7 оптических иллюзий, которые определят ваш уровень стресса за несколько секунд
Специальные оптические иллюзии, которые изобрел японский психиатр Акиоши Китаока, позволят определить уровень стресса за считанные секунды.
AdMe.ru предлагает вам проверить себя. Для этого просто смотрите на представленные ниже картинки в течение нескольких секунд, и мы расскажем, не пора ли вам сделать паузу и немного отдохнуть.
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Результаты
- Если изображения неподвижны, значит, ваш уровень стресса низкий и беспокоиться не о чем.
- Если изображения движутся медленно, значит, ваш уровень стресса находится на среднем уровне, что присуще большинству людей. Вам нужно немного отдохнуть и хорошенько выспаться.
- Если изображения движутся быстро, то это является тревожным симптомом, который говорит о том, что вы постоянно находитесь в состоянии сильного стресса. Вам требуется значительное снижение эмоциональной нагрузки и длительный спокойный отдых.
Фото на превью creativing.net