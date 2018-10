7 хитростей для тех, кто просто ненавидит заниматься спортом

1. Включайте фантазию

2. Сделайте любимое занятие активным

3. Чаще ходите в клубы

4. Извлекайте выгоду из рутины

5. Используйте любой перерыв в работе, чтобы хорошенько подвигаться

6. Вернитесь в детство

7. Составьте «героический плейлист»

Упражняться под ритмичную музыку — это здорово. Упражняться под любимую ритмичную музыку — еще лучше. Но подборка эпических песен типа The Eye of the Tiger, основной темы из Mortal Combat и даже саундтреков, подходящих для спасения мира, — это то, что сначала забавляет, а потом заряжает самым боевым настроением и оказывает гораздо больший эффект, чем обычные попсовые или роковые подборки.

Неплохо обновлять свой плейлист хотя бы раз в неделю, чтобы его окрыляющий эффект не снижался.