7 фраз, которые не поддержат в трудную минуту, а сделают только хуже

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Когда перед нами «оголяют» свои эмоции, мы часто не знаем, как реагировать. В итоге человек, пришедший за поддержкой, остается ни с чем. И далеко не факт, что вы обделили вниманием ближнего намеренно. Как же избежать таких ошибок?

AdMe.ru разобрался, какие слова помогут вашему собеседнику преодолеть сложности, а вам не прослыть безразличным и бездушным роботом.

«Не переживай!»

Раз кто-то переживает, значит, у него есть для этого повод. И по команде перестать беспокоиться не получится. Нужна поддержка, возможность выговориться. Так что «Не переживай!» звучит как «Мне плевать на тебя».

«Все будет хорошо»

Возможно. Но когда и каким образом? Если все вокруг рушится, рассказы о позитивном мышлении выглядят как издевательство. У человека проблема, он не знает, как решить ее. Психологи уверены: ничем не обоснованное утверждение — это не лучший помощник.

«Держись!»

Хуже этого может быть только «Потерпи». В ответ на свои душевные излияния расстроенный получает не луч надежды, а, по сути, призыв набраться сил перед еще большими испытаниями. Кому это понравится?

«Другим еще хуже...»

Вы пытаетесь обесценить сложную ситуацию, в которую попал человек. Только вряд ли у него это вызовет такие же эмоции. Тому, у кого трудности здесь и сейчас, нет дела до голода на другом континенте. Оставьте тему до лучших времен.

«Просто тебе надо...»

Отдохнуть, поспать, послушать музыку, сходить в кафе и так далее, и так далее... Список заученных дежурных советов. Выполни нехитрые манипуляции — и все решится само собой. К сожалению, так не бывает.

«Перестань плакать!»

Естественную реакцию организма на стресс не остановит холодный приказ. Давно доказано: слезы — способ избавиться от накопившегося негатива. Зачем лишать этой возможности? В такие моменты лучше вообще ничего не говорить.

«Надо же... Казалось, что у тебя все хорошо»

Подобные суждения вызовут лишь злость. Так вы демонстрируете, что поделившийся своей слабостью не оправдал ваших ожиданий. Ни к чему и ненужное обобщение: здесь — неудача, а здесь — успех. Жизнь переменчива. Почему сразу «всё»?

Как нужно поддерживать?