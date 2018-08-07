7 неочевидных ошибок в общении, из-за которых окружающие стараются вас избегать

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Умение вести беседу — настоящее искусство. Грамотное и четкое изложение своих мыслей поможет расположить к себе собеседника, продвинуться по службе или решить проблемы. Но, к сожалению, не все постигли искусство правильного и совершенного диалога.

AdMe.ru собрал для вас ошибки в общении, которые могут дискредитировать вас в глазах собеседника.

Интересуетесь финансами собеседника

«А сколько ты зарабатываешь? А твой муж? А сколько стоит твой велосипед? А что так дорого?» — спрашивать о таком собеседника (особенно если вы не состоите в давних дружеских отношениях) бестактно. Тема финансов может поставить человека в неловкое положение или надавить на больное или вызвать негативную реакцию, особенно если собеседник ну очень назойлив.

Рассказываете много личного в не совсем подходящей компании

Истории о том, сколько у вас было половых партнеров или как долго вылечили грибок ногтей, подходят лишь для очень узкого круга друзей. Запомните: о личном — только очень близким. Остальным же, во-первых, не очень удобно слушать подробности чужой жизни, а во-вторых, не все горят желанием копаться в чьем-то белье. Личными историями вы можете дискредитировать себя в глазах окружающих или вовсе испортить отношения. Особенно если вы рассказываете о личном других людей. Попросту говоря, сплетничаете.

Постоянно обращаетесь к собственному опыту

Еще одна ошибка, которая раздражает собеседников, — это постоянное обращение к себе и собственному опыту. Перебивать собеседника фразой «У меня была похожая история, сейчас расскажу» — плохая идея. Не всем интересны ваши истории. Не обижайтесь, а поставьте себя на место собеседника: никому не хочется, чтобы его постоянно перебивали и сравнивали с кем-то еще.

Не умеете держать дистанцию

У каждого человека должно быть личное пространство, и вторжение в него причиняет явный дискомфорт. Поэтому к умению слушать и говорить прибавляется новый навык — умение держать дистанцию. Не следует при разговоре активно махать руками пред лицом собеседника, слишком близко подходить или трогать его за пуговицы. Не ставьте собеседника в неудобное для него положение.

Даете непрошеные советы

Если вы постоянно указываете знакомым, что им делать и как быть, то стоит остановиться. Не нужно раздавать советы направо и налево. Это вызовет лишь раздражение и гнев. Подобная привычка возвышает вас над другими, делая эдаким гуру жизни и отношений.

Слишком много жалуетесь

Согласитесь, нытиков никто не любит. Если поначалу возникает желание помочь человеку, то потом остается одно-единственное чувство: отвязаться как можно скорее. Обычно нытики не нуждаются ни в чьих советах и поддержке. Ты тратишь силы и время, чтобы помочь человеку, а ему это просто не надо. Он поныл — и ему хорошо. Так что если вас избегают знакомые, то подумайте, а не часто ли вы жалуетесь на жизнь.

Не умеете слушать

Умение слушать, как и умение вести диалог, — это важная часть коммуникации. Порой это важнее, чем умение ярко и красноречиво говорить. Вместо того чтобы во время монолога собеседника утыкаться в телефон или качать головой, лучше заинтересованно молчать и задавать уточняющие вопросы. К умению слушать относится и умение не перебивать.