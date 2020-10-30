7 фишек в образе, которые влияют на вашу уверенность в себе

Одежда способна даже незаметно влиять на наше настроение и восприятие себя. Конечно, надев роскошное платье вместо растянутых джинсов, сразу ощущаешь какую-то особую уверенность. Но каждый день в вечернем наряде ходить не будешь, а образ на все 100 все равно хочется. В действительности же наша уверенность зависит от множества деталей, и желательно учитывать их все, выбирая что и куда надеть.

Мы в AdMe.ru поразились, когда узнали, что даже футболка с любимым супергероем или белье могут влиять на наше настроение, даже если мы этого не замечаем.

1. Образ, подходящий случаю, влияет на подсознание

Одежда, подходящая характеру встречи и месту, которое вы посещаете, повышает не только уверенность, но и качество выполнения задач, а также влияет на концентрацию. Например, белый халат способен повысить сосредоточенность у того, кто его надел, даже если он не работает врачом или ученым, это доказал эксперимент. Поэтому так важно переодеваться из пижамы в другую одежду, даже если вы работаете из дома, позволять себе красивое платье для праздника, даже если вы не любите носить вечерние наряды. А еще нужно грамотно выбирать образ для собеседования в зависимости от того, как себя позиционирует компания. Иногда без делового костюма не обойтись, а иногда толстовка и джинсы будут более подходящими, чтобы вы не чувствовали себя белой вороной среди людей, одетых в повседневном стиле.

2. Одежда должна быть символичной лично для вас

У каждого из нас есть любимый свитер, джинсы и туфли, в которых нам удобнее всего, костюм, в котором мы ощущаем себя как минимум директором Google. Даже футболка с символикой любимого супергероя способна делать нас увереннее. Такая «поддерживающая» одежда может сыграть роль, если вам нужно ни на что не отвлекаться и чувствовать себя на высоте. Поэтому на презентацию перед коллегами или знакомство с девушкой сына лучше выбирать привычную и проверенную, а не новую одежду. Тогда вы не будете отвлекаться на то, что юбка подскакивает, а балетки натерли.

3. Одежда и аксессуары «не по возрасту» — это не так уж и плохо, если вам в них комфортно

Почему-то считается, что одежда, которая прибавляет лет, или, наоборот, слишком дерзкая для определенного возраста — это моветон. Но в желании чувствовать себя солиднее или моложавее нет ничего плохого. Если вам нравятся строгие костюмы и твидовые платья в 20 лет, смело выбирайте подходящие вашему типу фигуры и цветотипу модели и носите их когда хотите. Мини-юбка или кожаные брюки в 40 тоже вполне нормальны, если вы в них выглядите изящно и моложе.

4. Скрытое от чужих глаз тоже влияет на уверенность

Вы когда-нибудь надевали порванные колготки под брюки, ведь «все равно никто не увидит»? Такой девиз распространяется и на дырявые носки, старое белье, майки, которые давно пора бы выбросить, но «под свитер сойдет». На самом деле качественные носки с рисунком, который вам по душе, или дорогие целые колготки под джинсами сразу придадут вам уверенности, даже если вы этого не замечаете. Вещи, которые мы сами идентифицируем как «дорогие», «привлекательные», «смелые», «роскошные», влияют на наше поведение, пусть они и скрыты от чужих глаз.

Например, растянутое белье даже под нарядным платьем может сказаться на внутренней уверенности, а в определенной одежде неподходящий комплект к тому же будет заметен со стороны (пусть вы и не обращаете на это внимание). И даже цвет белья, который не видно под костюмом или толстовкой, может повлиять на ваше настроение и точно скажется на поведении.

5. Яркие цвета незаметно сделают день чуточку лучше

Базовые, универсальные цвета (черный, серый, бежевый, хаки) очень удобны, когда не хочется выдумывать, что же сегодня надеть и как сочетать детали образа. К тому же серый костюм или черное платье почти всегда смотрятся галантно и дорого. Но, если у вас плохое настроение, яркая одежда сможет стать небольшим, но важным якорьком, который поможет держаться на плаву весь день и чувствовать уверенность. Даже обычная белая рубашка уже делает образ более нарядным, но лучше добавить еще более яркую деталь.

Красный, розовый, желтый цвета вызывают всплеск дофамина — вы и сами не заметите, как станете более раскованны, уверенны и менее грустны. Голубой помогает вырабатываться окситоцину, поэтому такая одежда будет успокаивать в течение дня. Яркие цвета можно сочетать: зеленое платье и красные аксессуары незаметно поднимут вам настроение.

6. Помогают только удобные каблуки

Каблуки считаются чуть ли не беспроигрышным вариантом, если нужно добавить себе чуточку уверенности. Но сапоги, от которых болит ступня спустя 5 минут после выхода, или туфли, в которых ходишь только пошатываясь, не добавят очков образу. Даже наоборот — они заставят чувствовать себя неловко (особенно если вы надели обувь для особого случая, которую не носили уже долгое время).

Поэтому важно выбирать удобные каблуки — даже небольшой каблук может быть изящным, и это без жертв в виде боли в ногах. Например, испанская королева Летисия часто появляется на публике в туфлях и босоножках на небольшой танкетке, которые и выглядят стильно, и не перегружают ноги.

7. Смело копируйте стиль людей, которые вас вдохновляют

Исследования показали, что, копируя образ человека, который нас восхищает, мы как бы примеряем на себя его качества и действуем более уверенно, показываем лучшие результаты. Поэтому в грамотном копировании нет ничего плохого: всегда можно запомнить, какие аксессуары выбирает полюбившаяся вам певица или преподаватель, попробовать новые сочетания, доработать гардероб и оценить, подходят ли эти фишки конкретно вам. А знание о том, откуда вы позаимствовали идею, принесут вам дополнительную уверенность в себе и образе.