7 эффективных способов освободить свой мозг от негативных мыслей

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Негативные мысли часто портят нам жизнь, причем делают это незаметно. Только что мы были довольны и спокойны, а через 5 минут все изменилось. Мы в AdMe.ru решили перечислить приемы, которые помогут позитиву остаться с вами навсегда.

Найдите 5 плюсов в неприятной ситуации

Неприятности неизбежны. Полезно научиться извлекать из них позитивную составляющую. Например, вы поссорились со своей второй половинкой. Казалось бы, что тут хорошего? Но если подумать, можно увидеть в этой ссоре и плюсы. Запишите их — это позволит вам посмотреть на ситуацию под другим углом.

Благодарите

Заведите ежедневный ритуал: перед сном вспоминайте, кому и за что вы сегодня благодарны. Это может быть благодарность судьбе, близким, друзьям и себе самому. Например: «Сегодня я благодарю Вселенную (судьбу, Бога) за то, что познакомился с замечательным человеком (порадовал близких и т. д.)». Это помогает сосредоточиться не на проблемах, а на приятных воспоминаниях и понять, какую интересную жизнь вы на самом деле проживаете.

Определите истинную причину беспокойства

Если вас пугает какая-то ситуация, эта техника поможет вам понять истинную причину беспокойства и устранить ее. Например, вы панически боитесь потерять работу. Задайте себе вопрос: «Что самое плохое произойдет, если я ее все-таки потеряю?» Рассмотрите все пугающие вас варианты: «Я останусь ни с чем», «Мне грозит разорение», «Я умру от голода». Проанализируйте, насколько эти страхи оправданы. Может ли действительно потеря именно этого места работы привести к таким последствиям? В зависимости от ответа выработайте тактику своего дальнейшего поведения (запасные варианты, накопление капитала и т. д.), чтобы эта ситуация уже не вызывала паники.

Отгородитесь от негатива собеседника

Если вы вступили в диалог с негативно настроенным человеком, используйте уточняющие фразы, которые повторяют то, что сказал ваш собеседник, но в нужном вам ключе. Например: Начальник: «Ты не справишься с этим». Вы: «То есть вы считаете, что мне не хватает опыта для этой работы? Могу я все-таки взяться за нее и на каждом этапе консультироваться с вами?» Ваш позитивный настрой поможет направить негатив собеседника в конструктивное русло, а самое главное, вам не придется заряжаться его плохим настроением.

Научитесь останавливать негативные мысли

Наш мозг устроен таким образом, чтобы больше концентрироваться на сложностях и проблемах, чем на радостных событиях. Когда-то это нужно было для выживания, но сейчас это только отнимает энергию. Есть способ избавиться от нежелательных мыслей. Скажите «стоп» негативной мысли. Не погружайтесь в ее обдумывание, просто отмечайте, что она есть, и больше в нее не вникайте.

Поговорите сами с собой

Иногда нас мучают неразрешенные конфликты и обиды на людей, а поговорить с ними по каким-то причинам нет возможности. «Техника пустого стула» позволит вам научиться завершать такие ситуации и больше не думать о них. Поставьте перед собой стул и сядьте напротив.

Представьте, что человек сидит напротив вас, и обсудите с ним ваш конфликт.

Затем пересядьте на стул «собеседника» и ответьте себе от его лица. Вы можете делать это несколько раз, пока не достигните цели: помириться с ним, простить и отпустить.

Определите, чего вы хотите на самом деле

Внутри нас незримо существуют те, кто диктует нам наше поведение: родители, друзья, знакомые. На самом деле это разные части нашей собственной личности. Ваше недовольство жизнью может быть вызвано не личными убеждениями, а чужими установками. Если они вам мешают, пора расстаться с ними. Закончите письменно утверждения: Взрослый человек должен... Всякий раз, когда я чего-нибудь хочу, я должен... Для того чтобы быть счастливым, я должен... Замените слова «я должен» фразой «я хочу» и опишите ваши собственные желания. Эта техника помогает осознать, что вы взрослый человек и сами несете ответственность за свою жизнь. И пусть это кому-то не нравится. Жизнь ваша, и проживать ее вам.