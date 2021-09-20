7 отличий между детьми разных полов. И это не только то, о чем вы подумали

Все дети при рождении так похожи. Оказывается, с точки зрения науки гендерные различия не столь значительны, хотя некоторые из них появляются еще в утробе матери. И есть ряд отличий, начинающих проявляться уже с первых месяцев после рождения, которые было бы неплохо знать, чтобы понимать, когда и в чем мальчики начинают отличаться от девочек.

Нам в AdMe.ru пришлось погрузиться в психологию и разные другие науки о человеке, чтобы разобраться в тонкостях различий между полами. И это оказалось крайне познавательно. А в бонусе мы расскажем, кого больше рождается в мире.

Мальчики более активные еще до рождения

Мальчики проявляют большую активность еще в животе у мамы. Поэтому так часто можно услышать «Футболист растет!» от родителей, которые ожидают мальчика. С точки зрения науки это объясняется тем, что мальчики подвергаются приливу тестостерона между 6-й и 24-й неделями, из-за чего их мозг может развиваться иначе, чем у девочек. Исследования также показывают, что чем выше будет уровень тестостерона у мальчиков, пока они находятся в утробе, тем больше вероятность того, что они будут импульсивными в детстве. Изучив 46 исследований, канадские ученые пришли к выводу, что мальчики больше ворочаются, чем девочки: к примеру, они сильнее корчатся на пеленальном столике, часто беспокоятся в коляске и ползают на большие расстояния.

Мальчики и девочки приучаются к самостоятельному туалету в разный период

Одно исследование показало, что девочки могут быть более продвинутыми в выражении потребности в горшке и в овладении контролем над кишечником и мочевым пузырем по сравнению с мальчиками. В то время как большинство девочек начинают приучаться пользоваться туалетом в возрасте с 22 до 30 месяцев, мальчикам может потребоваться от 3 месяцев до года дольше. В среднем девочки могут уже самостоятельно ходить по-маленькому к 33 месяцам, а мальчикам требуется до 37 месяцев, чтобы достичь этого. Так что родителям мальчиков, очевидно, нужно запастись большим количеством подгузников.

Девочки лучше проявляют эмоции и понимают чувства других людей

Согласно одному из научных подходов, девочки демонстрируют больший уровень эмоций, чем мальчики. Особенно счастье и основные отрицательные эмоции, такие как печаль, страх, тревога, стыд и вина. Согласно этому подходу, девочки и мальчики демонстрируют врожденные различия, связанные с биологическими факторами, существующие либо до рождения, либо при рождении, или которые возникают в более поздний этап развития (например, дифференциальное увеличение андрогенов и эстрогенов в период полового созревания, активация нервных систем эмоционального возбуждения). А еще девочки действительно проявляют больше сочувствия, и все эти эмоции проявляются и на лице, и в форме так называемого эмпатического поведения — то есть девочки еще и понимают чувства, которые проявляют другие люди. Мальчики, конечно, тоже все это чувствуют, но вот увидеть эти эмоции на их лице можно будет нечасто.

А еще девочки раньше мальчиков начинают считывать эмоции по лицам

Считается, что женщины лучше настраиваются на эмоции окружающих. И это правда. Проведя более 100 исследований, ученые пришли к выводу, что даже в младенчестве девочки лучше понимают эмоции людей по выражению их лиц. Хотя умение распознавать лица присуще малышам практически с рождения (с 3 месяцев), важную роль здесь также играет и воспитание.

Период плаксивости у мальчиков и девочек разный

Младенцы, конечно, все достаточно плаксивые. Но именно мальчики дают жару родителям своими слезами как раз в младенческом периоде. Например, в 6 месяцев мальчики больше расстраиваются, чем девочки, а в 12 месяцев сильнее реагируют на негативные раздражители. Мальчики, как правило, более капризны, чем девочки, и обычно требуют большего внимания. Предполагается, что маленькие мальчики обладают более сильным исследовательским инстинктом и чаще попадают в разные ситуации, которые неизбежно приводят к боли и разочарованиям. Разбитые коленки и шишки на лбу — яркий тому пример.

Предпочтения в играх

На самом деле младенцы не различают игрушки для мальчиков и девочек. Исследования показывают, что мальчики в действительности тоже любят кукол, и это норма. Исследования показывают, что нет девочки, которая бы не играла в «домик». Воспитание кукол учит социальному взаимодействию и навыкам сочувствия. Предполагается, что девочки также предпочитают чтение и гончарное дело, которые улучшают лингвистические способности и навыки рукоделия. Мальчики же предпочитают спортивные упражнения, соревнования, техническое и электронное оборудование. Эти действия развивают независимость, инициативу и активное участие.

Девочки более разговорчивы, чем мальчики

Женская любовь к долгим разговорам проявляется с самого рождения. Все дело в развитии мозга. У девочек лучше развиты определенные части этого органа, которые отвечают и за речь. Поэтому девочки немного опережают мальчиков в ранних навыках общения и словарном запасе. Хорошая новость об этой черте девочек заключается в том, что «девочки более разговорчивы, поэтому вы знаете, о чем они думают». Так считает Джессика Финкбайнер, мать дочери и 2 сыновей. Но есть и обратная сторона: «Вам придется иметь дело с гораздо большим нахальством».

Бонус: мальчики рождаются чаще, чем девочки

Исследования показывают, что мальчиков рождается больше, чем девочек. Пусть и ненамного, но факт того, что мужчин изначально больше, чем женщин, неизменен. Исторически сложилось так, что на каждые 100 девочек в мире рождается около 105 мальчиков. Кстати, статистика за последние десятилетия изменилась опять же в пользу мальчиков.