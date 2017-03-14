7 неочевидных вещей, по которым люди могут судить о нас

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Наше поведение нередко зависит от ситуации, в которой мы находимся. Однако у каждого из нас есть свои привычки и особенности, по которым люди — чаще всего неосознанно — определяют свое отношение к нам. AdMe.ru предлагает вам проверить, насколько верны результаты исследований, объяснивших, как те или иные вещи влияют на восприятие нас другими.

Рукопожатие

Исследования, проведенные в университете американского штата Алабама, показали, что хотя только по рукопожатию сложно полностью оценить незнакомого человека, некоторые выводы сделать все же можно. Оказалось, что чем крепче рукопожатие, тем целеустремленнее и увереннее выглядит человек, стоящий перед вами. Кроме того, в рамках того же исследования удалось установить, что люди с крепким рукопожатием чаще всего очень эмоциональны и общительны.

Нервные привычки

Чаще всего мы не можем контролировать такие вещи, как накручивание пряди волос на палец или прикосновения к собственному лицу и тому подобные действия. Согласно исследованиям, проведенным в Университете Мичигана, люди, подверженные «нервным» привычкам, имеют склонность к перфекционизму и практически никогда не могут полностью расслабиться. Кроме того, эти проявления только усиливаются, если такие люди чувствуют грусть, усталость или откровенно скучают.

Есть ли у вас домашнее животное

Профессор психологии доктор Дениз Гастелло из Университета Кэрролл, США, провела исследование среди шести сотен студентов, часть из которых отнесла себя к любителям кошек, а другая к тем, кто предпочитает собак. Оказалось, что «собачники» — люди более активные, общительные и энергичные. Те же, кто предпочитает кошек, в большинстве случаев интровертны, чувствительны и ранимы. Любители собак чаще следуют правилам, тогда как «кошатников» в большинстве случаев можно назвать нонконформистами. Поэтому, впервые встречая человека, присмотритесь, нет ли на его одежде шерсти домашних животных, возможно, это поможет правильно выстроить диалог с ним.

Зрительный контакт

Согласно данным, полученным в ходе исследований доктора психологии Адриэна Фернхэма, люди, которые во время разговора ищут с собеседником зрительный контакт, воспринимаются не только как более добродушные, но и как искренние и правдивые. Кроме того, длительный зрительный контакт говорит об экстравертности, а короткий — об интровертности собеседника. Люди, способные долго смотреть в глаза визави, более уверены в себе и имеют насыщенную общественную жизнь.

Как вы общаетесь с официантами

То, как человек разговаривает с официантами или другим обслуживающим персоналом, может многое рассказать о нем. Если человек вежлив с теми, от кого он зависит, и груб с людьми, находящимися ниже его по должности или социальному положению, то подобная манера свидетельствует о его плохом отношении к людям в целом. Существует даже негласное «правило официанта», сформулированное несколькими крупными бизнесменами. Один из них рассказал, что однажды на собеседовании, проходившем в ресторане, отказал в работе человеку, который был очень мил с ним, но при этом весьма грубо разговаривал с официантом.

Пунктуальность

О человеке, опаздывающем на встречу, чаще всего складывается негативное впечатление еще до знакомства. На самом же деле причиной опоздания может быть, например, иное, чем у вас, восприятие времени. Однако если опоздания принимают «хронический» характер, то перед вами, скорее всего, так называемый человек типа «Б». Как показали проведенные исследования, такие люди спокойны, неторопливы, уравновешены и не склонны к честолюбию, тогда как люди типа «А» амбициозны, активны и больше сосредоточены на карьере.

Использование телефона во время разговора

Пожалуй, нет ничего более раздражающего, чем собеседник, который постоянно что-то проверяет в своем телефоне. Это создает ощущение, что человек мало заинтересован разговором и своим собеседником. Кроме того, ученые из американского университета в Элоне установили, что постоянное заглядывание в телефон во время встречи не дает полностью сосредоточиться на разговоре и понять своего собеседника. Другое исследование показало, что люди, которые постоянно проверяют электронную почту или обновляют страницы в соцсетях, эмоционально нестабильны и подсознательно пытаются поднять себе настроение.