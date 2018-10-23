7 причин, почему обида бывает полезна

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Обида, несомненно, эмоция с негативным оттенком, но и с ней можно «подружиться», особенно если не игнорировать, а найти причины, и избавиться от них. Мы собрали самые полезные составляющие обиды и надеемся, что наша статья избавит вас от негативных последствий этого чувства.

Мы в AdMe.ru не призываем вас все время обижаться, просто напоминаем, что иногда даже самые негативные эмоции могут помочь в преодолении жизненных препятствий.

Обида как лакмусовая бумажка наличия или отсутствия близких связей

Обычно мы обижаемся на самых близких нам людей. И если человек говорит, что не испытывает обиды вообще, то либо он просветленный гуру, либо у него стоит блок на доверительные отношения. И если вы чувствуете, что перестали испытывать обиду на родных людей, это может быть тревожным звоночком.

Обида как сигнал, что в отношениях что-то не так

Если вы заметили, что в отношениях или вы, или ваш партнер постоянно стали испытывать это чувство, то, скорее всего, проблема где-то глубже. Мы можем бурно реагировать на какие-то мелкие недочеты (грязная тарелка на столе или не приготовленный вовремя обед), однако корень проблемы будет один — неудовлетворенные ожидания. И вот с этим и надо работать, вместо того чтобы очередной раз устраивать скандал из-за разбросанных носков.

Обида помогает разобраться с ситуацией

Этот пункт плавно вытекает из предыдущего. Вы заметили, что стали часто обижаться, и поняли, что что-то не так. Начинаем разбираться в ситуации. Что вызвало у вас такую реакцию? Почему вы обиделись? Может, человек не хотел вас задеть и вы сами «приняли огонь на себя»? В любом случае конструктивно разобраться с обидой — это уже значительно облегчить себе жизнь, главное — быть честным с самим собой.

Обида помогает избавиться от токсичных отношений

Есть много способов выйти из состояния обиды. Но что, если этого делать не нужно? Иногда вместо того, чтобы анализировать источники обид в отношениях, проще эти отношения разорвать. Страдать и обижаться, расти над собой, искать способы преодоления проблем нужно вместе с партнером. Если ваши потребности постоянно игнорируются, а вы перманентно пребываете в обиженном состоянии, нужно избавляться от таких отношений, пока они окончательно не разрушили вашу самооценку.

Чтобы избежать обид, вы учитесь яснее выражать свои желания

Нормальному человеку не нравится находиться в негативных эмоциях. Вот и мы для того, чтобы избежать обиды, начинаем задумываться над «профилактическими мерами». Например, точно обговариваем то, что хотим получить в итоге, выражаем свои мысли яснее, дабы исключить недопонимания, и т. д. Такое избегание обиды является конструктивным и избавляет нас от лишних переживаний.

Обида на работе позволяет понять, что с нами обходятся несправедливо и нужно восстанавливать свои права

Иногда нам бывает сложно дать отпор на работе, и именно обида дает нам силы поставить на место человека, переступившего через наши личностные границы. Главное, высказывайте свои аргументы не в гневе, а успокоившись. Если мы почувствовали обиду и поняли, что обвинения несправедливы, это сигнал, что с нашим мнением не считаются и надо максимально корректно поставить человека на место.

Обида учит нас прощению

Самое главное, что дает нам обида, — это прощение. Мы никуда не денемся от проживания даже негативных эмоций, поэтому единственное, что мы можем с этим сделать, — понять, почему они возникают, и простить обидчика. Конечно, переступить через серьезные обиды довольно сложно, но, как сказал Нельсон Мандела, «Обижаться и негодовать — это все равно что выпить яд в надежде, что он убьет твоих врагов». Помните, что не нас обижают, а мы обижаемся, и для того чтобы простить своего обидчика, достаточно встать на его место и подумать, зачем он вас обидел. Может, это и не была цель его поведения, а если нас специально хотели обидеть, то тем более нет смысла тратить свои силы на общение с таким человеком. Прощая и забывая конфликтную ситуацию, мы делаем свою жизнь полнее и позитивнее.

Может, у вас есть свои варианты, как простить обидчика? Делитесь с нами в комментариях.