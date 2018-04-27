7 научных теорий, почему одни люди нам нравятся, а другие нет

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Существует 3 стадии любви, и на каждой из них в ход идут разные гормоны. Более того, давно доказано, что происходящие в нашем мозгу изменения, когда мы влюбляемся, сравнимы с психическими заболеваниями. Но что же все-таки конкретно происходит с нашим телом и внутри него? И почему одни люди нравятся нам больше других? Наука дает свои ответы.

AdMe.ru предлагает ознакомиться с 7 интересными исследованиями, экспериментами и фактами, которые расскажут о нас чуть больше, а также дадут ключи к более продуктивному и полезному общению с другими людьми.

СМС с точкой в конце воспринимаются как лживые и / или злые

Ученые из Бингемтонского университета в США во главе с профессором психологии Селией Клин (Celia Klin) провели эксперимент с участием 126 студентов. Им дали прочитать диалоги, состоявшие из 2 реплик: в первой был вопрос, во второй — разные вариации ответов, состоявших из одного слова вроде «да», «ага», «конечно» и т. д. Главной особенностью ответов было наличие или отсутствие точки в конце. После ознакомления участникам предложили оценить степень правдивости ответа и, к удивлению, в большинстве случаев ответы без точек были оценены как более искренние, а с точкой — лживые. В переписках мы лишены возможности обмена невербальными сигналами, такими как выражение лица, тон и громкость голоса, телодвижения. На замену им приходит всевозможная текстовая имитация: заглавные буквы и восклицательные знаки, когда мы кричим и злимся, осознанно допущенные орфографические ошибки, когда стремимся показать незаинтересованность или занятость. Точка же — это сигнал твердости намерения и окончательного завершения разговора, как объяснил профессор лингвистики Марк Либерман (Mark Liberman). Поэтому человек, ставящий ее в конце своей реплики, кажется нам злым.

Мы ведем себя лучше, если этого от нас ожидают

Согласно эффекту Пигмалиона, мы относимся к людям таким образом, который соответствует нашим представлениям о них. Это, в свою очередь, подталкивает человека к поведению, которое подтверждает чужие ожидания. В одной из статей в Harvard Magazine социальный психолог Эми Кадди (Amy Cuddy) поясняет: «Если вы думаете, что кто-то придурок, вы относитесь к нему в такой манере, которая заставляет проявить нежелательное поведение. И затем вы восклицаете: „Вот! Я же говорил, что он придурок!“ Это одно из самых опасных заблуждений, которое в итоге приводит к тому, что люди начинают верить стереотипам и вешать ярлыки. Хотя на самом деле схема проста и все идет от наших собственных мыслей и убеждений, например: „я думаю, что худые люди злые -> я заранее отношусь к худому человеку с раздражением -> худой человек проявляет себя негативно“». Зная эту закономерность, можно использовать ее в свою пользу и в зависимости от ситуации отнестись к человеку так, чтобы он повел себя нужным образом.

Нас притягивают люди, в которых есть черты, которые нам нравятся в себе, и черты, которых нам в себе не хватает

Это правило работало, работает и будет работать всегда, хоть иногда о нем и не задумываются. А состоит оно из двух простых частей: нам нравятся люди, в которых есть то, что нам нравится в самих себе;

и в которых есть такие положительные качества, которые перекрывают то, что мы в себе ненавидим. Рассмотрим на простом примере: есть симпатичная девушка, которая гордится своей внешностью, но ненавидит то, что она слишком стеснительная и замкнутая. И вот она встречает парня, который так же красив, но, кроме того, очень харизматичен и уверен в себе. Настолько, что компенсирует ее собственную неуверенность. Эта смесь определенных качеств делает его прекрасной парой для нее, ведь они похожи и не похожи одновременно, чем дополняют друг друга.

Мы больше склонны доверять незнакомцам, которые напоминают нам того, кто однажды заслужил наше доверие

Группа исследователей из Соединенных Штатов провела эксперимент, в котором поставила 29 участников перед выбором: оставить себе $ 10 или инвестировать все (или часть) с одним из 3 незнакомцев на фотографиях. Во время разнообразных игр участники заметили, что один из этих мужчин часто делился прибылью от инвестиций, второй делился периодически, а третий — очень редко. Затем началась вторая часть эксперимента. Игрокам предложили выбрать партнера для новой игры. 4 человека на фото были абсолютно новыми, в то время как остальные 54 фотографии подверглись манипуляциям в фотошопе и люди на них стали более-менее похожи на игроков из предыдущего испытания. В результате эксперимента стало ясно, что участники склонны выбирать себе в партнеры людей, которые были похожи на тех, с кем они играли в первый раз и которые произвели хорошее впечатление. В то же время больше 68 % участников отвергли фотографии игроков, у которых было хоть какое-то внешнее сходство с третьим мужчиной из первой игры, который редко делился прибылью и был ненадежен.

Наш мозг способен вычислить чужую популярность

Практически во всех социальных группах популярность тех или иных людей определяет социальный статус и связи. Но как мы распознаем, что определенные люди популярны, даже когда коллективные предпочтения отличаются от наших собственных вкусов? В одном исследовании, опубликованном в журнале PNAS, специалисты попросили добровольцев оценить степень популярности людей на фото из соцсетей. В то же время мозг участников тщательно сканировался. Результатом эксперимента стало понимание, что при попытке угадать популярность некоторых членов социальной группы активируются определенные участки мозга. То есть то, насколько привлекательными являются другие люди для окружающих, определяет особая нейронная система. Она подключает для решения задачи как аффективную (эмоциональную) оценку, так и системы социального познания, которые в конечном счете играют решающее значение в точности вердикта.

Нам нравится, когда нас воспринимают так, как мы хотим

Люди хотят, чтобы их воспринимали в соответствии с их собственными представлениями о себе. Мы все ищем подтверждения наших взглядов, позитивных или негативных. Этот феномен был испытан множество раз в разных университетах: подопытных с позитивным и негативным восприятием себя спрашивали, с кем они хотели бы пообщаться — с людьми, у которых положительное впечатление о них или отрицательное. Участники с позитивным представлением о себе предпочли людей, которые думали о них хорошо, в то время как другие предпочли критиков. Это объясняется тем, что людям нравится иметь дело с теми, кто обеспечивает обратную связь в соответствии с их самоидентификацией. Таким образом, если представление о нас у другого человека сочетается с нашим собственным, общение протекает гладко, потому что мы чувствуем себя понятыми.

Чем симметричнее внешность человека, тем красивее он нам кажется

Глядя на красивого человека, вы вряд ли восклицаете: «Ух ты, он такой симметричный!» Однако многие исследования подтверждают, что симметрия лица и тела играет большую роль в том, насколько привлекателен человек. Конечно, полностью симметричного человека не существует, потому что биология не безупречна. Однако научными путями доказано, что чем меньше уровень оксидативного стресса (который заключается в накоплении активных повреждающих агентов — так называемых свободных радикалов) у человека, тем он более симметричен. В статье из журнала The Independent рассказывается об опыте, в ходе которого для оценки симметричности внешности нескольких мужчин в расчет были взяты 10 измерений — самых разных вроде высоты ушей и длины пальцев. Затем были произведены тесты на оценку уровня того самого стресса, о котором говорилось выше. В итоге группу женщин попросили оценить фотографии фигур и лиц тех мужчин на предмет физической привлекательности. Как итог, мужчины с наиболее симметричными показателями и с наименьшим уровнем стресса были названы самыми симпатичными.