7 форм опасного детского поведения, которые должны встревожить любого родителя

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Время от времени все дети устраивают родителям испытания для нервов, и это нормально. Но, если некоторые ситуации повторяются слишком часто, стоит заняться ими, чтобы они не выросли вместе с ребенком и не привели к очень неприятным последствиям. Специалисты также рассказывают, какие признаки должны вызвать тревогу у родителей.

Мы в AdMe.ru собрали 7 детских привычек, к которым нужно отнестись с особым вниманием, а при необходимости привлечь к их исправлению психолога.

Как понять, что проблема требует вмешательства?

Эти признаки означают, что ситуация не из тех, что решаются сами собой: Поведение ребенка беспокоит вас месяц или больше.

Вы не контролируете происходящее.

От того, как ведет себя ребенок, страдают окружающие.

Поведение ребенка изменилось резко и без видимой причины. Например, если разговорчивая девочка с толпой подруг становится замкнутой и все время огрызается — это повод как минимум для серьезного разговора с ней.

У детей постарше страдает отношение к школе: падает успеваемость, случаются конфликты, иногда драки, начинаются опоздания и прогулы.

Появляются проблемы с питанием, сном, гигиеной. Есть и другие моменты, к которым стоит присмотреться.

1. Неумение прощать

«Собака не захотела играть с сыном во дворе, потому что было жарко, а потом уснула».

Детей нужно научить выходить из конфликтных ситуаций. Вместо этого родители нередко учат всегда давать сдачу, хотя бы словами, притом что есть множество ситуаций, когда нужно отпустить негатив, чтобы потом не носить его в себе годами. Если же ребенок постоянно прокручивает в голове даже мелкие конфликты или старается обязательно отомстить обидчику — это тревожные звоночки.

Что делать? Убедиться, что ребенок понимает, что такое «прощение» и в чем его смысл. Подать личный пример. Научить ребенка анализировать эмоции — свои и окружающих, чтобы понимать, почему случился конфликт. Объяснить, как можно выйти из неприятной ситуации.

2. Отказ от ответственности

«В детстве мой старший брат периодически сваливал на меня свои косяки, а чтобы я не настучала, говорил, что ябед в приют сдают. В общем, он настолько вошел во вкус, что свалил на меня „смерть“ телевизора, который он уронил и разбил. Вот только это случилось, когда родители уехали меня из больницы забирать. А я настолько привыкла брать вину на себя, что все подтвердила. Всыпали ему знатно, еще и за прошлые разы добавили», — рассказала одна из участниц сообщества «Подслушано». А теперь представьте, что это взрослый, который сваливает вину за любую неудачу на окружающих, но уже на работе.

Что делать? С детства приучать ребенка к ответственности, постепенно расширяя ее границы. Обсуждать с ним проблемы. Продуманно подходить к наказаниям за проступки, обязательно разбираться в их причинах. Составить четкие правила поведения и придерживаться их.

3. Чрезмерное упрямство

«Она сделала это со своими волосами специально. На распутывание ушло два с лишним часа».

Умение настоять на своем — хорошая черта, если при этом человек понимает, что иногда нужно идти на компромиссы, и может это делать. Это умение можно и нужно развивать именно в детстве, потом научиться ему будет намного сложнее.

Что делать? Разобраться в чувствах ребенка, чтобы понять, почему он упрямится. Научить ребенка понимать свои и чужие эмоции и мотивы. Обозначить четкие границы «можно» и «нельзя». Не поддаваться на провокации. Отказаться от упрашиваний, подкупов, споров, наигранного безразличия, обвинений, попыток пристыдить и других похожих способов. Говорить спокойно, понятно, недвусмысленно: «Сладости будут только после того, как съешь суп» вместо «Ты же перебьешь кексом аппетит». По возможности идти на компромиссы.

4. Манипулирование

Этот ребенок забрался туда и стал звать папу на весь магазин.

Иногда дети пытаются манипулировать очень прямо, например, устраивая истерику в магазине, иногда — намного более тонкими действиями. Результат один — окружающие делают то, что от них хотят, порой против своей воли. Но ребенку нужно понять, что на этом фундаменте не получится построить здоровые отношения ни с семьей, ни с друзьями, ни с кем-либо еще.

