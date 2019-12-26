7 незаметных испытаний на собеседованиях, с помощью которых работодатели проверяют кандидатов

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В наше время, чтобы найти идеального кандидата, недостаточно просмотреть его резюме и провести стандартное собеседование. Работодателям приходится идти на хитрости. И большинство их уловок настолько невинно, что претендент может провалить очередной психологический тест, так и не заметив подвоха.

Мы в AdMe.ru удивились тому, что даже предложение выпить кофе или чай порой может быть частью собеседования, которая решит дальнейшую судьбу соискателя.

1. Вам предлагают чашку кофе не просто так

В последнее время среди работодателей набирает популярность тест «Кружка кофе»: в начале собеседования босс ведет соискателя на кухню и предлагает ему кофе. А после интервьюирования наниматель внимательно наблюдает за тем, что кандидат сделает с этой кружкой: спросит, куда поставить, оставит на столе или же сам вымоет ее на кухне. Руководитель компании по разработке бухгалтерских программ Xero Australia Трент Иннес, разработавший этот метод, уверяет: трюк говорит о характере человека и его манерах больше, чем ответы на вопросы. А также может показать, насколько быстро кандидат впишется в команду. В этом случае верное решение — заглянуть после интервью на кухню и самому вымыть кружку.

2. Босс специально заставляет долго ждать

На самом деле тест с кружкой кофе — безобидная техника. Куда тяжелее придется, когда собеседование кандидату назначат на 9 утра, а когда он, невыспавшийся, придет в офис вовремя, окажется, что наниматель пока занят и бедняге нужно подождать 10 минут. А потом еще 10 минут. И еще 15. Такая хитрость может показать, насколько кандидат эмоционально устойчив во время стрессовых ситуаций и вообще насколько сильно он хочет заполучить эту должность.

3. Интервьюер неожиданно переходит на крик

Повышение голоса, переход на крик и даже оскорбления — очередное моделирование стрессовой ситуации и возможность проверить нервы кандидата на прочность. Специалисты советуют сохранять спокойствие и отвечать на вопросы настолько невозмутимо, насколько это возможно.

4. Будущий босс дает довольно странные задания — например выпрыгнуть из окна

Еще один неприятный сюрприз для соискателя может скрываться по видом эксцентричной просьбы — например выпрыгнуть из окна. В этом случае наниматель хочет увидеть возможность претендента мыслить нестандартно. Выкрутиться из этой ситуации можно так: залезть на подоконник, но спрыгнуть на пол кабинета, в котором проходит интервью — никто же не говорил, куда приземляться. Или обезоружить босса, задав встречный вопрос с беспроигрышным вариантом: «Какую пользу принесет мой прыжок компании?»

5. Наниматель вдруг начинает вести себя неадекватно

Еще одна техника — странное поведение интервьюера. Претендента могут игнорировать, уткнувшись носом в компьютер, или посреди собеседования ответить на звонок, выйти и оставить соискателя в кабинете одного. Такая хитрость может показать, каким образом кандидат привлечет внимание и какие выходы из ситуации найдет. Один из эффективных вариантов — договориться с администратором о переносе собеседования на другой день.

6. Кандидата знакомят со всем коллективом

Вполне возможно, что после собеседования босс предложит соискателю пообщаться с потенциальными коллегами. В офисе, в нерабочей обстановке или же во время какой-то конкретной ситуации. Это не просто вежливый жест — так наниматель хочет услышать оценку коллег относительно кандидата.

7. Босс специально роняет ручку на пол

Еще один тест, который может помочь работодателю выявить отзывчивых и доброжелательных кандидатов. Босс специально роняет ручку, чтобы увидеть реакцию претендента. Если тот инстинктивно наклонится и поднимет ее — скорее всего, будет принят; если позволит поднять ручку работодателю — увы, нет.