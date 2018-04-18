7 фактов о женщинах, о которых не догадываются даже они сами

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Кажется, нам известно о женщинах практически все: сколько слов в день они произносят, почему различают больше цветов и как много губной помады съедают в течение жизни. Но ученые решили копнуть глубже и узнать еще более интересные и необычные вещи о женской природе. И признаем, им нашлось чем нас удивить.

Мы в AdMe.ru собрали 7 современных научных исследований о женщинах, и некоторые из них кажутся нам весьма спорными.

1. Женщины лучше запоминают то, что нужно сделать, а не то, что они уже сделали

Каждой женщине знакома ситуация, когда мужчина забывает купить нужные продукты или вынести мусор. И этому есть научное объяснение. В 2015 году Лиана Палермо предложила 100 мужчинам и женщинам различные задания на запоминание с интервалом от 2 минут до 1 суток. Оказалось, что в целом женщины лучше запоминают задачи на будущее, тогда как прошедшие события мужчины и женщины забывают одинаково часто. «У женщин, помимо основной работы, есть много разных обязанностей дома, — считает Лиана, — и им приходится держать в голове гораздо больше информации. Так тренируется их память».

2. Нос женщины способен уловить запах мужских феромонов в толпе

Американские сексологи определили: чем здоровее мужчина, тем сильнее его запах притягивает женщин. Женщина может почувствовать присутствие мужчины даже в парфюмерном магазине, где десяток девушек только что прыснули на тестер туалетную воду. Кроме того, женское обоняние расскажет и об иммунитете парня. А нужно на все это всего 3 секунды. Ученые из Университета Британской Колумбии пришли к выводу, что запах любимого мужчины помогает женщинам перестать нервничать. Нет ничего удивительного, что девушки в разлуке с любимым порой спят с его футболкой, чтобы чувствовать себя ближе к нему.

3. Женщины влюбляются не так быстро, как мужчины

Независимо от того, что вызывает любовь — мозг, сердце или гормоны, — мужчина обычно влюбляется намного раньше, чем женщина. Исследования показали, что влюбились в период между первым и четвертым свиданием более 25 % мужчин и всего лишь 15 % женщин. При этом многие женщины признались, что даже после 20 встреч с мужчиной они всё еще не испытывали ощущения тех самых «бабочек в животе». Им для этого потребовалось еще какое-то время. Что ж, женскую требовательность и некоторую разборчивость вполне можно понять.

4. Токсикоз при беременности полезен

Канадские исследователи из Торонто обнаружили, что токсикоз у беременных женщин способствует полноценному развитию ребенка. Утренняя тошнота и головная боль — результат действия защитного механизма, который оберегает плод от вредных токсинов. Так что это неприятное состояние в чем-то даже полезно для женского организма. Женщины, страдающие от утреннего недомогания, чаще вынашивают и рожают здоровых детей и меньше подвержены угрозе выкидыша. Более того, утренняя тошнота положительно сказывается и на интеллекте ребенка. Но речь не идет о гиперемезисе (чрезмерной рвоте) и сильных болях в животе. В этом случае нужно срочно показаться врачу.

5. Чем выше IQ женщины, тем меньше у нее детей

Психолог из Британии Сатоси Канадзава подсчитал, что с каждыми дополнительными 15 баллами в показателе IQ стремление женщины родить ребенка снижается на 25 %. Он сделал вывод, что в целом человечество глупеет, так как умные женщины не хотят заводить детей или ограничиваются только одним ребенком. В приоритете у них обычно самообразование, саморазвитие, карьера и путешествия. Исследователь считает, что по этой причине сильная половина человечества чаще всего выбирает в спутницы жизни женщин с более традиционными ценностями.

6. Чем больше у женщины детей, тем быстрее она стареет

Исследователи из Университета Джорджа Мейсона в США выяснили: у рожавших женщин, по сравнению с нерожавшими, более короткие теломеры, то есть те участки хромосом, которые защищают ДНК и уменьшаются с возрастом. В исследовании приняли участие около 2 тыс. женщин разного возраста, и оказалось, что чем больше детей родила женщина, тем сильнее были укорочены ее теломеры. Но этот процесс мог быть вызван различными причинами. Например, стрессом. «Мы не призываем не заводить детей, — уверяют исследователи. — Не исключено, что женщины с более короткими теломерами изначально могут родить больше детей».

7. Дамы в красном заставляют других женщин ревновать

Адам Пазда из Словацкой академии наук провел забавный эксперимент. Он раздал женщинам и мужчинам фотографии нескольких дам и попросил поделиться своими мыслями и впечатлениями. Часть женщин на фотографиях были одеты в красное, а часть — в одежду других цветов. Исследования показали, что женщины активно реагируют на дам в красном: они считают их угрозой для своих отношений. Девушки в красном и мужчинам, и женщинам показались более раскованными и легкомысленными. Дамы, которые участвовали в эксперименте, отметили, что очень не хотели бы, чтобы их мужчины общались с такими женщинами.

Есть ли в этой статье исследования, с результатами которых вы категорически не согласны? Расскажите нам об этом.