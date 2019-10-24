7 обстоятельств, которые разрушат отношения меньше чем за 3 года

13 2 13 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы можете быть влюблены до беспамятства, отлично подходить друг другу по всем параметрам, но оказаться не в силах пережить сложный этап и сохранить чувства. Когда романтичный флер сходит на нет, даже самые перспективные пары рискуют «не сойтись характерами» или оказаться «слишком разными». Особенно если фундамент отношений еще недостаточно окреп и в любой момент может дать трещину.

Мы в AdMe.ru верим в настоящую любовь и поэтому отобрали 7 основных обстоятельств, которые чаще всего разрушают отношения в первые 3 года.

1. Однообразие и рутина могут убить романтику

Когда конфетно-букетный период миновал, а романтика выветрилась, как духи к концу рабочего дня, партнеры начинают скучать и недоумевают, в какой момент все успело так сильно измениться. В свою очередь, психологи рекомендуют таким парам не отчаиваться: когда влюбленность проходит, это вовсе не означает, что чувства угасли. Наоборот, с этого момента любовь только зарождается. В данный период укрепить связь, как ни странно, может помочь установка дистанции, в рамках которой каждый должен найти ту золотую середину, когда вы вместе, но при этом не теряете себя и не растворяетесь в быту.

2. Завышенные ожидания рискуют разбиться о суровую реальность

Людям, в представлении которых любовь — это медовый месяц длиною в жизнь, сложно строить долгосрочные отношения. Еще с детства многим девочкам внушают: «Лучше одной, чем вместе с кем попало», «Мужчина должен», «Продолжай поиски, пока не встретишь того самого». Однако все эти правила и границы могут оказаться тем камнем преткновения, мешающим обоим партнерам быть счастливыми. Быть одной нормально, влюбляться в неподходящего человека — тоже. В любви не существует инструкций по применению, но, согласно исследованию, женщина скорее обретет гармонию с неидеальным мужчиной. С ним она будет меньше переживать о несовершенстве фигуры и ее редко будут посещать мысли о том, что возлюбленный может найти кого-то еще.

3. «Бабочки в животе» рано или поздно исчезнут. И это может стать поводом для расставания

Порывы страсти свойственны либо парам, которые только познают друг друга, либо героям мыльных опер. Как выявили психологи, романтическая фаза в среднем длится от 6 месяцев до 3 лет. Поэтому с грезами о вечной эйфории от влюбленности лучше попрощаться. В свою очередь, эксперты утверждают, что у долгосрочных отношений есть много важных плюсов, которые вряд ли можно получить, вступив в новую связь. Например, у вас есть кто-то, кто уже неплохо вас знает и кому вы можете доверять. В конце концов, это реальный шанс создать семью и состариться вместе.

4. Когда в отношения вмешиваются родственники, это нарушает любовную идиллию

Излишняя эмоциональная связь с родственниками может негативно сказаться на построении отношений. Зачастую родители с трудом отпускают любимых детей во взрослую жизнь, что вызывает справедливую агрессию. Например, в случае если ваш партнер имеет тесную связь с матерью, психологи рекомендуют ни в коем случае не критиковать его. Напротив, такого человека нужно хвалить за каждый хороший поступок: вынес мусор — «Какой ты у меня молодец!», вызвал слесаря — «Ты настоящий мужчина! Что бы я без тебя делала?» Обычно такие люди очень обидчивы и обожают, когда их действия одобряют.

5. Жесткая критика способствует тому, что мы закрываемся от любимого человека

Большинство людей болезненно реагируют на критику. Особенно если при этом используются колкие слова и выражения, которые бьют в уже существующую рану. Жесткая критика мешает развитию отношений, разрушает их, заставляя одного из партнеров закрыться и затаить обиду. В английском языке есть крылатая фраза, которая четко дает понять, как нужно действовать, когда хочешь поделиться своим мнением, но не задеть: «Говори то, что имеешь в виду, имей в виду именно то, что произносишь, но не говори это со злостью». Это значит, что честный и открытый подход оправдан и эффективен, только когда человек не переходит границу спокойного разговора.

6. Боязнь быть самим собой мешает построить доверительные отношения

Честность — лучшая «приправа», которая поможет сохранить любовь. И речь здесь о честности не только по отношению к партнеру, но и к самому себе. Не пытайтесь казаться возлюбленному тем человеком, которым вы не являетесь. Ведь никто не обязан соответствовать чьим-либо ожиданиям, у всех бывает не то настроение и плохие дни. Зачастую в отношениях люди «встают на цыпочки» — отказываются от своих желаний в угоду другим и совсем не принимают себя. И самое удивительное здесь то, что со стороны этот идеальный образ может выглядеть вовсе не таким привлекательным, как вы думаете, а, наоборот, приторным и даже отталкивающим.

7. Эмоциональное выгорание одного из партнеров часто приводит к расставанию

Человек может разорвать отношения, если на него взвалили весь 100%-й груз ответственности за общение, поддержку и эмоциональную стимуляцию. У каждого должно быть личное пространство, которое позволит не перегореть и продолжать получать удовольствие от времени, проведенного вместе. Вместо того чтобы полагаться на то, что партнер справится со всеми обязанностями, разделите эти роли между друзьями, коллегами, родственниками. Этот способ, как полагают специалисты, позволит снять нагрузку с отношений и научит больше ценить общение с любимым человеком.