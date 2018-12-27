7 факторов, которые убивают отношения (И как с ними бороться)

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Любовь дарит не только яркие эмоции и ощущение полета. Зачастую вместе с чувством приходит и тревога. В разумных пределах это естественное состояние, которое помогает контролировать ситуацию. Но перегибать палку не стоит — излишние волнения и комплексы пойдут во вред паре.

Чтобы вовремя распознать угрозу, нужно знать ее в лицо. Поэтому AdMe.ru расскажет о самых распространенных опасностях в отношениях и способах, которые помогут их сохранить.

1. Страх не понравиться

Этот страх часто появляется на первых этапах влюбленности, он идет из детства — из-за недостатка любви или уважения со стороны родителей. Многие пытаются восполнить его, заводя отношения с противоположным полом. Те, кого отвергали, опасаются новой боли и ощущают потребность в душевном тепле. Поэтому трудно правильно оценить себя, партнера и ситуацию.

Что делать? Спросите себя: «Правда ли я не подхожу этому человеку? Почему?» В ответах вы, скорее всего, увидите максимализм. От него давно пора избавиться и перестать держать под контролем каждое слово и шаг. Неизвестность всегда вызывает тревогу. Но, согласитесь, излишняя предсказуемость лишает жизнь красок.

2. Страх заводить серьезные отношения

В любви важно уметь отдавать и принимать: заботу, душевные силы, время и другие ресурсы. Часто этот баланс нарушается: человек что-то недодает или недополучает. В следующих отношениях человек будет стремиться оградиться от еще одной неудачи и вести себя более осмотрительно. Одни будут считать подарки и комплименты, другие замкнутся в себе. Третьи вовсе решат избегать сильных привязанностей. В голове роятся вопросы, не станет ли эта связь очередным разочарованием.

Что делать? Раздумья в одиночестве вряд ли дадут благоприятный результат. Продуктивнее обсудить с партнером будущее ваших отношений, сопоставить ожидания от них и поделиться страхами. Важно не только вербализировать свои мысли, но и услышать позицию избранника.

3. Страх эмоциональной близости

Тесно связан с предыдущим пунктом. Человек становится уязвимым: личного пространства все меньше, ответственности все больше. Территорию чужого человека (пусть и бесконечно любимого) нужно уважать. Отсюда неуверенность в своих силах и готовности к близким отношениям.

Что делать? Как и в первом пункте, трезво взглянуть на ситуацию и понять: прошлый опыт не определяет будущее. Не бойтесь позволить себе что-то новое и жить в настоящем.

4. Страх совместной жизни

Каждый опасается, что его любовная лодка разобьется о быт. Несовпадение характеров, режимов сна и бодрствования, пищевых привычек разрушило уже не одну пару. Когда мы начинаем делить быт со второй половинкой, боимся разрушить сложившийся в голове образ — свой или его / ее.

Что делать? Не торопитесь съезжаться. Полезная практика — совместный отпуск, причем место его проведения не столь важно. Это может быть пляжный отдых, недельный поход или что-то еще — зависит от ваших предпочтений. Другой вариант — какое-то время жить на два дома.

5. Страх отсутствия общих ценностей

Появляется с развитием отношений. Совпадение взглядов и наличие общих ценностей, интересов — фундамент, на котором строятся надежные и крепкие взаимоотношения. Конечно, найти человека, мыслящего точно так же, невозможно. Но необходимость смотреть в одном направлении никто не отменял.

Что делать? Научитесь разговаривать с партнером до вступления в брак, делиться тем, что вызывает негативные и позитивные эмоции, обращая внимание на реакцию партнера. Учитесь договариваться и идти на уступки, смотреть на проблему с разных точек зрения.

6. Страх перехода на новую ступень отношений

Длительные отношения предполагают появление чего-то общего, некого «плода». Новое общее жилье, дети, переезд, творческий проект — это может быть все, что угодно. Это логичное продолжение совместной жизни. Это может породить сомнения и пошатнуть уверенность в своем выборе.

Что делать? Этот этап проверяет союз двух людей на прочность перед внешними обстоятельствами. Постарайтесь честно ответить себе на вопрос: устраивают ли вас отношения и верите ли вы в их будущее? Если да, продолжайте заботиться о них, причем в этот период особенно тщательно.

7. Страх охлаждения отношений

Возникает у партнеров, которые вместе более 10 лет. Союз сложился, прежние страхи исчезли. Рождается ложное ощущение, что партнер завоеван навсегда и не сможет жить без нас. Если у пары есть дети, они начинают взрослеть и жить своей жизнью. Родители задают себе вопрос: «Тот, с кем я живу, и есть тот самый / та самая?» Не каждый найдет в себе силы дать положительный ответ, кто-то надеется встретить в будущем, как ему кажется, настоящую любовь. И это может привести к плачевным последствиям.

Что делать? Длительные отношения теряют элемент новизны и волшебства. Кажется, что чувства застоялись, ничто их не подогревает. Дайте им новый импульс: удивляйте любимого, придумывайте праздники, делайте сюрпризы. Как бы банально ни звучало, но это работает.