится буквально вершителем судеб. Так было с Патриком Бэйтманом из фильма «Американский психопат», которому просто нравилось убивать людей. Его диссоциальное расстройство личности проявлялось по ночам, когда он выбирал очередную жертву. Ну а днем он был нарциссом, который ходил с коллегами по самым модным ресторанам в городе, доводил до совершенства свою физическую форму и тщательно ухаживал за волосами и кожей.

7. Пограничное расстройство личности + обсессивно-компульсивное расстройство

Пограничное расстройство проявляется такими симптомами: чувство опустошенности, стремление быть или казаться лучше, добиться совершенства, чтобы привлечь внимание одного или нескольких людей, склонность вступать в сложные эмоциональные отношения, наносить себе физические повреждения. Обсессивно-компульсивное расстройство возникает, когда у человека появляются навязчивые мысли и связанные с ними действия. Яркий пример — героиня фильма «Черный лебедь», балерина по имени Нина. У нее целый букет расстройств: к пограничному и обсессивно-компульсивному присоединяются еще расстройство пищевого поведения и шизофрения. Нина видит странные вещи, и ей кажется, что ее преследуют. Периодически ее тошнит, а еще она царапает свою кожу на спине там, где, как ей кажется, растут крылья. Ее симптомы прогрессируют, так что если вы хотите видеть, как человек медленно сходит с ума, то посмотрите фильм «Черный лебедь».

Мы собрали яркие примеры, но это не полный список. Расстройств психики, которые встречаются вместе, на самом деле гораздо больше. Может быть, вы тоже изучали этот вопрос и у вас есть что добавить? Поделитесь с нами в комментариях.