7 мелочей, которые выдают нас с головой

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Порой мы и не догадываемся, что нашу истинную сущность могут выдавать мелочи. Но на самом деле далеко не все люди в повседневной жизни подмечают их. Мы в AdMe.ru собрали привычки, которые многое могут рассказать о нашем характере. А в конце приготовили для вас неожиданный бонус.

1. Шопинг

Большую часть покупателей можно разделить на два типа. Первые активно изучают этикетки и требуют как можно больше деталей, перед тем как что-то купить. Это любознательные люди, которые во всем хотят докопаться до сути. Вторые предпочитают не тратить время зря и ограничиваются поверхностной информацией. Их можно назвать несерьезными. Эти типы действуют аналогичным образом и в других жизненных ситуациях. Будьте уверены, что любознательные узнают всю вашу историю жизни, прежде чем познакомиться ближе. Несерьезные же, скорее всего, даже важные нюансы пропустят мимо ушей.

2. Желание носить часы

Люди, которые хотя бы в течение года носят наручные часы, обычно более пунктуальны и добросовестны, чем те, кто предпочитает отказаться от этого аксессуара. Помимо этого, часы могут говорить о вашей низкой открытости и интровертности, но более устойчивой эмоциональной стабильности, в отличие от людей, которые не носят часы.

3. Привычки в еде

Предпочтения в еде могут многое рассказать о характере человека. Так, импульсивные, менее открытые и менее добросовестные люди предпочитают сладкое вино и очень редко едят фрукты. В это же время открытые, более спокойные и добросовестные чаще пьют сухое вино и с удовольствием включают фрукты в свой рацион.

4. Слова

Слова, которые мы используем в повседневной жизни, характеризуют нашу личность. И не важно, проговариваем ли мы их вслух или пишем текстовым сообщением. Тревожные и эмоционально неустойчивые люди обычно используют слова, связанные с отрицательными эмоциями. Экстраверты предпочитают слова, описывающие положительные эмоции. Добросовестные люди чаще употребляют слова из сферы достижений. А открытые люди обычно говорят длинными словами и фразами там, где можно подобрать более лаконичный синоним.

5. Музыкальные предпочтения

То, какую музыку вы любите слушать, может рассказать окружающим об особенностях вашей психики, так как музыка оказывает долгосрочное действие на мозг. Люди, которые предпочитают грустную или агрессивную музыку для выражения своих эмоций, обычно беспокойные и нервные. Люди, которые предпочитают веселую или спокойную музыку, более счастливы. Это связано с тем, что сам процесс прослушивания такой музыки поднимает настроение и имеет долгосрочный эффект.

6. Домашние хлопоты

Люди, которые с удовольствием гладят вещи, моют посуду и играют с детьми, более приятны в общении, чем те, кто не любит делать этого. Для них важно счастье других. Поэтому они и предпочитают хлопоты по дому внутреннему раздражению от бытовых мелочей. Их также можно назвать более интровертными. Экстраверты же обычно не любят заниматься делами по дому и отдают предпочтение отдыху или встречам с друзьями.

7. Искусство

Отношение к искусству во всех его проявлениях тоже может многое рассказать о характере человека. Люди, которые любят стихи, ходят в оперу или сами занимаются искусством, более общительны и открыты для всего нового, в отличие от тех, кто игнорирует искусство.

Бонус

Установлено, что окружающие нас люди могут определить уровень достатка человека, просто посмотрев на лицо в то время, когда оно не выражает никаких эмоций. Эта способность часто используется, когда мы решаем принять человека на работу. Людям с «богатым» лицом отказывают реже. Соответственно, незначительные сигналы могут мешать вам подниматься по карьерной лестнице и увеличивать свой доход. При этом ученые пока не могут точно ответить на вопрос о том, что именно в мимике указывает на достаток человека.