Что делать? Научиться отличать капризы и истерики, направленные на получение желаемого, от реакций на то, что действительно беспокоит ребенка. Давать ребенку достаточно своего внимания — часто манипуляции появляются, когда не хватает общения с родителями. Реагировать на такое поведение спокойно, без криков и угроз — это сложно, но иначе результата не будет.

5. Страх перемен

Помните, как Шелдон Купер повторял, что на его стороне дивана может сидеть только он? Для младенца следование заведенным порядкам очень важно, но в возрасте постарше ребенку нужно привыкнуть к переменам и научиться принимать их. В современном мире с его порой бешеным темпом жизни чрезмерный консерватизм может привести к серьезным последствиям. Если ребенок уже ходит в детский сад, но устраивает истерику из-за неправильного порядка карандашей в коробке, стоит серьезно заняться этим.

Что делать? Обратная сторона страха — любопытство, поэтому стоит заранее рассказывать ребенку, что его ждет. Контролировать свои эмоции, следить за собой во время рассказа — дети с легкостью считывают язык тела и легко подхватят ваше волнение. Найти ему компанию: ребенку часто проще сделать что-то вместе с другом, чем одному. Говорить о чувствах ребенка, чтобы он знал — его услышали и поняли. Отнестись с пониманием, ведь то, что кажется нам мелочью, для ребенка очень важно — просто вспомните собственное волнение перед, например, экзаменом или выступлением.

6. Необдуманные действия

«Сын моих друзей добрался до кладовки».

Детская непосредственность кажется милой, пока ребенок не ставит горячую сковородку на пластиковый поднос или не пачкает новые брюки в первой же луже, потому что «захотелось прыгнуть». Такие дети говорят и делают первое, что придет в голову, не задумываясь о результатах, и это может обернуться неприятностями не только для них. В таких случаях родителям нужно научить детей заранее оценивать последствия собственных действий.

Что делать? Сохранять спокойствие. Узнавать, почему ребенок поступил именно так, и разбирать с ним ситуацию. Научить ребенка анализировать собственные эмоции. Пусть ребенок исправит последствия своего поступка или хотя бы попытается. Говоря ребенку, что необходимо сделать, нужно просить его повторить указание, чтобы он точно запомнил его. Учить ребенка самоконтролю, например, через игры вроде «Съедобное-несъедобное». Установить четкие правила, особенно для случаев, когда импульсивное поведение мешает ребенку, и хвалить, если ему удается следовать им.

7. Неспособность адекватно развлечь себя

Детский психолог Катерина Мурашова однажды провела эксперимент. Она предложила 68 подросткам в возрасте от 12 до 18 лет провести 8 часов наедине с собой, без гаджетов и общения с другими людьми. Справились всего 3 подростка, причем все остальные почувствовали себя плохо. Многие малыши не умеют занять себя, и это нормально. Но ребенку постарше нужно научиться самодостаточности. Если же этого навыка нет, ребенок не сможет сосредоточиться на собственных ощущениях, потому что будет все время отвлекаться на «внешний шум» и не услышит самого себя. Взрослые, которые не знают, чего хотят, и паникуют, если телефон разрядился, вырастают из таких детей.

Что делать? Общаться с ребенком, делать что-нибудь вместе. Установить ограничения на пользование гаджетами. Научить понимать, что ему нравится, а что нет, в том числе в себе. Помочь найти интересы, не связанные с гаджетами.

Если вы не можете справиться самостоятельно

«У моего 10-летнего сына обсессивно-компульсивное расстройство, и он потихоньку собирает это».

Обратитесь к психологу. Это будет значить только то, что вам не все равно, что происходит в семье, с вашими близкими, и что вы хотите получить помощь квалифицированного специалиста. Это разумное поведение взрослого человека, так что стесняться не стоит. К тому же одну и ту же деструктивную привычку у разных детей могут вызвать самые разные причины, а самостоятельно поставленные диагнозы в области психики часто оказываются неправильными.

А вы сталкивались с такими проблемами? Поделитесь в комментариях, как вам удалось справиться с ними.