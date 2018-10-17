7 хитростей для тех, кто просто ненавидит заниматься спортом

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Тем, кто не любит заниматься спортом, в эпоху фитнес-культа приходится особенно трудно. Если вы считаете, что пот, тяжелое дыхание, боль и дискомфорт во всем теле — сомнительное удовольствие, то у вас не только есть армия единомышленников, но и вполне реальные шансы сделать свои отношения со спортом менее натянутыми.

AdMe.ru собрал несколько лайфхаков, которые сделают тренировки менее раздражающими и более комфортными.

1. Включайте фантазию

Когда речь идет о чем-то неприятном, нередко можно встретить совет переключить свое внимание. В этой рекомендации все с точностью до наоборот: вам необходимо максимально сконцентрироваться на нелюбимом занятии, то есть спорте, но при этом вообразить его в гораздо более приятном или интересном контексте. По-научному этот метод называется «когнитивная переоценка» и, согласно недавнему исследованию, показал неплохие результаты. Проще говоря, вы можете представить, что вы ученый, проводящий эксперимент, или журналист, описывающий ощущения бегуна. Таким образом вы будете испытывать все тот же дискомфорт, что и во время обычной тренировки, но при этом наблюдать его со стороны и как бы дистанцироваться от него. Варианты и качество погружения в сценарий зависят исключительно от вашей фантазии. Ключевой момент практики когнитивной переоценки в том, чтобы научиться изучать собственные ощущения без эмоциональной реакции на них.

2. Сделайте любимое занятие активным

Если вы не фанат спорта, едва ли ваш отдых или хобби можно назвать активным. Тренер Кианна Бучанан (Kyanna Buchanan) рекомендует совместить приятное с полезным: так, если вы любите рисовать (фотографировать), выбирайте труднодоступные или высоко расположенные места, с которых можно поймать невероятные виды. А просмотр фильмов можно совместить с упражнениями, которые выполняются лежа или сидя.

3. Чаще ходите в клубы

Посещайте вечеринки, музыкальные фестивали и любые другие места, где вы можете танцевать до упаду. Танцы — в действительности очень хитрая штука: вы можете активно двигаться несколько часов кряду, вам будет жарко, вы даже можете запыхаться, но при этом и в голову не придет, что все это время вы занимались той самой ненавистной аэробикой!

4. Извлекайте выгоду из рутины

Признание ходьбы не менее полезной для здоровья, чем бег, оказалось просто манной небесной для тех, кто не любит издеваться над своим телом. Можно не ломать голову, как смотивировать себя на ранние подъемы ради пробежки по ближайшему стадиону, — достаточно будет проходить 10 тыс. шагов в день. Очень удобно это сделать по пути на работу: даже если вам приходится долго добираться на автобусе, можно выйти на несколько остановок раньше и пройтись пешком. Во-первых, это позволит вам совместить сразу два дела, а во-вторых, угроза опоздания наверняка удержит вас от желания сбиться на неспешный прогулочный ритм.

5. Используйте любой перерыв в работе, чтобы хорошенько подвигаться

Отлучились в уборную? Выполните 10 приседаний! Пошли заваривать чай? Сделайте 10 наклонов, пока закипает вода. Если во время обеда отправляетесь в магазин или кафе, можно продолжить подсчет шагов из предыдущего пункта.

6. Вернитесь в детство

Почти все дети любят активно двигаться. Постарайтесь вспомнить, что в детстве вызывало у вас неподдельный восторг: бассейн, коньки, может, футбол?.. Положительные эмоции, связанные с детством, — очень мощный мотивирующий механизм для занятий спортом. Даже если вы просто любили лазать по деревьям, бегать по дворам и покорять крыши соседних домов, современные скалодромы или площадки для паркура напомнят вам о том, как приятно получать радость от движения.

7. Составьте «героический плейлист»

Упражняться под ритмичную музыку — это здорово. Упражняться под любимую ритмичную музыку — еще лучше. Но подборка эпических песен типа The Eye of the Tiger, основной темы из Mortal Combat и даже саундтреков, подходящих для спасения мира, — это то, что сначала забавляет, а потом заряжает самым боевым настроением и оказывает гораздо больший эффект, чем обычные попсовые или роковые подборки. Неплохо обновлять свой плейлист хотя бы раз в неделю, чтобы его окрыляющий эффект не снижался.

Вы тоже не фанат спорта, но у вас есть личный секрет, как поддерживать себя в форме? Мы ждем вашего совета в комментариях.