7 доказательств, что наше самочувствие не зависит от погоды
Мы привыкли думать, что плохое самочувствие вызвано изменением погодных условий. Это не так. Поэтому, если вы уверены что ваша голова кружится, потому что скоро пойдет дождь, лучше обратитесь к врачу, чтобы найти истинную причину своего недомогания.
Мы в AdMe.ru собрали самые распространенные мифы о коварстве погоды и с удовольствием их разоблачаем.
Реальные случаи метеозависимости
- Мигрень — катализатором возникновения боли является множество факторов, в том числе и перемена погоды.
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Кровотечение из носа — низкая влажность и холодный воздух иссушают слизистую носа и могут спровоцировать кровотечение.
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Астма — сухой и холодный воздух или, наоборот, жаркий и влажный может являться провоцирующим фактором для возникновения приступа.
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Индивидуальная непереносимость холода или жары, обусловленная конкретными заболеваниями (заболевания щитовидной железы, менопауза и т. д.).
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru