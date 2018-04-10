7 вещей, которые соцсети изменили в нашей жизни

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Являетесь вы активным пользователем соцмедиа или нет, они уже вмешались в нашу повседневность и продолжают менять жизнь людей по всему миру. Что на самом деле значат лайки и фильтры и с чем впервые столкнулось человечество — читайте в этой статье.

AdMe.ru собрал для вас самые разные мнения ученых о том, что происходит с нами в эру цифрового общения.

1. Личная публичная жизнь

Все мы встречали эти парочки из социальных сетей: #вместенавсегда. Они наводняют ленту фото #слюбимым и не устают напоминать, как они #счастливы. Любопытно, что, по словам ученых, это доказывает как раз обратное. Чем больше сомнений испытывает человек в своем партнере, тем сильнее ему необходим положительный отклик об их отношениях, пусть и через соцмедиа. Иными словами, от подписчиков он получает ту эмоциональную отдачу, которую не может получить в отношениях. Психотерапевт Зак Бриттл придерживается мнения, что, балуя свое эго, один из партнеров больше уделяет внимание качеству сделанного на свидании фото, чем самому свиданию. В любом случае ученые сходятся на том, что чем активнее виртуальная любовь, тем сильнее она отличается от реальной.

2. Бесплатный Wi-Fi = уход от реальности

Социолог Виктор Вахштайн отмечает, как изменилось поведение пассажиров метро с появлением бесплатного Wi-Fi. Люди всегда умели делать вид, что других вокруг не существует, однако теперь эта «игра» перешла на более серьезный уровень. Наука называет это «активным игнорированием». Вы не просто отгораживаетесь книгой от соседа, имитируете сон или смотрите в окно. Дрейфуя в соцсетях, вы буквально выпадаете из реальности. Виртуальный мир обладает способностью настолько затягивать ваше внимание, что вы сознательно уже не присутствуете там, где находитесь физически.

3. Письмо как глобальное хобби

Если раньше люди больше читали, а писали скорее в силу профессии, то в эпоху блогерства каждый первый становится «писателем». Впервые в истории сочинение текстов стало увлечением миллионов людей. Регулярные публикации одного и того же человека считаются «блогом» вне зависимости от длины и стиля изложения. Кто-то считает представителей блогосферы однодневками, слава которых держится на лайках и целиком зависит от злободневности поста. Отмечают также нарциссизм и низкое литературное качество большинства постов. Другие подчеркивают несомненную пользу и эффективный обмен опытом и мнениями. Строго говоря, повальное желание писать — беспрецедентное событие в культуре человечества, предсказать результаты которого практически невозможно. Пугает и интригует одновременно, не правда ли?

4. Измена в лайках и комментариях

Скачок в развитии онлайн-общения вызвал путаницу: можно ли называть такие отношения настоящими и как оценить их качество? Особенно сильно это повлияло на романтические отношения, появилось даже специальное понятие — «микроизмена». К ней относят знаки внимания, которые ваш партнер проявляет к другим людям в сети: лайки, комментарии, предложения дружбы. Несмотря на возмущения ряда пользователей насчет неадекватности микроизмен, психологи утверждают, что не все так однозначно: нередки случаи, когда речь идет не о попытке тотального контроля в отношениях, а о самых настоящих проблемах с моногамностью у «виртуально активного» партнера.

5. Фильтры на фото, чтобы скрыть самоненависть

Редкий пользователь решается выложить свое фото без бьюти-ретуши, не говоря уже об анималистических фильтрах Snapchat. Первыми забили тревогу психологи, говоря о том, что такая одержимость коррекцией внешности говорит о нулевой самооценке и глубокой неуверенности в себе. Позже к ним присоединились пластические хирурги: все больше и больше людей обращаются к ним с просьбой сделать такое же лицо, какое они сами создают на отретушированных селфи. Тенденция недовольства собственной внешностью набирает обороты.

6. Лента новостей как тайный суд над друзьями

Ученые называют множество причин, по которым соцсети вызывают у нас зависимость. Одна из них — возможность осуждать своих знакомых. Участники социального исследования признались, что содержание чужих постов на Facebook часто раздражает или задевает их. Это редко становится поводом для отписки, неприятные новости просто скрывают из ленты, но преимущественно люди и вовсе ничего не предпринимают. Ежедневная порция негатива не заставляет нас реже заходить в соцсети. Авторы исследования отмечают, что позиция молчаливого наблюдения позволяет пользователям втайне осуждать своих друзей, чувствуя себя более «правильными» на их фоне. Вывод неприятный, но заставляющий задуматься.

7. Футуристический рынок труда

Сейчас многие профессии напрямую связаны с работой в сети, и специалисты ожидают все больших изменений: в скором будущем появятся киберследователи, разбирающие преступления в интернете, например взлом аккаунтов и хищение данных. Чтобы обезопасить свою личную жизнь в соцсетях, можно будет обратиться к консультанту по безопасности: он поможет отфильтровать информацию перед выкладыванием в сеть, повысить уровень цифровой защиты и даже создать соцмедийный имидж. Не минует виртуальное преобразование и юристов: они будут заниматься договорами, заключенными через интернет, обязательствами, связанными с платными сервисами, и даже вопросами наследования ваших аккаунтов и других цифровых данных.

Что социальные сети изменили лично в вашей жизни? Подкиньте ученым пищу для размышлений в комментариях!