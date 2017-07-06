7 научно доказанных признаков, что вы гораздо умнее, чем думаете

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Существует большое количество общепринятых утверждений об умных людях. Они не ленятся, имеют отличную память и не используют в своей речи нецензурную лексику. Но исследования доказывают, что высокий интеллект сопровождается очень неожиданными привычками и особенностями. AdMe.ru предлагает вам найти в этом списке себя. Кто знает, может, в вашей скромной личности спит гений.

По данным одного эксперимента, люди с высоким IQ склонны погружаться в свои мысли и проявлять меньшую активность. В то время как обладатели среднего чаще испытывают скуку и стараются заполнить время большим количеством дел. Но не стоит оправдывать свой малоподвижный образ жизни исключительно высоким интеллектом.

Отличная память всегда была признаком большого ума, но, согласно новейшим исследованиям, именно забывчивость является маркером высокого интеллекта. Наш мозг забывает мелочи по двум причинам: во-первых, это помогает адаптироваться в новой ситуации, а во-вторых, устранение из памяти мелочей обобщает информацию и показывает картину целиком. Не стоит ругать себя, когда вы в очередной раз забыли что-то несущественное, — возможно, ваш мозг просто расчистил пространство для новых идей.

Как оказалось, использование в речи нецензурной лексики не обязательно указывает на низкий уровень интеллекта. Все больше исследований доказывают, что люди, использующие мат, чаще всего имеют гораздо больший словарный запас, что и является признаком высокого IQ. Но, конечно, во всем нужно соблюдать меру — вряд ли использование нецензурных слов в огромном количестве покажет вас с хорошей стороны.

Бытует мнение, что умные люди никому не доверяют. Но ученые доказали, что люди с высоким интеллектом более доверчивы. Возможно, это связано с тем, что они лучше разбираются в жизни. Также ученые утверждают, что те, кто доверяет людям, имеют крепкие нервы и гораздо меньше проблем со здоровьем. Так что доверие — это не только приятно, но и полезно.

Недавние опросы показали любопытный факт: люди с высоким IQ предпочитают птицу, рыбу и овощи красному мясу. Но не спешите отставлять в сторону свой стейк: предпочтения в еде формируются из многих показателей и условий, таких как семья, здоровье, убеждения и даже место проживания.

Казалось бы, это очевидно: люди с высокими умственными способностями придумывают что-то новое. Но дело обстоит немного по-другому. Зачастую люди с высоким IQ способны придумывать нестандартные решения, но не использовать их в жизни. Хотя бы потому, что в процессе воплощения им в голову стучится новая идея и все внимание переходит к ней. Что, кстати, подтверждает пункт 1.

По данным некоторых исследований, люди, предпочитающие котов, спокойнее, чувствительнее и они же имеют высокие показатели IQ. В то время как любители собак более энергичные, открытые и привыкли соблюдать правила. В любом выборе есть свои плюсы, но одно остается неизменным: пушистый питомец приносит в дом море любви, а это важнее любых тестов и исследований.