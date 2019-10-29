7 неявных признаков, которые кричат о том, что из отношений надо бежать без оглядки

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Казалось бы, если взаимоотношения становятся дисфункциональными, это должно быть сразу заметно. Но, к сожалению, это не всегда так. Если мы постоянно ловим себя на мысли, что вроде бы все хорошо, но качество жизни значительно ухудшилось (депрессия, проблемы на работе, ощущение беспомощности), то это повод задуматься, получаем ли мы должную поддержку от партнера. Не тянет ли он нас вниз?

Для того чтобы честно ответить себе на эти вопросы, мы в AdMe.ru настоятельно рекомендуем прочитать нашу статью, где собраны наиболее тревожные звоночки деструктивных отношений, которые могут негативно сказаться на вашей жизни.

Вы стали чувствовать вину за выражение негативных эмоций

Если раньше можно было спокойно объяснить, что вам не нравится в поведении вашей второй половинки, то сейчас вы десять раз подумаете, стоит ли начинать разговор по душам. Ведь можно наткнуться на упреки («Сколько можно пилить?», «Хватить ныть»), взаимные обвинения («А ты...», «Сам хорош») или даже на завуалированные оскорбления и пренебрежение («Моя маленькая дурочка»). С течением времени вы уже начинаете чувствовать себя виноватым за то, что позволяете себе высказывать мнение, отличное от мнения партнера, тем самым подавляя свои истинные эмоции. Это приводит к нервным срывам, истерикам, ссорам, которые ничего, кроме стыда и чувства вины, не принесут.

Появились проблемы на работе

Психологи и нейрофизиологи пришли к выводу, что наша самоидентичность формируется в отношениях с окружающими людьми. Чем важнее для нас человек, тем больше вероятность того, что мы подстроимся под его видение нашей личности. Когда ваша вторая половинка постоянно вас недооценивает, считает слабым, некомпетентным, тем самым разрушая самооценку, это отношение просачивается и в профессиональную сферу. Если раньше вы были незаменимым сотрудником, горели на работе и чувствовали себя на своем месте, но внезапно понимаете, что не тянете больше такой объем работы, у вас ничего не получится да и вообще непонятно, что вы тут делаете, а разумных предпосылок для этого нет (вас не перевели на новое место, не поменялось начальство и пр.), то это серьезный повод задуматься над теми установками, что дает вам человек, с которым вы находитесь в близких отношениях. В психоанализе этот эффект носит название «отзеркаливание», то есть вы начинаете соответствовать мнению важного для вас человека.

При вроде бы стабильных отношениях вы постоянно пребываете в состоянии тревожности

Вы постоянно чувствуете себя подавленно, а почему, понять не можете, хотя были у врача и исключили явные сбои на гормональном уровне и иные физиологические причины таких состояний, как повышенная тревожность, подавленность, агрессия и панические атаки. Одна из причин плохого эмоционального самочувствия может быть в том, что вы находитесь в созависимых отношениях, сами того не осознавая. Подавление негативных эмоций, разрушенная самооценка оказывают влияние на наше тело на физическом уроне. При длительном нахождении в дисфункциональных отношениях, когда на нас воздействуют психогенные факторы, биохимическое состояние организма и гормональный фон постепенно перестраиваются и негативно влияют на физиологию, а физиология, в свою очередь, подкрепляет подавленное эмоциональное состояние. Формируется замкнутый круг, приводящий к состоянию «выученной беспомощности». Если эти признаки вам знакомы, то лучше не медлить и обратиться к психотерапевту.

То, что говорит ваш партнер, отличается от того, как он себя ведет по отношению к вам

В деструктивных отношениях коммуникация нарушена. Это происходит из-за того, что человек не находится в контакте с собой, своими чувствами, ему сложно высказывать свои желания честно и открыто. Получается, что разговор ведется об одном, а имеется в виду совершенно иное. В психологии это называется «двойное послание» — концепция, описывающая коммуникативную ситуацию, в которой транслируются два противоречащих друг другу требования. То есть от нас требуют две противоположные по смыслу вещи одновременно. Причем одна из них озвучивается на вербальном уровне, а другую вы усваиваете на невербальном, она как бы подразумевается. На практике это выглядит так: «Ты должен больше зарабатывать!» — говорят.

