7 неочевидных признаков человека, который никому не нравится

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Неприязнь к кому-либо — нормальное чувство. Испокон веков людям было необходимо с подозрением относиться к темным личностям. Просто для того, чтобы выжить. Сегодня вопрос о выживании стоит не так остро, а некоторые люди все равно не нравятся нам без видимых на то причин. Что же не так с ребятами, которые раздражают всех вокруг?

AdMe.ru расскажет об отталкивающих качествах человека, которые он сам осознает далеко не всегда.

1. Чрезмерный альтруизм

Доброта — это качество, которое мы ценим в людях, и ее не может быть слишком много. Или может? Оказывается, слишком самоотверженные люди раздражают окружающих. Если вы ведете себя очень мило и готовы помогать людям в ущерб себе, ждите беды. Те, кому вы помогли, скорее всего, не ответят вам взаимностью, да еще и начнут относиться к вам с подозрением. Исследования показывают, что люди ненавидят беспредметную щедрость точно так же, как и жадность. И дело тут не в том, что все вокруг по природе своей неблагодарны. Просто бескорыстное проявление доброты вызывает вопросы: «Что она задумала?» или «Может, он хочет получить что-нибудь взамен?». Да и на фоне альтруистов обычные люди выглядят бледно: никому не хочется сравнивать себя с рыцарем в сияющих доспехах.

2. Малограмотность

Люди, которые пишут с ошибками, не вызывают доверия у окружающих. В жизни мы можем быть милыми, добрыми и вежливыми. Но пара промахов, допущенных в чате или в электронном письме, сводят на нет все наши усилия кому-либо понравиться. А что же с теми ребятами, которые оценивают людей по количеству ошибок в тексте? Ученые говорят, что о человеке можно многое узнать по его реакции на ошибки. Если вас раздражает безграмотность, то по складу характера вы интроверт (не склонны к общению и с трудом устанавливаете социальные контакты). А если вы не обращаете внимания на ошибки, то у вас все черты экстраверта. Однако грамотность необходимо постоянно прокачивать. И не для того, чтобы нравиться всем подряд. По данным международных образовательных организаций, уровень грамотности напрямую влияет на успешность и уровень доходов.

3. Хвастовство влиятельными знакомствами

Хвастунов тоже никто не любит. Особенно тех, кто хвалится своими влиятельными знакомыми. Ученые из Швейцарии выяснили, что упоминание о дружбе со знаменитостью не приносит никаких бонусных очков. Наоборот, чем больше вы рассказываете о тесном знакомстве с известным спортсменом, певцом или политиком, тем меньше вам верят. Люди считают, что с помощью громкого имени ими манипулируют.

4. Звезда социальных сетей

Страницы в соцсетях могут многое рассказать о вас будущему работодателю, да и вообще любому незнакомому человеку. Социологи и психологи взялись за эту проблему и составили список раздражителей, которые могут серьезно подпортить вашу репутацию. Слишком много фотографий. Есть люди, у которых каждый поход в кафе оборачивается настоящим репортажем с места событий (море фотографий каждого блюда в разных ракурсах и т. д.). К таким персонажам окружающие относятся с недоверием.

Есть люди, у которых каждый поход в кафе оборачивается настоящим репортажем с места событий (море фотографий каждого блюда в разных ракурсах и т. д.). К таким персонажам окружающие относятся с недоверием. Слишком много «друзей». Как правило, люди негативно оценивают тех, у кого тысячи друзей и подписчиков. У окружающих создается впечатление, что популярность в соцсетях — это единственное, что интересует такого человека. Ученые даже подсчитали оптимальное количество друзей: 338 подписчиков не вызовут никакого негатива.

5. Слишком довольный вид

Мы привыкли считать, что улыбка вызывает только положительные эмоции. Однако тут тоже все не так просто. Люди, которые слишком часто улыбаются во все 32 зуба, не нравятся собеседникам. Вот что по этому поводу говорят психологи: избыточное выражение счастья вызывает отторжение. Слишком довольные и радостные (без видимых причин) люди подсознательно кажутся нам наивными и даже глуповатыми. А вот и негативный эффект этого открытия для убежденных оптимистов: если вы постоянно бодры, веселы и улыбчивы, на вас будут взваливать самые неприятные обязанности. Людям кажется, что вы недостаточно расчетливы, чтобы оценить всю тяжесть поставленных перед вами задач. И, следовательно, сопротивляться не станете.

6. Сложное имя

Иногда для того, чтобы не понравиться кому-нибудь, и делать-то ничего не нужно. Наши имя и фамилия прекрасно справляются с этой задачей. Целых 5 исследований подтвердили, что труднопроизносимая фамилия влияет на оценку личности человека. Если верить ученым, то люди с простыми фамилиями занимают самые высокие посты на работе. А окружающие проявляют к ним больше доверия. Почему так? Наш мозг настороженно относится ко всему новому и непривычному. Если имя или фамилия слишком длинные или нетипичные, их обладатель попадает в список подозрительных личностей. Все это просиходит, конечно, подсознательно. Но не в этом ли секрет звезд, которые меняют сложные имена на звучные и короткие псевдонимы?

7. Излишняя скромность

Люди не любят тех, кто часто и со вкусом критикует себя. Стремясь произвести хорошее впечатление на новых знакомых или работодателей, некоторые люди маскируют хвастовство самокритикой. А такая уловка просто не может остаться незамеченной. Вот простой пример из жизни. Представьте, что на собеседовании вас спрашивают о слабых сторонах вашей личности. Неправильные ответы: «Я перфекционист, и мое стремление к идеалу не дает мне спокойно спать по ночам. Но иначе я не могу».

«Я так люблю работать, что готов трудиться без выходных, хоть и не помню, как выглядят мои родные» и т. д. В эти заявления никто не поверит. Ложная скромность вредит репутации и затрудняет продвижение по карьерной лестнице. А все потому, что такое поведение выглядит неискренним.

Бонус: о людях, которым все не нравится (и вы тоже)

Некоторые люди критикуют все вокруг просто потому, что не могут иначе. Смиритесь с этим. Гринч не любит Рождество, Скрудж презирает бедняков, а кто-то просто критикует все подряд. У психологов есть пара теорий на эту тему. Социальная диспозиция. Диспозиция бывает разная: позитивная и негативная. Люди с негативной социальной диспозицией склонны к отрицательной оценке предметов и явлений. Проще говоря, они всегда найдут к чему придраться. А люди с позитивной диспозицией во всем ищут светлые стороны. Психологи уверяют, что диспозиция встроена в нашу личность с рождения и поменять свой взгляд на вещи очень сложно.

Тревожное расстройство. Люди с иррациональным страхом осуждения и отчуждения начинают критиковать окружающих, чтобы не остаться в одиночестве.