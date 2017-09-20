7 видов ловушек, из которых выбираются единицы

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Как часто вы откладываете важные дела? Нет, мы сейчас не о стопке тарелок в раковине, а о чем-то на самом деле важном, что могло бы улучшить качество вашей жизни. Оказывается, дело в том, что человек просто не осознает, что попал в сети самообмана, ведь у него есть логичное объяснение прокрастинации. AdMe.ru собрал самые зловещие ловушки, в которые попало немало хороших людей.

Откладывание на потом

В эту ловушку попадают все, в том числе и не самые занятые люди. Правда кроется в нашем нежелании заниматься чем-то неинтересным. Из-за этого мы всячески оттягиваем начало работы, а на любимое дело мы находим время, даже несмотря на адскую загруженность.

Форсирование событий

Пропустить некоторые этапы в процессе выполнения задачи — соблазн, мимо которого сложно пройти. Но стоит помнить о том, что от такого срезания дороги очень часто страдает качество выполненной работы, так что в итоге это, наоборот, удлинит путь до достижения намеченной цели, ведь придется все переделывать.

Все под контролем

Ощущение полного контроля над ситуацией, конечно, приятное чувство, но оно всегда ложное, потому что жизнь контролировать невозможно. Она каждый день преподносит сюрпризы, и не всегда приятные. Если учитывать эту особенность, то практически ничто не сможет подкосить вас.

Вечное ожидание счастья

«Эх, была бы у меня своя машина, я бы был просто счастлив!» — знакомая установка. Но это не сработает, если не уметь радоваться здесь и сию минуту, а только ждать и ждать чего-то.

Попытки изменить других

В этом можно увязнуть надолго. Оглянитесь! Вокруг полно несчастных людей, которые сделали смыслом всей своей жизни изменить другого. И потерпели неудачу. Потому что изменить кого-то невозможно.

Перекладывание ответственности

Любимое занятие подавляющего большинства людей — снять с себя ответственность за наступление положительных изменений в жизни. Именно поэтому нас так восхищают решительные люди, которые берут судьбу в свои руки.

Обесценивание

Эта ловушка опасна ложным успокоением, которое дарит попавшим в нее. Сначала у вас не получилось достичь желаемого, и вы решили, что вам это не нужно. И вот вы уже даже не дергаетесь в попытках улучшить жизнь. Этим и опасна привычка обесценивать то, чего не удалось достичь.