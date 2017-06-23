7 доказательств, что наше самочувствие не зависит от погоды

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Мы привыкли думать, что плохое самочувствие вызвано изменением погодных условий. Это не так. Поэтому, если вы уверены что ваша голова кружится, потому что скоро пойдет дождь, лучше обратитесь к врачу, чтобы найти истинную причину своего недомогания.

Мы в AdMe.ru собрали самые распространенные мифы о коварстве погоды и с удовольствием их разоблачаем.