«Ты должен проводить со мной больше времени!»- подразумевают. Проблема в том, что чем дольше вы живете, получая такие противоречивые указания, тем сильнее подвергаетесь стрессу и хронической психологической травматизации («длящаяся травма»). Что не проходит бесследно для вашего душевного самочувствия, так как вы не можете удовлетворить обе просьбы одновременно и становитесь «плохим» для вашей половинки.

Вы внезапно осознаете, что очень изменились

Ключевое слово тут — «внезапно». Вы были лидером — и вдруг обнаруживаете себя в полной изоляции. Или всегда были первой красоткой, а проходя мимо зеркала, замечаете в нем кого-то неухоженного и уставшего. Причем вы даже не можете толком объяснить, как так получилось. Опасность токсичных отношений заключается в том, что вы меняетесь постепенно и незаметно, а осознание этого процесса наступает поздно. Разрушаются связи с друзьями и семьей, те люди, что могли бы вас поддержать и внести позитив, постепенно пропадают из поля зрения. Вы становитесь уязвимы для деструктивного партнера, так как теряете адекватную самооценку, попадаете в зависимость от оценки вашего партнера и забываете о своих интересах. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, — восстановить дружеские связи и заняться тем, что вам действительно нравится.

Прежде чем что-то сделать, вы обдумываете, как объяснить это партнеру

Этот пункт плавно вытекает из прошлого. Из-за проблем с самооценкой вы перестаете выстраивать правильные роли во взаимоотношениях (позиция «взрослый — взрослый») и включаете детско-родительскую модель поведения, когда один из партнеров занимает роль беззащитного и слабого ребенка, вынужденного оправдываться за свои поступки или отпрашиваться на посиделки с друзьями, а второй должен стать сильным и опекающим «взрослым», который принимает решения за «ребенка». Опасность такого семейного взаимодействия в том, что отношения выстраиваются в жесткой иерархии доминирования-подчинения, где «родитель» становится агрессором, а «ребенок» — жертвой, а это может привести к бытовому физическому насилию.

Вы живете только воспоминаниями о хорошем и чувствуете обреченность

В гармоничных отношениях вы чувствуете себя свободно, зная, что в любой момент можете выйти из их, если вас что-то не устроит. Вы рядом со своей второй половинкой потому, что вам хорошо с этим человеком прямо сейчас, есть доверие, любовь и уважение. В зависимых отношениях дело обстоит не так радужно. Даже если все плохо, расстаться невозможно, потому что перспектива остаться без него или нее пугает намного сильнее, чем дискомфорт от того, что есть сейчас. Вы начинаете жить прошлыми позитивными воспоминаниями, так как в настоящем остались только боль и обида. Но самостоятельно выбраться из этой ловушки уже не получается, поскольку самоидентичность нарушена и вы, оставшись в полной эмоциональной изоляции, не представляете, как жить без токсичного партнера. Подумайте: хотите ли видеть человека рядом с собой через 5 лет? Горят ли глаза, есть ли желание продолжать встречаться, потому что вы чувствуете себя счастливым с этим партнером? Если нет, то это повод задуматься, что мешает выйти из этого союза и оставить прошлое там, где ему положено быть.

Вы добровольно сбрасываете с себя ответственность

Мы упоминали про роли ребенка и взрослого в отношениях мужчины и женщины и сейчас рассмотрим этот пункт подробнее. В зависимых отношениях из-за подмены ролей партнер, играющий роль ребенка, перестает брать ответственность за свои поступки, как бы перекладывая ее на плечи «взрослого», хочет он этого или нет. И если вы чувствуете, что перестали контролировать ситуацию, то стоит обратить внимание на свои же установки (например, что кто-то должен обеспечивать вас материально или без этого человека с вами случится что-то плохое). Если вам это знакомо, то есть повод задуматься: а контролируете ли вы сами свою жизнь? Конечно, удобно, когда все проблемы решаются по мановению волшебной палочки, но плата за такие решения становится слишком высока. Застревая в инфантилизме (незрелость в развитии), вы не только рискуете прожить жизнь зависимого человека, но и попросту надоесть своей второй половинке.

Конечно же, не стоит паниковать, заметив совпадение по одному или двум пунктам, но при наличии половины из них и более призываем задуматься и обсудить это со своей второй половинкой. Если у вас есть намерение сохранить отношения, лучше обратиться к семейному психотерапевту.