7 ошибок, которые не совершают умные люди. По крайней мере, не повторяют

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Теодор Рузвельт говорил, что «никогда не ошибается тот, кто ничего не делает». Ошибки — неотъемлемая часть нашей жизни, которую никак нельзя избежать. Но это только в первый раз. Умные люди всегда делают выводы из своих неудач и не повторяют их в будущем — это один из залогов успешности и мудрости, приходящей с годами.

Мы в редакции AdMe.ru собрали самые распространенные ошибки, которые не стоит делать дважды. Опыт, который они несут, достаточно серьезный и весомый, чтобы больше не наступать на эти грабли.

1. Желание всем угодить

Задержаться на работе по просьбе начальника, съездить на дачу полить мамин огород, остаться на выходные с детьми подруги, допоздна готовить любимое блюдо мужа, купить платье, которое одобрила сестра... Все это по отдельности — вполне привычные и нормальные вещи. Но, когда такой круговорот принимает постоянный характер и все ваши решения продиктованы желанием понравиться окружающим, пора остановиться. Всем угодить не выйдет никогда: всегда найдется тот, кому вы и ваши действия придутся не по вкусу. Но главное, в погоне за чужим одобрением чаще всего вы теряете самого себя. Принимать решения, которые кто-то не одобрит, — на это нужна смелость, но иначе вы проживаете чужую жизнь вместо своей. Здоровый эгоизм и помощь по мере возможности — вот что отличает сильного и взрослого человека.

2. Не видеть общей картины

Многие люди попадают в ловушку самоотдачи, забывая о том, что можно оглянуться вокруг и охватить картину целиком, вместо того чтобы смотреть только вперед. Упорно строить карьеру, посвящая этому все свое время, отдавать все силы детям или стучаться только в одни двери, думая, что это лучший вариант, — не самые плохие занятия. Но часто мы не видим, что отрезаем себя от других возможностей, забываем о конечной цели и ограничиваем мир куском в несколько квадратных метров, когда вокруг — простор и бесконечность вариантов. Однажды вырвавшись из такой «клетки», вряд ли кто-то захочет в нее вернуться, если, конечно, человек умеет учиться на своих ошибках.

3. Вера в наилучший исход

Вера в чудо — это то, что больше присуще детям, хотя и взрослые порой не теряют этого прекрасного качества. Но в народе не зря говорят, что «верить нужно в лучшее, а готовиться к худшему». Слепой оптимизм может принести слишком много проблем, когда чуда не случается, а запасного плана и путей отступления вы не подготовили. Так, например, Джозеф Исмей, директор компании «Уайт Стар Лайн», которой принадлежал печально известный «Титаник», был уверен в непотопляемости корабля. В погоне за мощностью и небывалой роскошью он приказал уменьшить количество шлюпок с 40 до 20. Количество мест на спасательных шлюпках не покрывало даже половины числа людей на корабле. Слепая вера в хороший исход Джозефа Исмея стоила жизни 1 496 пассажирам и членам экипажа. Чтобы не остаться в итоге ни с чем, нужно учиться сочетать ту самую детскую веру со взрослой осмотрительностью — тогда и мир не будет казаться циничным и злым, и спокойствие вас не покинет при любом раскладе. Кстати, быть оптимистом намного проще, если с учетом прошлого падения с высот незыблемой веры в лучшее вы уже подстелили соломки.

4. Повторение действий с ожиданием другого результата

Главное правило, которое звучит в большинстве мотивационных видео и книг, — не сдаваться. И это определенно самый верный подход — вряд ли можно получить что-то, кроме депрессии, опустив руки и забившись в угол. Но люди часто принимают этот девиз как призыв повторять свои действия до бесконечности — вода камень точит, разве нет? Но ведь еще Альберт Эйнштейн говорил, что «самая большая глупость — делать одно и то же снова и снова и ожидать другого результата». Не сдали экзамен? Вряд ли вы сможете пересдать, если просто пойдете второй раз без дополнительной подготовки. Даете второй, третий, десятый шанс тому, кто этого не заслуживает? Тогда и отношение к вам не изменится: если дали десятый, то и одиннадцатый можно получить, не так ли? Кроме настойчивости и целеустремленности добавьте в свой коктейль гибкости ума — и сравните конечный результат.

5. Желание казаться жертвой

Когда своих собственных сил на что-то не хватает, а попросить помощи или сотрудничества не хочется — тут уж причины могут быть разные, то человек порой «включает жертву». Конечно, все тут же стараются утешить, помочь, решить все проблемы. Но главное, сам человек, по сути, не виноват в этой ситуации, он не показал себя «слабым», прося о помощи, а наоборот — не сдался, выстоял и вообще молодец. Только к статусу жертвы очень быстро привыкаешь, и то, что поначалу было экстренной помощью и дружеским отношением, становится привычным снисхождением. На вас уже никто не надеется и всегда готов помочь «бедняжке». Разве такую роль вы видели для себя? Кстати, если вы не просто изображаете из себя жертву, а ощущаете себя так постоянно, стоит обратиться к специалисту — возможно, вы настолько привыкли к подачкам от других, что не верите в получение благ другим способом.

6. Неумение отсрочить удовольствие

«Живи здесь и сейчас» — еще один лозунг нашего поколения. И его, как и все остальные, трактуют по-разному. Кто-то понимает эти слова как призыв не только стремиться к цели, но и замечать, что происходит в жизни в эту минуту. Для других же это отличное оправдание нежелания задумываться о будущем. Выбирая между большим призом, дорога к которому состоит из тяжелой работы, и мгновенным небольшим удовольствием, они непременно предпочтут второе. Но эффект от такого удовольствия длится недолго и расплата наступит неминуемо. Умный человек не попадется на уловку «сейчас мне хорошо, а дальше будь что будет». Тем более дважды.

7. Привычка изображать кого-то другого

В своих мечтах зачастую мы видим совсем другую версию себя: умнее, богаче, красивее, успешнее, ведь с такими «нами» не случается ничего плохого, да и люди относятся совсем по-другому. Всегда есть соблазн отыграть роль при новом знакомстве, а получив хороший эффект от такой игры, вжиться в образ окончательно. Но наша жизнь не фильм про Джеймса Бонда, где шпионы вполне оправданно выдают себя за других. Такие истории в реальности всегда заканчиваются печально. Во-первых, бесконечно играть роль невозможно, а правда оттолкнет от вас всех тех, кого привлек обман. Да и соответствовать «себе идеальному» просто нереально: вы все время будете переживать, что не так хороши, как представлялось, и это определенно выдаст вас с головой. Во-вторых, задумайтесь, есть ли у вас близкие, ведь это те люди, кто знает вас хорошо. А если они видят лишь несуществующий образ, то можно ли считать их близкими? И в целом — вернемся к первому пункту — вы снова живете чужой жизнью, оставляя себя то ли на потом, то ли на всякий случай. Оно того стоит? Лучше каждый день работать над собой реальным по чуть-чуть, чем тратить это время на нереальные мечты и переживания.