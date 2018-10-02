7 критических ошибок в воспитании, из-за которых дети превращаются в домашних тиранов

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В последние годы требования к воспитанию детей поднялись на практически недосягаемый уровень. Вдруг выяснилось, что ребенку чуть ли не с рождения требуются модная одежда, всевозможные курсы развития, современные гаджеты и походы в развлекательные центры. Многие из нас попались в ловушку этих модных веяний и стали делать все возможное, чтобы стать «образцовыми» родителями. Вот только психологи уже бьют тревогу и не без оснований заявляют, что дети чувствуют себя чуть ли не правителями мира, а в глубине души остаются несчастными и неуверенными в себе.

AdMe.ru стало интересно, какие же установки прочно сидят в головах современных мам и пап. И кажется, нам удалось выделить основные из этих убеждений (или заблуждений?).

1. «Ребенок скучает? Значит, мы плохие родители»

Что происходит. Пока ребенок бодрствует, мы стараемся заполнить каждую секунду его времени играми и развлечениями. Сын или дочка погружаются в искусственный мир, где живут до ужаса уставшие веселые массовики-затейники в лице мамы с папой или бабушки с дедушкой. Еще одним вариантом может стать уход в виртуальную вселенную, к героям мультиков и компьютерных игр. Что делать. Вспомнить, что скука — один из необходимых факторов развития. Именно в это время начинает работать детская фантазия. Периодически позволяйте ребенку побыть одному — и поверьте, он сумеет сам заполнить свое свободное время.

2. «Сейчас быстро решим твои проблемы, только не плачь»

Что происходит. Любые требования ребенка выполняются с пугающей скоростью. Хочешь съесть мороженое? Давай посмотрим, где тут ближайший киоск. Надоела старая машинка? Прямо сегодня пойдем и купим тебе новую. Нечем заняться в дороге? Держи мой телефон, играй, пока зарядки хватает. Что делать. Умение отложить свои «хотелки» психологи считают хорошей подготовкой к борьбе с предстоящими стрессовыми ситуациями. Ребенку, который соглашается потерпеть с покупкой новой игрушки и не закатывает по этому поводу публичных истерик, будет гораздо проще принять тот факт, что во взрослой жизни не все происходит так, как ему хочется.

3. «Да он же просто играет»

Что происходит. Кажется, мы все чаще перенимаем манеру поведения одесской бабушки из анекдота: «Сенечка, не смей бить мальчика лопаткой по голове, ты же вспотеешь!» По крайней мере, многих родителей уже практически не смущает, что их дети не умеют договариваться во время игры, обижают малышей, грубят взрослым и могут жестоко «подшутить» над бездомным животным: это же еще дети, какой с них спрос? Что делать. На самом деле ребенок прекрасно понимает, что делает. И если при этом он чувствует незримую поддержку родителей, то искренне считает, что все происходящее в порядке вещей. Поэтому воспитание умения вести себя в обществе — как раз то, чему нужно уделять внимание с малых лет. Детям не помешает проявлять сочувствие к слабым, уметь не обижаться при проигрыше, договариваться в совместной игре, говорить «спасибо» и «пожалуйста».

4. «Тепло оделся? Включи камеру на телефоне, я проверю»

Что происходит. Наши дети растут в атмосфере тотального контроля (появился даже термин «вертолетное воспитание» — по аналогии с родителем, постоянно «нависающим» над своим чадом). Такой подход начисто убивает в ребенке стремление к самостоятельности. Ему проще спрятаться за спину родителей, которые всегда проверят, положил ли он в портфель дневник и не забыл ли взять сменку на физкультуру. Что делать. Позволить сыну или дочери чаще самостоятельно принимать решения и объяснить, что каждое действие вызывает определенные последствия. Не надел шапку — заморозил уши. Потратил вечер на качественную подготовку доклада по биологии — приобрел новые знания и получил пятерку.

5. «Он еще слишком маленький для обязанностей»

Что происходит. Пытаясь создать своим чадам идеальное детство, родители боятся загружать их домашними обязанностями, разрешая заниматься всем, чем захочется. Печальным результатом такого подхода к воспитанию могут стать проблемы в школе, где педагоги запретят играть в стрелялку на любимом планшете, а взамен будут требовать дисциплины и настаивать на выполнении не всегда интересных заданий. Да и об уважении к маме-домработнице и папе-банкомату в такой ситуации тоже говорить не приходится. Что делать. Вспомнить, что есть слово «надо», и постепенно вовлекать ребенка в семейные дела. Даже детсадовец вполне способен аккуратно повесить одежду на стул или убрать за собой игрушки. Подобная помощь по дому и монотонная работа, например мытье посуды, являются отличной подготовкой к выполнению скучных, но обязательных действий в школе и позволяют поддерживать рабочий тонус во взрослом возрасте.

6. «Мой ребенок не любит суп, ненавидит самостоятельно одеваться и ложится спать, когда захочет»

Что происходит. Чаще всего это преподносится как милая особенность малыша, его индивидуальность и непохожесть на других. Вот такой он получился, что поделаешь. В итоге ребенок буквально начинает диктовать родителям, как им себя вести, и превращается в маленького домашнего тирана. Что делать. Давайте будем думать о том, что на самом деле хорошо для детей, и позже они нам скажут за это спасибо. Без четкого соблюдения режима дня любой ребенок станет раздражительным и невнимательным. Без правильного питания и прогулок он приобретет проблемы со здоровьем, лишний вес и кучу комплексов в придачу.

7. «Конечно мы купим тебе новую игрушку. А я еще в старой куртке могу походить»

Что происходит. Многие современные семьи можно назвать детоцентрическими: в них все внимание взрослых сосредоточено исключительно на ребенке. Его жизнь буквально распланирована по часам: школа, кружок, секция, занятия у репетиторов. Родители не жалеют времени и денег, чтобы удовлетворить постоянно растущие запросы своего чада. При этом их собственные потребности плавно отодвигаются на второй план. Что делать. Не стоит забывать о своих желаниях. Детям важно понять, что весь мир не вертится только вокруг них. В будущем это поможет им полноценно строить отношения с другими людьми.

Узнали себя в какой-то из этих ситуаций? Возможно, вы готовы поделиться собственными взглядами на воспитание детей?