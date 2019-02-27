7 незаметных вещей, которые искажают нашу реальность

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Если вам кажется, что в интернете много глупых людей, после чашечки кофе жизнь налаживается, а время от времени вас так и тянет пересмотреть один и тот же фильм, то всему этому есть научные объяснения. Из статьи вы узнаете, от чего может зависить ваше восприятие окружающей действительности и как научиться получать от этого пользу.

После второго пункта нам в AdMe.ru кажется, что теперь с читателями у нас больше не возникнет разногласий.

1. Фильмы и книги меняют представление об отношениях

По мнению психологов, люди, которые любят фэнтези, гораздо успешнее в отношениях, чем те, кто отдает предпочтение романам. Оказалось, что у тех, кто разбирается в фантастике, меньше нереалистичных ожиданий в отношении своего партнера, а соответственно, и меньше претензий к нему. Поэтому, если вам хочется стабильных и спокойных отношений, поинтересуйтесь, не зачитывается ли ваш потенциальный избранник Толкиным и сколько сезонов «Игры престолов» он посмотрел. Также подойдет человек, увлекающийся классикой. А вот у тех, кто предпочитает романтические комедии, мировоззрение меняется не в лучшую сторону, и их реальные отношения часто кажутся им далекими от идеала, что приводит к привычке «пилить» партнера.

2. В интернете все люди кажутся глупыми

Если вам кажется, что в интернете одни идиоты, то этому есть научное объяснение. В ходе эксперимента выяснилось, что люди больше доверяют устной, нежели письменной информации. Участникам исследования давали прочитать и прослушать тексты на различные темы (музыка, политика и так далее), а затем просили высказать свое мнение. В результате те, кто воспринимал информацию на слух, были полностью согласны с рассказчиком, но при этом тот же самый текст в письменном виде воспринимался негативно. Такая реакция объясняется тем, что нам сложно представить автора текста как конкретного человека, и подсознательно при чтении текста люди склонны давать интеллекту «говорящего» более низкую оценку, чем при личной беседе с ним же. Также влияет на восприятие тот факт, что в диалоге с глазу на глаз важную роль играют интонация, мимика и жестикуляция, а текст каждый склонен интерпретировать по-своему, что нередко ведет к недопониманию.

3. Стресс меняет представление о красоте

Исследования показали, что во время стресса представления о привлекательности у людей меняются. В эксперименте участвовал 81 человек: для 40 мужчин создали условия, вызвавшие сильный стресс, а остальных оставили в покое. Но прежде чем довести 1-ю группу мужчин до нервного состояния, всем испытуемым показали 10 фотографий женщин разной комплекции, и все отдали предпочтение стройным представительницам прекрасного пола. По итогам эксперимента результаты изменились: чем выше был уровень стресса у мужчины, тем более полные женщины ему нравились.

4. Кислые продукты заставляют рисковать

Если вы никак не можете на что-то решиться, попробуйте добавить в чай лимон. Эксперименты показали, что людей после употребления кислых продуктов тянет на подвиги, даже если человек отличается аналитическим складом ума и не имеет предрасположенности к азартным играм или к экстриму. Правда, ученые делают поправку на то, что для каждого человека понятие риска свое и то, на что одному будет сложно решиться, для другого — обычное дело.

5. Холодная вода успокаивает, а кофе снимает негатив

Ученые утверждают, что эмоции и температура нашего тела взаимосвязаны и мы можем регулировать свои ощущения с помощью напитков. Например, если вы сожалеете о каком-то поступке, то стакан холодной воды облегчит ваше состояние, в то время как теплые напитки в этом случае только усилят ощущение подавленности. И если вода со льдом поможет справиться с чувством стыда, вины и смущением, то чашка кофе избавит от негативного восприятия мира. Ученые выяснили, что у тех, кто употребляет кофе хотя бы раз в день, существенно снижается риск самоубийства. Но во всем нужно знать меру: 8 чашек этого ароматного напитка в день способствуют ухудшению настроения и появлению нехороших мыслей.

6. Скромный фон усиливает восприятие красоты

Яркий фон не только отвлекает от основного предмета, но и мешает восприятию красоты. Поэтому чем минималистичнее окружение, тем более совершенным кажется произведение искусства. Именно по этой причине в картинных галереях стены чаще всего неприметные.

7. Повторный просмотр фильмов и сериалов полезен для здоровья

Ученые утверждают, что те люди, кто пересматривает фильмы или передачи, вовсе не тратят время зря. Такой процесс оказывает успокаивающий эффект, так как вы уже знаете сюжетную линию и вашему мозгу не требуется прилагать усилия, чтобы вникнуть в происходящее. Это отличный способ расслабиться и восстановить умственную энергию после тяжелого дня.

А какой пункт удивил вас больше всего?