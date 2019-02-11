7 неочевидных признаков измены, на которые не стоит закрывать глаза

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Как это ни прискорбно, но некоторые люди просто не умеют хранить верность. Несмотря на это, каждый хочет найти человека, который бы смог заполнить собой всю его жизнь и, безусловно, не изменял. Но все же факт остается фактом. И если есть подозрения, то лучше узнать всю правду как можно раньше.

AdMe.ru считает, что, как бы сильно вы ни любили своего избранника, нужно не терять чувства собственного достоинства. Для этого мы собрали 7 признаков, на которые нужно обратить внимание, если вы что-то заподозрили.

1. Изменились предпочтения

Нет ничего плохого в том, что человек пробует что-то новое. Но если изменения очень неожиданные и радикальные, то, возможно, это просто предпочтения, которые ваш возлюбленный перенял у кого-то другого. Когда человек влюбляется, обмен интересами и увлечениями происходит незаметно и легко.

2. Стал непривычно внимателен

Если партнер раньше не баловал вас цветами и подарками, звонками, признаниями, а тут вдруг неожиданно часто вы начали получать их без повода, то в этом случае тоже стоит задуматься. Таким образом он может стараться откупиться, загладить свою вину. В случае расставания он будет пытаться успокоить этим и себя, и вас.

3. Во время ссоры может сказать «Тогда давай разойдемся»

Если раньше ваши ссоры заканчивались мирным и спокойным разговором, после которого все недопонимания разрешались, а теперь стали часто повторяться и к тому же вы слышите фразы вроде «Давай расстанемся, раз я такой плохой! или «Если что-то не нравится, можешь собирать свои вещи!», то это тоже звоночек. Таким образом человек может пытаться переложить на вас свою ответственность, ведь он только предложил.

4. Резкие изменения во внешности

Если ваш любимый человек стал с неожиданным рвением следить за своей внешностью, постройнел, изменил стрижку, следит за тем, чтобы одежда всегда выглядела идеально, если изменились какие-то мелочи в его поведении, то нужно обратить на это внимание и попытаться разобраться, в чем все-таки дело. Вряд ли человек, который много лет жил в одном темпе и с определенными привычками, станет так просто и неожиданно что-то кардинально менять.

5. Осуждает обман и измены

Еще один признак: партнер резко осуждает других людей, уличенных в обмане или изменах. Это своеобразный механизм защиты, который применяется, чтобы у супруга не возникло даже мысли о том, что ему могут изменить. Поэтому, если человек очень эмоционально осуждает какого-то изменника или обманщика, возможно, он сам не так уж честен.

6. Изменился тон общения

Человек, который имеет отношения на стороне, рано или поздно начинает испытывать напряжение от того, что его могут уличить во лжи или вовсе поймать на измене. Он начинает избегать ответов на прямые вопросы, перестает говорить привычные фразы о чувствах, старается общаться исключительно на нейтральные или бытовые темы.

7. Стали появляться внезапные дела

Вы запланировали совместный досуг, но внезапно вашему любимому звонят с работы и просят выйти? В это можно поверить, если так происходит пару раз, а если это стало происходить постоянно, то уже возникают некоторые подозрения. Особенно если вы не задаете лишних вопросов и слышите в свой адрес что-то из серии «Если ты мне не веришь, можешь спросить у моего коллеги / друга».

А вы бы смогли простить измену своему любимому человеку?