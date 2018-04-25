7 неожиданных вещей, которые мужчины незаметно оценивают в женщинах

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Вопреки расхожему мнению, что мужчины не склонны обращать внимание на мелочи и замечают только то, что лежит на поверхности, они придают значение таким вещам, о которых даже сами женщины иногда не задумываются. И было бы не лишним учитывать эти моменты, чтобы иметь возможность обратить их в свою пользу.

AdMe.ru подобрал и описал несколько самых распространенных деталей, которые, по словам специалистов и самих мужчин, редко ускользают от их взгляда.

Выражение лица

То, что мужчины не умеют считывать эмоции по лицу, — абсолютная ложь, ведь так или иначе в процессе эволюции это интуитивно научились делать все люди, чтобы распознавать, кто друг, а кто враг. Таким образом, на самом деле мужчины обращают внимание далеко не только на очевидные сигналы вроде улыбки или слез, как все привыкли думать. От их внимания не ускользает и неискренняя радость, которая заключается в холодном взгляде; и легкое разочарование от недостойного поведения — в поджатых губах. Умение читать по лицу дает возможность узнать, чего хочет женщина, еще до того, как она что-то сказала. Эта бессловесная коммуникация в некоторых случаях даже доставляет мужчинам удовольствие, потому что помогает им чувствовать себя незаменимыми, когда получается считывать эмоции и желания правильно.

Какой цвет одежды предпочитает

На самом деле тут все очень просто. Ни для кого не секрет, что цвета по-разному влияют на настроение, эмоции, психику, аппетит и т. д. Красный символизирует силу, энергию, страсть; черный — утонченность, надежность, скрытность; розовый — теплоту, женственность, нежность. Таким образом, выбирая для ужина с мужем или свидания с парнем определенный цвет, женщина осознанно или подсознательно посылает сигналы о своем настрое в этот вечер, и как минимум на интуитивном уровне это не ускользает от внимания спутника. Более того, существует такое понятие, как цветная типология поведения / личности, которая делит людей на 4 типа, и это полезно знать при общении с новыми людьми, так как без особых расспросов можно сделать довольно точные выводы о складе характера человека.

Поет ли она в душе

Принимая душ, мы остаемся наедине с собой. Мы абсолютно спокойны и никого не стесняемся. Уровень стресса падает, а мозг начинает вырабатывать дофамин, вызывая чувство удовольствия. В таком состоянии часто появляется желание «пропеть» свое настроение: если грустно, это печальные и заунывные песни, если все хорошо — веселые и громкие. На самом деле умение полностью расслабиться в такой ситуации, даже зная, что в доме есть кто-то еще, показывает, насколько человек в гармонии с собой, умеет ли он «перезагружаться». Ведь ни для кого не секрет, что долгое пребывание в скованном состоянии, при невозможности выплеснуть свои эмоции негативно влияет на психику и, как следствие, выливается в стресс, а за ним — в ссоры и скандалы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мужчина может придать этому значение в разговоре или задать такой странный вопрос, ведь, если копнуть глубже, эта мелочь может примерно обрисовать перспективы отношений — будут они в радость или в тягость.

Как пишет СМС

Только самым смелым из нас легко сказать все, что на душе, напрямую. Остальные же ищут способы сделать это, не глядя в глаза, а уж девушки с их привычкой намекать — тем более. Они более откровенны в переписках, и мужчины прекрасно об этом осведомлены. Поэтому они стараются распознать все виды знаков, которые получают в печатном виде, и принимают во внимание, как часто или редко им пишут, когда и по какому поводу. Есть и другой интересный факт. Лингвисты уже давно сошлись во мнении, что слова, которые мы используем, очень много говорят о нашем характере. Много фраз вроде «я считаю, я чувствую» говорят о том, что человек сосредоточен на себе. Слишком настойчивое убеждение в собственной искренности через обороты «честное слово, зуб даю» может быть признаком лжи. Проследить это в переписке гораздо легче, поэтому тот, кто знает эти закономерности, успешно ими пользуется, чтобы лучше понять собеседника.

Какие она выбирает напитки

Белое вино с морепродуктами, джин-тоник в кругу друзей, красное вино во время стресса. Предпочтение в напитках, так же как и предпочтения в еде, одежде и т. п., многое говорят о человеке. Некоторые мужчины подмечают это, чтобы просто знать, что заказывать в следующий раз, другие — чтобы определить, в каком расположении духа сейчас их избранница. Ну а если говорить о дальнейших перспективах, важно понимать, наслаждается ли она вкусом изредка за ужином или неразборчива и почти зависима от этого.

Что надевает, чтобы произвести впечатление

Да, мужчины обращают внимание на одежду, хоть и по разным причинам. Им нет дела до бренда, последних писков моды и дороговизны, но сексуальность, чувство стиля и одежда, правильно подобранная к ситуации и месту, не остаются незамеченными. По одежде также формируются определенные выводы об отношении девушки к конкретному парню, и это очевидно настолько, что невозможно не обратить внимание: если она пришла на свидание вся с иголочки, в шикарном платье и с безупречной прической, значит, вы ей очень интересны; если же она предпочла не заморачиваться и прийти в ресторан чуть ли не в джинсах и свитере, возможно, это тревожный сигнал. Не менее важно и то, насколько уверенно себя чувствует женщина. Если она одета прекрасно, но при этом чувствует себя неуютно и дрожит как осиновый листок, должного впечатления это не производит. Если же она делает это в большей степени для себя, не идет, а парит над землей и не старается никого впечатлить, это делает ее образ в сто раз соблазнительнее.

Как много мяса она ест

Чаще всего девушки предпочитают заказывать на свиданиях легкие салаты. Сами они признают, что это связано, с одной стороны, со страхом показаться избраннику жадиной и обжорой, с другой стороны, с желанием преподнести себя в лучшем свете: «Я привлекательная, стройная и здоровая». Но на деле это чаще всего производит обратный психологический эффект. Женщина, скромно хрустящая зеленью, кажется зажатой, неуверенной в себе и, как следствие, менее привлекательной, в отличие от той, которая закажет себе стейк или то же самое, что ее спутник, — такая в глазах мужчины выглядит раскрепощенной, расслабленной и знающей себе цену. Более того, в таком случае ему элементарно гораздо комфортнее, ведь он сидит с живым человеком, а не с кроликом. Конечно, это вовсе не говорит о том, что теперь при случае нужно заказать все самое дорогое и жирное, что есть в меню, чтобы поразить парня своей непринужденностью. Просто стоит помнить, что не обязательно давиться листьями салата, если не хочется, — лучше заказать хотя бы стейк из рыбы или поджаренного цыпленка.