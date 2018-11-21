7 ложных убеждений, которые все принимают за неоспоримую истину

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С детства мы слышим определенные фразы и утверждения, которые затем всю жизнь считаем неоспоримыми. Например, что употребление большого количества моркови улучшает зрение, что у мужчин от пива растет живот, а если выйти на улицу с не высушенными волосами, то обязательно простудишься. И даже сейчас, в эпоху интернета, когда любую информацию можно проверить, мы даже и предположить не можем, что все это заблуждения.

AdMe.ru считает, что в некоторые общепринятые убеждения пора перестать верить, так как наука давно доказала их несостоятельность.

Миф № 1: Определенные участки языка чувствительны только к одному вкусу

Немецкий ученый Давид Хениг в начале ХХ века пришел к выводу, что разные участки языка равноценно могут определять вкус, хотя скорость реакции и несколько отличается. Спустя годы проведенные учеными исследования подтвердили заявление Хенига о том, что все вкусы одинаково ощущаются на всех частях языка. Так почему родился этот миф? Оказывается, психолог Гарвардского университета Эдвин Боринг некорректно перевел труды немецкого ученого Хенига, и впоследствии стало популярно мнение, что кончик языка чувствует сладкий вкус, задняя часть языка реагирует на горький вкус, а боковые части — на кислое и соленое.

Миф № 2: От пива у мужчин растет живот

Широко распространено мнение, что у мужчин, которые постоянно пьют пиво, растет живот. Но виновато в этом не пиво, а обилие вредных закусок, которые нередко являются бессменными спутниками хмельного напитка. К тому же пиво содержит алкоголь, который в свою очередь раздражает слизистую оболочку желудка, вызывая тем самым повышенный аппетит. Но и это еще не все. Как говорит Майкл Дженсен, врач-эндокринолог и специалист по ожирению в Клинике Майо в Рочестере, штат Миннесота, США, при употреблении пива печени приходится сжигать алкоголь вместо жира, вот он и накапливается в области талии. А почему именно там? В силу физиологических особенностей у мужчин жир откладывается в области живота, в то время как у женщин он накапливается в области бедер и ягодиц.

Миф № 3: Собаки видят мир черно-белым

Многие с детства считают, что собаки видят мир двухцветным: черно-белым. На самом деле они различают цвета, просто не в таком многообразии, в каком видим мы. Российские ученые экспериментальным путем доказали, что наши гавкающие друзья способны воспринимать ограниченный диапазон цветов, благодаря чему могут различать объекты одинаковой формы. В целом собачье зрение очень похоже на зрение человека с красно-зеленым дальтонизмом.

Миф № 4: Морковь улучшает зрение

Этот миф родился после пропаганды во времена Второй мировой войны. Тогда британская армия заявляла, что пилоты истребителей обладают прекрасным ночным видением благодаря употреблению большого количества моркови. На самом деле британские самолеты имели на борту радар, позволявший быстрее и легче обнаружить противника. А сообщения про чудодейственную силу моркови были придуманы и растиражированы многими СМИ, чтобы враги не догадались о новых технологиях обнаружения самолетов. Миф так сильно застрял в головах людей, что распространился по всему миру, в том числе благодаря кролику Багзу Банни, постоянно жующему морковь.

Миф № 5: Если плавать в море сразу после приема пищи, можно утонуть из-за возникшей судороги

Наверняка многие в детстве слышали от родителей, что после приема пищи нужно выждать 30–60 минут и только затем идти купаться (в море или озере). А если нарушить это правило, то в воде может схватить судорога — и от этого утонешь. Но, к счастью, это неправда, так как нет зафиксированных случаев, когда кто-либо утонул из-за недавней трапезы. Но стоит отметить, что купание после еды может вызвать (а может и не вызвать) некоторые дискомфортные ощущения в животе, но жизни и здоровью это никак не угрожает.

Миф № 6: Если на ногах побрить волосы, те станут темнее и толще

Многим девочкам в подростковом возрасте говорят, что бритье ног вызывает быстрый рост темных волос. Но это утверждение ошибочно. «Это не доказано», — заявил Курт Стенн, биолог, который изучал волосы уже более 30 лет и написал книгу «Волосы. Всемирная история». По его словам, бритва просто удаляет тонкие выцветшие волоски, оставляя их толстые основания. Они затем растут — и визуально кажется, что новые волосы стали темнее и толще. Но со временем эти толстые волоски растут дальше и на своих кончиках становятся такими же тонкими, какими и были первоначально.

Миф № 7: Если вырвать седой волос, на его месте вырастет два седых

Каким-то невероятным образом у многих в этом мире сложилось мнение, что если вырвать один седой волос, то на его месте обязательно вырастут два седых волоса. На самом деле вместо вырванного седого волоса вырастет еще один седой волос. Волосяная луковица ведь осталась, вот она его и произведет, говорит косметолог Рэнди Шуллер, главный редактор блога The Beauty Brains.