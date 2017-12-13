7 оптических иллюзий, которые определят ваш уровень стресса за несколько секунд

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Специальные оптические иллюзии, которые изобрел японский психиатр Акиоши Китаока, позволят определить уровень стресса за считанные секунды.