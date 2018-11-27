7 мелких привычек, которые ежедневно разрушают вашу жизнь

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Считается, что счастье — понятие относительное. У каждого оно свое. Но психологи и нейробиологи так не думают. Они точно знают, что делает нас довольными жизнью, а что — наоборот. Очень часто мы чувствуем себя плохо из-за вполне обыденных вещей и мелких ежедневных ритуалов, на которые даже не обращаем внимания.

Мы в AdMe.ru узнали, чего нужно избегать, чтобы быть счастливым. И составили список вредных вещей, которые нужно перестать делать как можно скорее.

1. Все время сидим

С появлением компьютеров и развитием интернета сидячая работа все больше становится нормой жизни. Вечером мы пересаживаемся в машину или общественный транспорт, а дома снова садимся: смотрим телепрограммы или фильмы и переписываемся с друзьями. Но без движения уровень эндорфинов и других гормонов, отвечающих за счастье, падает. Ежедневная получасовая ходьба или две тренировки в неделю сделают вас более бодрым и довольным жизнью — независимо от того, какие проблемные события в ней происходят.

2. Избегаем глубокой привязанности

Независимые исследования ученых из разных стран доказывают, что люди, имеющие крепкие привязанности, живут дольше и болеют меньше. При этом некоторые из участников исследования были далеко не богаты. Крепкая любовь, а вовсе не деньги или социальное положение дает нам стабильное ощущение счастья. Если у вас достаточно средств и много впечатлений, а удовольствия от жизни все равно мало, подумайте: может, прочные отношения — это именно то, чего вам не хватает?

3. Проводим целый день в помещении

Почти все понимают, что режим «дома-работа-дом» не способствует счастью. Но оказалось, что кино, клубы, рестораны и другие места, где мы сидим в четырех стенах, тоже слабо помогают наслаждаться жизнью. А вот вылазки на природу, особенно в незнакомые места, по-настоящему делают нас счастливее, поднимают самооценку и даже улучшают навыки общения с окружающими. Психологи назвали это приключенческой терапией. При этом совсем не важно, поедете ли вы в другую страну или в соседний поселок, где никогда не были.

4. Не включаемся в происходящее

Мы получаем удовольствие только от активного внимания, когда действительно увлечены. Важно не только что мы делаем, но и как. Например, представим двух девушек. Одна злится, что ей приходится заниматься уборкой: она хотела бы сейчас сидеть в кафе на свидании, но никто не позвал. Другая спокойно моет посуду, любуется новой кружкой и вполне довольна, что у нее появилось время привести дом в порядок. В первом случае после этого простого дела девушка почувствует себя эмоционально выжатой, во втором — получит приятные эмоции и расслабится. Умение полностью присутствовать в текущем моменте и не отвлекаться на воспоминания, сожаления или страхи о будущем — вот что делает жизнь более интересной и осмысленной.

5. Потребляем, а не созидаем

Но одного внимания, пусть и активного, для счастья нам недостаточно. Чтобы жизнь имела смысл, мы должны не только брать, но и вносить в нее свой вклад. Это приносит нам удовольствие и помогает почувствовать свою важность. Хорошая новость: даже самые маленькие действия, которые мы совершаем по собственному побуждению, сразу же повышают настроение. Купить кому-то подарок, написать заметку, покрасить стену — все эти простые вещи возвращают нам устойчивость и дают ощущение, что мы живем не зря.

6. Изолируем себя от других

В век индивидуализма принадлежность к группе все еще остается очень важным человеческим качеством. Нам мало иметь друзей или любящую семью. Для полноценного счастья нужно чувствовать себя связанным с чем-то большим, чем мы сами. Судя по исследованиям, это помогает быстрее справляться с болезнями, снижает уровень стресса и дает чувство уверенности. При этом практически неважно, к какой группе вы себя относите: можно посещать религиозные собрания, состоять в футбольном клубе или группе геймеров и быть одинаково довольным. Главное — чувствовать себя на своем месте.

7. Не занимаемся творчеством

Творческие занятия нужны нам не для денег или славы, а для здоровья. Доказано, что любой креативный процесс снижает стресс, повышает настроение и помогает быстрее выйти из депрессии. Стоит привыкнуть к тому, что творческая деятельность — это не только пение или рисование, но и какое бы то ни было дело, к которому вы находите свой уникальный подход. Высаживать цветы, выбирать цвет стен и делать уборку — ко всем этим занятиям можно подойти не как к рутине, если включить фантазию.

Счастье — это не цель, к которой нужно прийти. Оно складывается из ежедневных мелочей, а значит, создать его мы можем практически в любой момент. А у вас есть такие привычки, от которых сложно избавиться и которые мешают вам жить в полную силу?