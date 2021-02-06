7 опасных ловушек мышления, которые тянут нас на самое дно

Принято считать, что человеческими поступками и поведением руководят разум и логика. Однако если копнуть чуть глубже, выясняется, что рациональность людей довольно сильно преувеличена. Из-за любви к ярлыкам и шаблонам, а главное, страсти к экономии ресурсов мозг любого индивида, даже самого здравомыслящего и интеллектуально развитого, подвержен всяческим когнитивным искажениям, незаметно портящим жизнь.

Нас в AdMe.ru изрядно впечатлило то, какой серьезный отпечаток на нашем стиле жизни могут оставить ошибки мышления, если вовремя не распознать их и не дать им бой. Поэтому мы отобрали наиболее распространенные из них, чтобы разобраться в их воздействии вместе с вами.

Гало-эффект

Гало-эффект, или эффект ореола, заключается в необъективном общем впечатлении о человеке (предмете, явлении), которое строится на основе всего одной черты его характера, данной ему кем-то характеристики или внешности. Наиболее ярким воплощением этого эффекта является так называемый стереотип физической привлекательности. Согласно ему люди склонны невольно приписывать внешне приятным людям социально желательные черты. Проще говоря, может казаться, что симпатичный человек будет добрым, умным, приятным в общении, даже если этому пока нет прямых доказательств. Опасность данной ловушки заключается в том, что она подавляет способность ясно видеть собеседника (или ситуацию) и критически оценивать его поведение. В результате можно долгое время заблуждаться относительно чьих-то намерений и доверять тому, кому не следовало бы.

Парадокс Абилина

Данный парадокс находит свое проявление в группах людей и заключается в том, что из-за страха каждого отдельного участника озвучить свои предпочтения группа целиком в конце концов склонна принять решение, которое на самом деле не устраивает никого. Часто такое можно встретить в офисном коллективе. Например, когда каждый думает, что он будет выглядеть плохим работником и лентяем, если выскажется против субботнего дежурства, и в итоге все соглашаются выйти на работу в выходной, хотя никто не хотел. Причина подобных казусов кроется всего лишь в недостаточной коммуникации между людьми. Поэтому избежать недопонимания можно благодаря прямолинейности и откровенности.

Чтение мыслей

Данное когнитивное искажение, пожалуй, в известной мере знакомо абсолютно каждому человеку. Оно заключается в том, что мы склонны полагать, будто точно знаем, что другие люди думают о нас. Причем чаще всего уверены в том, что думают о нас плохо. Хуже всего то, что, если не одернуть себя вовремя, такая убежденность может стать самоисполняющимся пророчеством. То есть вы можете невольно начать вести себя так, чтобы не понравиться собеседнику, что в конечном счете приведет к реализации прогноза. Давая волю этим фантазиям, индивид становится не только более склонен к ошибочным суждениям о людях и их мотивах, но и подвержен приступам излишней тревожности, которая довольно быстро может привести к нервному истощению.

Вера в пользу самокритики

Да, вера в пользу самокритики и в то, что это эффективный способ мотивировать себя на новые свершения, также является всего лишь распространенной ловушкой мышления. Которая приводит только к чувству вины и нервным срывам. Все дело в том, что склонность к самокритике не что иное, как один из главных аспектов низкой самооценки. Негативный внутренний диалог также запускает другое когнитивное искажение — негативную фильтрацию, при которой человек начинает отсекать любую позитивную информацию о данной ситуации и концентрируется только на плохом. В случае с самокритикой начинает подвергать сомнению все свои успехи и достижения и сосредотачивается только на неудаче, обобщая: «У меня ничего не получается!»

Эффект Лейк-Уобегон

Иначе его еще называют эффектом сверхуверенности. В отличие от самокритики это позитивная иллюзия, во власти которой люди склонны оценивать себя «выше среднего». И все же она приводит к менее критичной или даже завышенной оценке своих способностей, что может совершенно не соответствовать действительности. Такое заблуждение приводит к последствиям разного масштаба. Но в случае его крайнего проявления человек может отказаться, например, от развития каких-то навыков или повышения квалификации, считая, что и так справляется лучше остальных. И это значительно снизит его шансы на продвижение и реальный успех.

Эффект ложного консенсуса

В отличие от парадокса Абилина эффект ложного согласия связан не со страхом несоответствия своих мыслей чужим, а напротив, с приписыванием своего мнения и мировоззрения большинству. Так, мы часто произносим фразы «все так делают» или «большинство так живет», имея в виду личные установки и верования, хотя это не подтверждается статистическими данными. Интересно, что противоположное мнение и отсутствие консенсуса при этом наталкивает человека на мысль, что собеседник в чем-то неполноценен. Соответственно, пребывание во власти этого когнитивного искажения приводит к тому, что индивиду становится сложнее обучаться, мыслить критически и принимать чужую точку зрения, даже когда она лучше аргументирована, чем собственная.

Слепое пятно