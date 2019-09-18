7 негативных черт характера, которые на самом деле нравятся всем

16 17 47 22k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы думаем, что близкие люди любят нас, невзирая на наши недостатки и слабости. Однако психологи выделяют несколько черт характера, которые часто воспринимаются нами как изъяны, но на самом деле могут расположить наше окружение гораздо больше, чем кажется.

AdMe.ru не гарантирует, что все эти особенности темперамента воспринимаются людьми одинаково позитивно, но, по мнению специалистов, в большинстве случаев наше подсознание откликается на них положительно.

1. Излишняя откровенность

Склонность откровенничать может оказаться ценным качеством, если речь идет о построении новых связей и углублении существующих. Как следует из теории социального проникновения, постепенное раскрытие информации о себе — одно из важнейших условий развития близости и интимности в партнерских или дружеских отношениях. С другой стороны, не секрет, что стремление рассказывать всем подряд о подробностях личной жизни может не только сформировать неблагоприятное впечатление о человеке, но и привести к другим катастрофическим последствиям. Поэтому в данном вопросе стоит быть максимально избирательным и осмотрительным.

2. Неуклюжесть

Если человек склонен попадать в неловкие ситуации (часто разбивает посуду или спотыкается на танцполе), ему не стоит отчаиваться: психологические исследования доказывают, что подобные казусы скорее располагают людей. В науке даже существует термин — «эффект оплошности», означающий, что мы больше симпатизируем недотепе, пролившему на себя кофе, чем его аккуратному соседу. Неуклюжесть словно «очеловечивает» людей. Промахи человека способствуют тому, что другие чувствуют себя рядом с ним более комфортно и проще воспринимают свои собственные оплошности.

3. Любовь к сплетням

Бытует мнение, что сплетни приносят только вред и никому не нравятся. Однако зачастую они могут оказаться полезными. Разговоры такого плана способны заставить людей чувствовать себя ближе к вам («мы против них»). Например, обсуждение неудач в личной жизни или скупости работодателя порождает ощущение доверия к собеседнику. Но не стоит забывать, что следует использовать только благожелательные формы подобных разговоров и избегать клеветы и злословия.

4. Рискованность и авантюризм

И мужчины, и женщины находят рискованное и авантюрное поведение невероятно привлекательным. Вы всегда готовы сорваться в спонтанное путешествие, прыгнуть с парашютом или нырнуть с аквалангом в морские глубины? Будьте уверены, что ваше окружение примет эту особенность поведения с большим энтузиазмом. Искатели приключений зачастую привлекают своей эксцентричностью и любовью к жизни. Кроме того, на подсознательном уровне человек понимает, что с таким другом или партнером точно не соскучишься!

5. Чрезмерная прямота

Излишняя прямолинейность может довести до беды и во многих ситуациях бывает неуместной. Однако готовность сказать правду при любых обстоятельствах способно вызвать доверие со стороны людей. Тот, кто выражает свои подлинные чувства, а не просто говорит то, что другие хотят услышать, обычно строит более гармоничные отношения как на работе, так и на личном фронте.

6. Смущение

Пот, заливающую лицо краску и другие видимые признаки смущения люди нередко находят привлекательными. Это доказало исследование, которое провели американские специалисты. Участников психологического эксперимента, чье состояние неловкости было очень заметно, наблюдатели оценивали как более покладистых и заслуживающих доверия. С ними больше хочется продолжать общение, чем с теми, кто сохраняет хладнокровие. Таким образом, волнение и неловкость сигнализируют не о слабости или отсутствии социальных навыков, а о надежности человека.

7. Самоуверенность

Самоуверенные люди обладают высокой самооценкой. Такой человек привлекает других своей силой, решительностью, успешностью. Неудивительно, что самоуверенная и дерзкая женщина (впрочем, как и мужчина с подобным темпераментом) вмиг обрастает широким кругом знакомств. Каждый день, проведенный с ярким человеком, несет нечто новое, оригинальное, что становится своего рода «крючком» для других людей.