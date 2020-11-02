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7 способов общаться с родственниками так, чтобы они вас любили, уважали, но не садились на шею

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Французский писатель Этьен Рей говорил, что семья — это группа людей, которых соединяют узы крови и ссорят денежные вопросы. Чем реже мы встречаемся с родственниками, тем лучше отношения между нами, как ни крути. Но как общаться с родней, которую нельзя отодвинуть на задний план?

Мы в AdMe.ru внимательно изучили этот вопрос и выделили несколько советов, которые помогут сделать общение с близкими более комфортным.

Выделяйте один день для встреч с родственниками

© Monster-in-Law / New Line Cinema

Члены семьи часто требуют к себе много внимания, особенно пожилые люди. Это выражается в постоянных звонках и просьбах приехать якобы по делу, а на самом деле для общения. От таких просьб нельзя отмахиваться: близкие могут чувствовать себя покинутыми и одинокими. Самое главное в таком деле — найти баланс.

Можно выбрать один день и полностью посвятить его родственникам. Они будут знать, что не стоит вас беспокоить среди недели: для поездки на дачу есть определенный день.

  • У меня уже много лет суббота принадлежит маме. Все знакомые это знают. Как вариант — определить день, который вы полностью посвятите родственникам, и они будут уверены, что он полностью в их распоряжении, и не станут дергать вас по мелочам.

Все проблемы с родными мужа решайте через мужа

© Iakov Filimonov / Shutterstock

Даже если у вас отличные отношения с родными супруга, коммуницировать по всем спорным вопросам лучше через него. Оставьте себе приятную роль — приглашайте их в гости и рассказывайте хорошие новости.

Все болезненные разговоры должны проходить без вашего участия: всем известно, что случается с головой дурного гонца. Например, если вы собрались поехать в долгожданный отпуск, а родители мужа хотят к вам присоединиться, отказать им придется именно мужу.

  • Когда мы с мужем затеяли первый в жизни ремонт, тут же подключилась свекровь с советами: какие обои купить, какие шторы повесить. Я молчала, но мой муж, молодец, тактично попросил маму не лезть со своим уставом в чужой монастырь. И после этого она никогда больше не навязывала свое мнение. Я была очень ему благодарна. © Елена Елецкова / Facebook

Откажитесь от модели отношений «родитель-ребенок»

© motortion / Depositphotos

Американский психолог Эрик Берн выдвинул теорию, согласно которой в каждом человеке существует 3 эго: ребенок, взрослый и родитель. Мы перескакиваем с одной роли на другую постоянно. Иногда выигрывает ребенок. Например, когда вместо того, чтобы работать, мы садимся смотреть сериал.

Иногда в отношениях кто-то берет на себя роль родителя, а кто-то — роль ребенка. Родитель принимает решения и в целом ведет себя как заботливая мама. От таких взаимоотношений лучше отказаться. Заботиться о супруге не значит становиться его третьим родителем. Получается, что вы и свекровь соревнуетесь за то, кто больше «позаботится о сыне» — отсюда и постоянные конфликты. Если муж привык к маминому вниманию, оставьте ей эти функции: пусть она контролирует, поел ли он перед работой. Ваш муж взрослый человек. Пусть мама будет мамой, а вы — любимой женщиной, которой нужны внимание и любовь.

  • Однажды мне сказали следить за тем, чтобы муж всегда надевал майку, так как без нее у него постоянно простывает живот. Мужу на тот момент было 30 лет. © Aijan / AdMe

Научитесь отличать, когда родственники просто требуют внимания, а когда у них реальные проблемы

© Walter Gadea / Unsplash

Внимательно присмотритесь к поведению родни и научитесь определять, когда вами манипулируют, а когда у близких действительно проблемы. Манипуляторы используют слова «никогда» и «всегда», подменяют понятия. Например, бабушка, которая дает много советов, в ответ на недовольство отвечает: «А что, уже нельзя помочь? Я же хочу как лучше». Или мама бросает фразу: «Я все — для тебя, всю молодость — тебе, а ты на дачу меня отвезти не можешь». Это манипуляция, дача и любовь никак не связаны. На такие выпады нужно отвечать напрямую, например: «Я благодарна тебе за все, что ты сделала, но с этим помочь не могу. Я люблю тебя».

