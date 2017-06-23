7 классических проблем, которые возникают в современных семьях

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После вступления в брак супруги наслаждаются началом совместной жизни, но со временем сталкиваются с трудностями, к которым совершенно не были готовы. AdMe.ru уверен, что любые недопонимания и сложности можно преодолеть с помощью терпения и юмора.

Мало кому удается избежать финансовой ямы

Одна из самых важных проблем на начальном этапе брака — финансовые трудности. У молодой семьи финансы зачастую ограниченны, и многим приходится обращаться в банк за различными ссудами: брать ипотеку, кредит на автомобиль, кредит на ремонт и т. д. Главное — помнить, что это временные трудности и вместе вы справитесь.

Ремонт — настоящее испытание на прочность

Самая мирная семья на время ремонта может поругаться несколько раз за день. Да, это очень непростой период в жизни супругов и самое настоящее испытание. Зато когда это все закончится, вы будете гордиться результатом и друг другом, а сам процесс только сблизит вас.

Иногда будет очень хотеться перемен

Даже если вы очень влюблены, то со временем вам будет не хватать чего-то нового, захочется перемен. Главное — не молчать и обсудить это со второй половинкой, вместе вы найдете решение.

Появится больше родственников, и к ним нужно будет привыкнуть

После свадьбы количество родственников заметно увеличится. И это прекрасно! Представьте, сколько теперь около вас любящих людей и какие веселые семейные праздники можно устраивать.

Отсутствие прежней беззаботности — теперь всегда есть жизненные цели

С появлением новой семьи появятся и общие мечты, которые превратятся в цели. И с этого момента придется себя немного ограничивать. Зато когда вы постепенно будете добиваться совместно поставленных целей, то в полной мере ощутите себя счастливым человеком.

Привыкать делиться и думать на два шага вперед

Больше никакого эгоизма, теперь нужно привыкнуть делать все «с запасом». Со временем вы узнаете обо всех привычках и предпочтениях вашей второй половинки и будете интуитивно угадывать потребности друг друга.

Разный распорядок дня

Самое распространенное явление. Со временем вы подстроитесь друг под друга, а пока распределите семейные обязанности, и пусть один занимается полезными делами, пока другой спит.

Со временем вы научитесь думать одинаково и читать мысли друг друга

Позитивный момент брака: со временем вы станете похожи друг на друга и сможете читать мысли любимого человека, а вместе с этим в вашем доме поселится полная гармония.