7 красноречивых признаков того, что дружбу пора прекращать

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Согласно исследованию, всего 50 % из тех, кого мы считаем своими друзьями, считают друзьями нас. Люди могут общаться с нами, потому что хотят получить от нас что-то или потому что иметь много друзей важно для имиджа. Но даже если ваша дружба начиналась со взаимного искреннего интереса, со временем она может изжить себя или превратиться в нечто противоположное. Конечно, недопонимание и ссоры случаются у всех, но если дружеские отношения регулярно заставляют вас чувствовать дискомфорт и приносят одни расстройства, задумайтесь, не пора ли их прекратить.

AdMe.ru вместе с психологами Сьюзан Хайтлер (Susan Heitler) и Шэрон Ливингстон (Sharon Livingston) перечисляет признаки токсичной дружбы, которая может долгое время отравлять нашу жизнь, и рассказывает, как изменить ситуацию.

1. Друг заставляет вас ощущать конкуренцию с другими его друзьями

Он все время подчеркивает, что другие друзья интереснее, чем вы, и рассказывает, как здорово они провели время, заставляя вас ревновать и чувствовать себя унылым и скучным.

2. Большую часть времени вы говорите о вашем друге, а ваши дела ему неинтересны

Друг с увлечением делится своими новостями, но как только вы пытаетесь рассказать что-то в ответ, ему нужно срочно ответить на СМС. Ну, или находится какая-то другая причина, почему он не может вас выслушать.

3. Друг свысока критикует вас, а вашу критику принимает в штыки

Честность в отношениях важна, обоснованная критика может быть полезной, но токсичный друг не щадит ваши чувства, говоря вам о том, что вам пора бы заняться спортом или сделать стрижку получше. Его цель — не сказать правду, а унизить вас. Но такой друг бывает страшно возмущен, если вы отвечаете ему тем же.

4. Вы намного чаще, чем ваш друг, звоните и предлагаете встретиться

Он кажется не особенно заинтересованным в общении с вами и вкладывается в отношения меньше. Плох и противоположный вариант, когда ваш друг слишком навязчив и претендует буквально на все ваше свободное время.

5. Ваш друг считает, что вам нужно измениться

Если вы ссоритесь, друг считает, что это именно с вами что-то не так: вы могли бы быть более мягким или не таким раздражительным, или еще каким-нибудь. А вот с ним как раз все в порядке.

6. Вы ощущаете постоянные эмоциональные качели: ваш друг то открыт и дружелюбен, то холоден и равнодушен

Непоследовательность и непредсказуемость поведения друга все время застает вас врасплох: еще вчера мило болтали по телефону, а сегодня друг игнорирует вас, и вы спрашиваете себя, что сделали не так.

7. Вы все время опасаетесь сказать что-то не то, чтобы не вызвать его недовольство

Ваш друг часто обижается или злится на вас, поэтому вы пребываете в постоянном напряжении и контролируете себя, чтобы не ляпнуть лишнего.

Почему нам сложно расстаться с токсичным другом и как это все-таки сделать

Кажется, что нет ничего сложного в том, чтобы прекратить общение, которое не доставляет нам удовольствия. Но оказывается, что не все так просто. У токсичных друзей есть и хорошие черты . Психолог Ян Ягер (Yan Yager) в своей книге «Если дружба причиняет боль» пишет, что токсичные признаки проявляются лишь время от времени и в других ситуациях друг может также помочь или утешить. В таком случае взвесьте все плюсы и минусы, которые дает вам это общение. Если человек нарушает обещания, одалживает и не возвращает вещи, злоупотребляет вашей помощью или рассказывает ваши секреты другим людям, то, возможно, то, что он иногда составляет вам компанию в кино или кафе, не так уж важно?

. Психолог Ян Ягер (Yan Yager) в своей книге «Если дружба причиняет боль» пишет, что токсичные признаки проявляются лишь время от времени и в других ситуациях друг может также помочь или утешить. В таком случае взвесьте все плюсы и минусы, которые дает вам это общение. Если человек нарушает обещания, одалживает и не возвращает вещи, злоупотребляет вашей помощью или рассказывает ваши секреты другим людям, то, возможно, то, что он иногда составляет вам компанию в кино или кафе, не так уж важно? Унизительные замечания выдаются за шутку , говорятся с улыбкой и присказкой типа «я хочу как лучше». Когда оскорбление имеет дружелюбную форму (это называется «двойное послание»), распознать его сложнее, но не дайте себя обмануть.

, говорятся с улыбкой и присказкой типа «я хочу как лучше». Когда оскорбление имеет дружелюбную форму (это называется «двойное послание»), распознать его сложнее, но не дайте себя обмануть. Мы боимся остаться одни . Этот страх часто становится причиной того, что мы терпим плохое отношение. Но если не запираться в четырех стенах, новые знакомства не заставят себя ждать.

. Этот страх часто становится причиной того, что мы терпим плохое отношение. Но если не запираться в четырех стенах, новые знакомства не заставят себя ждать. Многолетнее общение и теплые воспоминания. Даже если сейчас старая дружба не приносит ничего, кроме раздражения, общее прошлое может заставить сомневаться в решении расстаться. Это напоминает разрыв с бывшей любовью, и тут нужно набраться терпения и просто это пережить.

Даже если сейчас старая дружба не приносит ничего, кроме раздражения, общее прошлое может заставить сомневаться в решении расстаться. Это напоминает разрыв с бывшей любовью, и тут нужно набраться терпения и просто это пережить. Мы не можем разобраться в своих чувствах . Мы можем испытывать по отношению к другу целую гамму чувств: и любовь, и злость, и раздражение. И тут только вам предстоит решить, чего больше и стоит ли продолжать.

. Мы можем испытывать по отношению к другу целую гамму чувств: и любовь, и злость, и раздражение. И тут только вам предстоит решить, чего больше и стоит ли продолжать. Мы думаем, что заслужили такое отношение. Часто мы пытаемся найти оправдание токсичному другу и рассуждаем так: «Возможно, он прав, а я слишком остро все воспринимаю?». Но если нужно быть идеальным, чтобы к тебе просто отнеслись по-доброму, дружба ли это?

Общая компания. Если не хочется заставлять друзей выбирать, на чью сторону встать, то лучше избегать открытого объявления войны и официального разрыва отношений. Постарайтесь отдалиться мягко и постепенно, без сплетен и обвинений.

Дружба улучшает иммунитет и продлевает жизнь. Мы верим, что даже любовь может закончиться, но друзья — это навсегда. Это представление иногда не дает нам разорвать токсичную связь. Но такое общение, утверждают исследователи, не только заставляет нас ощущать психологический дискомфорт, оно также повышает артериальное давление и способствует воспалительным заболеваниям. Не бойтесь расставаться с теми, кто давно не близок вам по духу, и вы обязательно найдете новых, настоящих и верных друзей!

А вы когда-нибудь расставались с друзьями? Расскажите свою историю в комментариях.