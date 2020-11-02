7 способов общаться с родственниками так, чтобы они вас любили, уважали, но не садились на шею

Французский писатель Этьен Рей говорил, что семья — это группа людей, которых соединяют узы крови и ссорят денежные вопросы. Чем реже мы встречаемся с родственниками, тем лучше отношения между нами, как ни крути. Но как общаться с родней, которую нельзя отодвинуть на задний план?

Мы в AdMe.ru внимательно изучили этот вопрос и выделили несколько советов, которые помогут сделать общение с близкими более комфортным.

Выделяйте один день для встреч с родственниками

Члены семьи часто требуют к себе много внимания, особенно пожилые люди. Это выражается в постоянных звонках и просьбах приехать якобы по делу, а на самом деле для общения. От таких просьб нельзя отмахиваться: близкие могут чувствовать себя покинутыми и одинокими. Самое главное в таком деле — найти баланс. Можно выбрать один день и полностью посвятить его родственникам. Они будут знать, что не стоит вас беспокоить среди недели: для поездки на дачу есть определенный день. У меня уже много лет суббота принадлежит маме. Все знакомые это знают. Как вариант — определить день, который вы полностью посвятите родственникам, и они будут уверены, что он полностью в их распоряжении, и не станут дергать вас по мелочам.

Все проблемы с родными мужа решайте через мужа

Даже если у вас отличные отношения с родными супруга, коммуницировать по всем спорным вопросам лучше через него. Оставьте себе приятную роль — приглашайте их в гости и рассказывайте хорошие новости. Все болезненные разговоры должны проходить без вашего участия: всем известно, что случается с головой дурного гонца. Например, если вы собрались поехать в долгожданный отпуск, а родители мужа хотят к вам присоединиться, отказать им придется именно мужу. Когда мы с мужем затеяли первый в жизни ремонт, тут же подключилась свекровь с советами: какие обои купить, какие шторы повесить. Я молчала, но мой муж, молодец, тактично попросил маму не лезть со своим уставом в чужой монастырь. И после этого она никогда больше не навязывала свое мнение. Я была очень ему благодарна. © Елена Елецкова / Facebook

Откажитесь от модели отношений «родитель-ребенок»

Американский психолог Эрик Берн выдвинул теорию, согласно которой в каждом человеке существует 3 эго: ребенок, взрослый и родитель. Мы перескакиваем с одной роли на другую постоянно. Иногда выигрывает ребенок. Например, когда вместо того, чтобы работать, мы садимся смотреть сериал. Иногда в отношениях кто-то берет на себя роль родителя, а кто-то — роль ребенка. Родитель принимает решения и в целом ведет себя как заботливая мама. От таких взаимоотношений лучше отказаться. Заботиться о супруге не значит становиться его третьим родителем. Получается, что вы и свекровь соревнуетесь за то, кто больше «позаботится о сыне» — отсюда и постоянные конфликты. Если муж привык к маминому вниманию, оставьте ей эти функции: пусть она контролирует, поел ли он перед работой. Ваш муж взрослый человек. Пусть мама будет мамой, а вы — любимой женщиной, которой нужны внимание и любовь. Однажды мне сказали следить за тем, чтобы муж всегда надевал майку, так как без нее у него постоянно простывает живот. Мужу на тот момент было 30 лет. © Aijan / AdMe

Научитесь отличать, когда родственники просто требуют внимания, а когда у них реальные проблемы

Внимательно присмотритесь к поведению родни и научитесь определять, когда вами манипулируют, а когда у близких действительно проблемы. Манипуляторы используют слова «никогда» и «всегда», подменяют понятия. Например, бабушка, которая дает много советов, в ответ на недовольство отвечает: «А что, уже нельзя помочь? Я же хочу как лучше». Или мама бросает фразу: «Я все — для тебя, всю молодость — тебе, а ты на дачу меня отвезти не можешь». Это манипуляция, дача и любовь никак не связаны. На такие выпады нужно отвечать напрямую, например: «Я благодарна тебе за все, что ты сделала, но с этим помочь не могу. Я люблю тебя». Моя мама искренне считает, что я должна была найти ей такого зятя, который возил бы ее на машине на дачу. Главное, не терять чувство юмора и не ощущать себя жертвой, иначе манипуляторы тут же превращаются в тиранов. Но когда, например, я ее претензии беззлобно высмеиваю, она начинает хохотать и со словами: «Обожаю с тобой препираться», — оставляет меня в покое. © Жанна Король / Facebook

Научитесь говорить нет

Мы благодарны близким, знакомым и друзьям за любовь, поддержку и опору. Но иногда их простые просьбы поступают все чаще и переходят грани разумного. Если вы чувствуете, что родственники сели вам на шею, пришло время научиться говорить слово «нет». Если отказать в разговоре напрямую сложно, попробуйте сослаться на календарь. Сделайте вид, что проверяете планы, а потом отправьте собеседнику СМС с отказом. Не оправдывайтесь и не вдавайтесь в детали. Еще один ход: согласитесь исполнить просьбу, но при этом сделайте это неудобным для просящего. Например: «Да, я могу одолжить тебе деньги. Но послезавтра мне уезжать, посидите с моим котом и собакой 2 недели?» Я не очень люблю, когда приходится кого-то подменять и кому-нибудь давать взаймы. Я в свои выходные все дела стараюсь делать: ходить в больницу, к парикмахеру, специально обговариваю даты, чтобы никого не подвести. А меня никто никогда не подменяет. И в последнее время я стала говорить нет своей сменщице, хотя и чувствовала себя паршиво. А еще у меня есть «подруга», которая стабильно просит у меня деньги в конце месяца. Когда я сказала ей, что вообще никому никогда не одалживаю денег, она переключилась на моего парня: предложила попросить взаймы у него. Агрррх, бесит. © Little / AdMe

Отвечайте на бестактность так, чтобы больше не хотелось спрашивать

Бесцеремонность можно потерпеть, но иногда близкие переходят границы. Если родственники постоянно задают неудобные вопросы, не стоит проглатывать обиду. При этом хамить в ответ строго запрещается. Попробуйте поставить родню на место мягко, но строго. Например, на вопросы о том, планируете ли вы заводить детей, можно ответить так: «Конечно планируем. Будут новости — сообщим». Мы в редакции AdMe.ru создали несколько отличных материалов о том, как отвечать на бестактность с юмором, не уронив чести и достоинства. Искусство бороться с хамством — это путь великой боли и постоянных тренировок, который приводит в итоге к тому, что люди вообще начинают остерегаться с вами разговаривать после первой пары предложений. © Рейстлин Маджере / AdMe

Ответ «не знаю» — универсальный

Многие сталкивались с ситуацией: хочешь помочь, даешь совет, а в итоге остаешься виноватым. Чтобы не прослыть среди родственников тем самым «вредным и всезнающим», раздавайте поменьше советов. Самый универсальный ответ на любые вопросы — «Я не знаю». Конечно, если вы понимаете, что без вашей помощи близкие не обойдутся, предупредите их, что решение всегда останется за ними. По мнению психологов, лучшее, что вы можете сделать, — не давать рекомендаций, а просто внимательно выслушать. Есть такая категория «вредных советчиц», которые в основном ездят по ушам совсем молоденьким девушкам, еще не понимающим всей вредности таких советов. © ぺんぎんちゃん / AdMe

«Зареклась давать советы после одного случая. Любимая двоюродная сестра вышла замуж, да неудачно, как ей показалось. Я ее поддержала, когда она решила развестись, помогла даже письмо ему написать. В итоге, конечно же, они помирились, а я — главный враг, не общаемся 3 года».