  • Моя мама искренне считает, что я должна была найти ей такого зятя, который возил бы ее на машине на дачу. Главное, не терять чувство юмора и не ощущать себя жертвой, иначе манипуляторы тут же превращаются в тиранов. Но когда, например, я ее претензии беззлобно высмеиваю, она начинает хохотать и со словами: «Обожаю с тобой препираться», — оставляет меня в покое. © Жанна Король / Facebook

Научитесь говорить нет

© My Big Fat Greek Wedding / Warner Bros.

Мы благодарны близким, знакомым и друзьям за любовь, поддержку и опору. Но иногда их простые просьбы поступают все чаще и переходят грани разумного. Если вы чувствуете, что родственники сели вам на шею, пришло время научиться говорить слово «нет».

Если отказать в разговоре напрямую сложно, попробуйте сослаться на календарь. Сделайте вид, что проверяете планы, а потом отправьте собеседнику СМС с отказом. Не оправдывайтесь и не вдавайтесь в детали. Еще один ход: согласитесь исполнить просьбу, но при этом сделайте это неудобным для просящего. Например: «Да, я могу одолжить тебе деньги. Но послезавтра мне уезжать, посидите с моим котом и собакой 2 недели?»

  • Я не очень люблю, когда приходится кого-то подменять и кому-нибудь давать взаймы. Я в свои выходные все дела стараюсь делать: ходить в больницу, к парикмахеру, специально обговариваю даты, чтобы никого не подвести. А меня никто никогда не подменяет. И в последнее время я стала говорить нет своей сменщице, хотя и чувствовала себя паршиво. А еще у меня есть «подруга», которая стабильно просит у меня деньги в конце месяца. Когда я сказала ей, что вообще никому никогда не одалживаю денег, она переключилась на моего парня: предложила попросить взаймы у него. Агрррх, бесит. © Little / AdMe

Отвечайте на бестактность так, чтобы больше не хотелось спрашивать

© Meet the Parents / Universal Pictures

Бесцеремонность можно потерпеть, но иногда близкие переходят границы. Если родственники постоянно задают неудобные вопросы, не стоит проглатывать обиду. При этом хамить в ответ строго запрещается. Попробуйте поставить родню на место мягко, но строго. Например, на вопросы о том, планируете ли вы заводить детей, можно ответить так: «Конечно планируем. Будут новости — сообщим».

Мы в редакции AdMe.ru создали несколько отличных материалов о том, как отвечать на бестактность с юмором, не уронив чести и достоинства.

  • Искусство бороться с хамством — это путь великой боли и постоянных тренировок, который приводит в итоге к тому, что люди вообще начинают остерегаться с вами разговаривать после первой пары предложений. © Рейстлин Маджере / AdMe

Ответ «не знаю» — универсальный

© Kireyonok / Depositphotos

Многие сталкивались с ситуацией: хочешь помочь, даешь совет, а в итоге остаешься виноватым. Чтобы не прослыть среди родственников тем самым «вредным и всезнающим», раздавайте поменьше советов. Самый универсальный ответ на любые вопросы — «Я не знаю».

Конечно, если вы понимаете, что без вашей помощи близкие не обойдутся, предупредите их, что решение всегда останется за ними. По мнению психологов, лучшее, что вы можете сделать, — не давать рекомендаций, а просто внимательно выслушать.

  • Есть такая категория «вредных советчиц», которые в основном ездят по ушам совсем молоденьким девушкам, еще не понимающим всей вредности таких советов. © ぺんぎんちゃん / AdMe

  • «Зареклась давать советы после одного случая. Любимая двоюродная сестра вышла замуж, да неудачно, как ей показалось. Я ее поддержала, когда она решила развестись, помогла даже письмо ему написать. В итоге, конечно же, они помирились, а я — главный враг, не общаемся 3 года».

А какие секреты общения с близкими знаете вы?

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