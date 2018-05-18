7 качеств сильной личности, которые каждый человек может в себе развить

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Многие люди считают, что черты личности — это то, что у нас есть с рождения. Кто-то уже родился с чувством юмора, а кому-то просто повезло вырасти харизматичным человеком. Поэтому часто мы даже не задумываемся о том, чтобы встать на путь развития собственной личности. Разумеется, что-то дается нам проще и легче, а над чем-то приходится постоянно работать и тренировать. Однако на самом деле не существует такой положительной черты личности, которую вы не могли бы в себе развить, чтобы стать еще привлекательнее и успешнее.

Мы в AdMe.ru собрали именно те свойства характера, которые можно в себе развить для успешной и счастливой жизни.

Уверенность в себе

Уверенные в себе люди всегда имеют преимущество перед сомневающимися, ведь именно сильные личности вдохновляют других и управляют ходом событий. Согласно исследованию, уверенные в себе люди больше зарабатывают и быстрее продвигаются по карьерной лестнице. Занимайтесь спортом: ощущение собранности и чувство контроля над телом придает устойчивость как в физическом плане, так и в эмоциональном. Перестаньте воспринимать реакции других людей на ваши действия как правила, которым нужно соответствовать. Не ищите одобрения со стороны. Уверенный человек сам управляет своей жизнью, неся ответственность за свои поступки.

Умение говорить «нет»

Неумение отказывать говорит о низкой самооценке. К тому же безотказным людям редко бывают благодарны и не ценят их за это качество, а подобная помощь расценивается как норма. Любая ситуация, когда человек дает больше, чем получает взамен, или дает то, чего у него и так мало, провоцирует стресс. Научиться говорить «нет» можно в любой момент. Не бойтесь обидеть человека отказом, вряд ли вы единственный, кто мог помочь. Быстро уйдут и те, кто паразитировал на вас. По-настоящему сильные люди понимают, что им не всегда могут помочь, и в этом нет ничего страшного. Соответственно, и обид не будет, и вы сохраните свои силы, вложив их во что-то полезное лично для вас.

Чувство юмора

Люди любят веселых людей, умеющих посмеяться над собой и неудачами. Смех разряжает обстановку, позволяет видеть позитивные стороны и легче налаживать отношения с другими. Остроумных людей ценят еще больше, к ним тянутся, потому что с ними легко. Чтобы развить в себе это качество, перестаньте воспринимать вещи слишком серьезно. Понаблюдайте за людьми: очень многие из них постоянно шутят и принимают шутки в ответ. Не обижайтесь по пустякам, умейте посмеяться над собой. Тренируйте ассоциативное мышление, так как многие шутки построены на игре слов.

Высокая трудоспособность

На самом деле работники, которые являются наиболее производительными, не перерабатывают, как показывает исследование. Все, что нужно для эффективной работы, — это сосредоточенность. Отключите мессенджеры, звук у телефона, не слушайте музыку, если она вас отвлекает. Погрузитесь полностью в задачу, которую нужно сделать. Как аппетит приходит во время еды, так и вдохновение приходит во время работы. Когда вы постоянно дергаетесь, мозгу трудно перестраиваться обратно. А то, что дается мозгу с трудом, мы считаем неприятным. Поэтому снижается мотивация. Кроме того, нужно наладить режим дня: спите и ешьте достаточно для того, чтобы это не мешало работе.

Способность считывать других людей

Многие люди уверены, что умение читать мысли находится в разряде сверхспособностей и для этого необходимо быть экстрасенсом, однако все совсем не так. Достаточно просто слушать то, что говорят, и не додумывать большего. Не додумывать за человека, не вести с ним мысленные диалоги. Общаетесь вы, к примеру, с человеком какое-то время. А потом он резко пропадает, и вы недоумеваете: как так произошло? Ведь все было нормально. А потом выясняется, что ничего нормального не было. Вы хотели встретиться, а он кормил вас «завтраками», горячо обещая увидеться в следующий раз. Какими бы уважительными ни были причины, тот, кто хочет встретиться, всегда найдет время. Пустые обещания — это не более чем вежливость. Признался вам человек в чувствах и для вас это стало как гром среди ясного неба? Потому что до этого вы не обращали внимания на то, что он выделял вас среди всех остальных, часто писал, спрашивал, как дела, проявлял инициативу. Чтобы угадывать мотивы других людей, понимать причины их поведения, достаточно просто обращать внимание на то, что они говорят и что делают, куда смотрят и кому улыбаются. Сопоставлять эти вещи и делать выводы. Конечно, не нужно заниматься этим все свободное время.

Умение притягивать людей

Некоторые люди настолько обаятельны, что, кажется, нравятся абсолютно всем. Эти люди обладают харизмой — качеством, которое может развить любой человек. При общении старайтесь налаживать зрительный контакт: смотрите на собеседника расслабленным и спокойным взглядом, улыбайтесь. Харизматичные люди умеют слушать собеседника и быть с ним на одной волне. Поэтому не торопитесь выкладывать информацию о себе, лучше задайте вопросы ему. Не подавляйте свои эмоции, если вам сказали что-то обидное, — покажите, что вам это не нравится. Но только не нудной лекцией, а прекращением разговора. Отлучитесь в бар или в туалет или просто переведите тему. На откровенность ответьте откровенностью, если хотите. Ведь человек вам открылся, откройтесь и вы.

Способность управлять реакциями своего тела

Самоконтроль — это способность контролировать эмоции и поведение, помогающая нам в достижении поставленных целей. Он необходим для успешного выполнения большинства наших повседневных дел на работе, в учебе, личных отношениях. С его помощью можно оставаться уравновешенным, сдержанным и сохранять внешнее и внутреннее спокойствие. Чтобы развить эту способность, необходимо уметь определять и понимать свои эмоции. Учащенное сердцебиение, тонус мышц тела или бессилие, отсутствие аппетита или, наоборот, его избыток — это тревога. Ее можно научиться гасить, делая нехитрые дыхательные упражнения и более сложные медитации. Панические атаки можно остановить, для этого есть специальные упражнения. Более простые реакции вроде раздражения, вырвавшейся грубости или повышения голоса и подавно можно остановить, просто вовремя взяв себя в руки.