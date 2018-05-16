7 ошибок в переписке, которые стоят вам репутации

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Наши предки не могли даже представить себе, что письмо в тысячу слов или краткое послание «Привет, с добрым утром!» моментально получит адресат в любой точке мира. Что ж, с тех пор как в древности появилась первая переписка на глиняных табличках, многое изменилось. Однако спустя века люди продолжают делать ошибки. При этом в современном мире речь идет не о банальных ошибках в словах, а о позабытой порой этике, уместности выражений и умении достойно вести онлайн-переписку в любой ситуации.

AdMe.ru предлагает приглядеться к наиболее типичным промахам в виртуальных диалогах, чтобы увидеть себя со стороны.

1. Увеличьте лимит на время ожидания ответа

Не спешите «бомбардировать» сообщениями вроде «Так как?», «Вы в эфире?», «Можете ответить?» никого, даже самых близких друзей, не говоря уже о деловых партнерах. Даже если ответ вам нужен очень срочно. Лучше позвонить один раз, чем строчить кучу сообщений подряд. «Неужели для них это неважно?», «Мы же договорились», — скажете вы. Да, зачастую люди действительно не понимают, как это важно для вас. Но не стоит во всех случаях связывать отношение собеседника к вам со скоростью его ответа. У каждого есть работа, личные обстоятельства и заботы, а иногда человеку просто нужно время на обдумывание. Конечно, если ответ не приходит слишком долго, можно сделать вторую попытку, которая и прояснит, стоит ли продолжать общение.

2. Краткость во избежание недоразумений

Шутки, метафоры, сарказм и поэтические строки делают наше общение более насыщенным. Но, как и хорошая шутка, они должны быть лишь вишенкой на торте. Длинный исчерпывающий ответ при общении с посторонними людьми не всегда уместен. Распинаясь перед человеком, вы выглядите так, будто занимаетесь самолюбованием. «Сейчас процитирую вам Шопенгауэра», — говорите вы, и люди думают: «Ну и зануда». Длинные и красивые послания, разумеется, не запрещены. И если человек отвечает вам развернуто, вы можете продолжать переписку в том же духе. Но на вопрос о том, какая у вас погода, даже близкие обычно ждут от вас не великолепного стихотворения, а четкого совета, брать свитер или нет. Тем более важен короткий запрос в рабочем режиме: вы зарекомендуете себя как человек, который ценит время коллег.

3. Универсальная и индивидуальная манера общения

Мы живем в социуме, где каждый человек имеет одновременно несколько кругов общения: круг коллег, друзей, родственников, круг знакомых в спортзале, например. И в каждом из них чаще всего бытует свой сленг. Коллеги любят употреблять словечки, связанные с работой, у друзей и родственников есть свои фишки из жизни, о которых знают только они, в спортзале — свои термины. Если начать разговаривать на «рабочем языке» в кругу родственников, они мало что поймут и будут раздражаться, потому что первая реакция людей на неизвестное — враждебность. Эти правила распространяются и на онлайн-переписку. Не стоит писать девушке: «Сегодня опять весь день чекапил баги, кастомер торопит нас с релизом», если она, что называется, не в теме. А девушке нет смысла отправлять сообщение парню в духе: «Я нашла на сэйле лиловые каффы и такого же цвета ромпер, как ты думаешь, мне пойдет?» Будьте тактичнее, принимайте во внимание стиль общения и сферу знаний своего собеседника.

4. Не путайте фамильярность с ласковым обращением

Ласковое обращение и шуточные прозвища — неотъемлемая часть семейного и дружеского общения, ведь людей связывают давние теплые отношения. Но некоторые собеседники уже на первой стадии общения склонны к проявлению панибратства. Такое резкое сокращение дистанции без приглашения вызывает у людей защитную реакцию. Они закрываются и стараются держаться от «неадеквата» подальше. Важно чувствовать разницу между проявлением бесцеремонности к новым знакомым в сети и общением на короткой ноге с давним другом или коллегой. А если ваша переписка началась с человеком из другой страны, узнайте заранее о нюансах общения тем более! Например, в Польше культурное обращение к мужчине или женщине будет начинаться со слов «пан» и «пани» — аналога нашего «вы».

5. Контроль над смайлами

Смайлики — замечательное изобретение. Кстати, летом 2017 года команда археологов обнаружила на раскопках в Италии самый древний смайлик на кувшине, изготовленном еще до нашей эры. В 1972 году Франклин Лауфрани придумал изображение смайлика, спустя 10 лет Скотт Фалман предложил использовать двоеточие, дефис и скобку, а в 1998 году японец Сигэтака Курита создал первые эмодзи. И понеслось. Иногда смайлы бывают куда красноречивее слов, но не впадайте в крайности: одна закрывающая скобка не заменит приятное слово. А при романтической переписке 10 смайлов, 5 из которых улыбочка, а 5 — поцелуйчик, произведут куда меньшее впечатление, чем короткое «Скучаю, целую».

6. Научитесь читать скрытые сигналы

Обычно, когда человек готов завершить переписку или ему не особо интересна обсуждаемая тема, его длинные предложения сменяют однообразные «Да», «Вы правы» или «Так и есть», а значит, самое время плавно завершить общение. А если он, наоборот, хочет продолжить общение, то будет задавать вопросы, чтобы не дать вам уйти. Чтобы ваш диалог не превращался в монолог, наблюдайте за реакцией собеседника. Не бойтесь импровизировать: иногда неожиданный вопрос может помочь узнать о человеке больше, чем недельная переписка в однообразном режиме. Но соблюдайте приличия: неожиданный вопрос не должен обескуражить, напугать или разочаровать собеседника.

7. Ваше сообщение как индикатор образованности

Некоторые люди считают, что за ошибками нужно следить только в диктантах, рефератах и в официальной документации, а в дружеской онлайн-переписке можно «не напрягаться». А зря. Человека встречают по одежке, так вот «одежка» в сети — это ваше фото на аватаре и тексты, которые вы пишете. Если в вашем сообщении нет ошибок, а запятые расставлены правильно, собеседники воспринимают вас как серьезного человека. Конечно, некоторые знаменитые люди писали «неразборчиво» и не особо грамотно, но в наш век технологий только ленивый может позволить себе кучу ошибок. Близкие и друзья могут легко закрыть глаза на явные ошибки, «шуточные очепятки» и отсутствие запятых, но возьмите за правило уделять время орфографии и пунктуации в публичных обсуждениях, обновлениях вашего статуса и в личной переписке. Вы, вероятно, и сами не раз наблюдали, как безграмотные комментарии неудачно отражаются на репутации людей. В лучшем случае вас могут просто не понять.