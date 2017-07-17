7 опасных фраз, которые нельзя говорить своему ребенку

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Воспитание — одна из самых жизненно важных и ответственных задач родителей. Нечаянно брошенные вами слова могут сформировать у ребенка ошибочные представления о жизни. AdMe.ru узнал о фразах, которые негативно влияют на психическое развитие детей, и нашел им альтернативу.

«Взрослых надо слушать»

Слыша эту фразу, ребенок думает: «Все взрослые умные и хорошие. Мне надо делать, как они говорят». Эта фраза опасна тем, что ребенок начинает доверять всем взрослым, в том числе незнакомым, и не ожидает от них ничего плохого. Правильная фраза: «Слушать надо родителей». Так у ребенка развивается критическое мышление и здоровое недоверие к незнакомцам.

«Не плачь»

Слыша эту фразу, ребенок думает: «Показывать эмоции — это плохо, за слезы меня только наругают». Он может вырасти молчаливым и замкнутым. А скрытые эмоции рано или поздо выйдут через агрессию или слезы. Правильная фраза: «Расскажи, что тебя беспокоит», «Почему ты плачешь?». Если ребенок упал или ударился — «Ты плачешь, потому что тебе больно или ты испугался?». Так ребенок сможет разобраться в ситуации и оценить ее адекватно.

«Не будь жадиной»

Слыша эту фразу, ребенок думает: «Я должен всем делиться. Тут нет ничего моего». Со временем эти мысли перерастут в жертвенность, человек не будет оберегать собственные ценности, в том числе материальные, думая, что не достоин их. Правильная фраза: «Давай он немного поиграет с твоей игрушкой?», «Может, вы хотите поменяться на время игрушками?». Дайте возможность ребенку распоряжаться своими вещами самостоятельно; если он против отдавать, то не настаивайте.

«Кто тебя этому научил?»

Слыша эту фразу, ребенок думает: «Родители не знают, что это придумал я». Такой ребенок будет думать, что можно остаться безнаказанным, свалив вину на других. Правильная фраза: «Почему ты так сделал?». Так вы выясните, сделал ли это ребенок сам или по чьей-то инициативе. Дайте ему возможность объяснить свой поступок.

«Посмотри, какая хорошая девочка»

Слыша эту фразу, ребенок думает: «Я хуже других, нет смысла стараться, все равно не получится». Сравнение с другими людьми негативно влияет на самооценку ребенка, он заранее думает, что ничего не добьется. Правильная фраза: «Ты у меня тоже так сможешь». Указывайте на положительные стороны характера, демонстрируйте, что верите в него. Помните, ваш ребенок уникален и у него есть свои достоинства.

«Дома с тобой поговорим»

Слыша эту фразу, ребенок думает: «Родители могут сделать со мной что угодно, они меня не любят, не хочу домой». Родители из любящих близких превращаются для ребенка в надзирателей, а дом становится местом, где ребенок ожидает наказания. Правильная фраза: «Давай я расскажу тебе, что меня так расстроило». Ребенок будет учитывать не только свои чувства и, совершая поступки, начнет задумываться, к каким последствиям они могут привести.

«Рано тебе об этом думать»

Слыша эту фразу, ребенок думает: «Мне же интересно, спрошу у других!» Если ваш ребенок задает вам неудобные вопросы, но не получает информацию, он получит ее из других источников — гораздо менее компетентных. Правильная фраза: «Я сейчас не готов ответить, мне нужно некоторое время». Не отмахивайтесь от ребенка; если он задал вам вопрос, постарайтесь на него ответить. Так вы останетесь авторитетом в глазах ребенка и не потеряете его доверие.