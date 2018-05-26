7 человек, которые вышли из зоны комфорта и победили

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Чушь какая-то — зачем красить себя в золотой цвет, раздеваться перед аудиторией и делать платье из мусорных пакетов? Но у всех этих действий был глубокий смысл, и те, кто осмелился сделать это, одержали победу над обстоятельствами и вдохновили других так же нестандартно подходить к решению своих проблем. Мы уверены, что и вы будете впечатлены их историями — читайте и увидите сами.

AdMe.ru рассказывает о людях, которые сумели сделать свою жизнь такой, какой захотели.

Британка выкрасила себя золотой краской, чтобы получить работу. И ее приняли

Британка Джейд Делани окончила факультет рекламы и очень хотела устроиться на работу в известное рекламное агентство McCann в Бристоле. Чтобы выделиться из огромного числа претендентов, Джейд превратила себя в «Смелую девочку»: эта скульптура, установленная в прошлом году в Нью-Йорке перед «Атакующим быком» на Уолл-cтрит, — самый известный проект агентства McCann. Девушка выкрасила себя золотой акриловой краской и простояла перед офисом своей мечты несколько часов. Руководство компании было впечатлено поступком Джейд и пригласило ее на работу.

Студентка разделась во время доклада в ответ на замечание преподавателя, что ее шорты слишком короткие

Студентка Корнеллского университета Латиша Чай собиралась выступить с докладом, когда женщина-профессор указала на ее джинсовые шорты и сказала, что они слишком короткие и неуместны для публичного выступления. Латишу это задело, и она едва сдержала слезы. Но, совладав с собой, она продолжила доклад, одновременно снимая с себя одежду. Оставшись в нижнем белье, девушка заявила, что то, что на ней надето, не влияет на ее знания. «Я больше чем женщина. Я больше чем Латиша Чай. Я человек», — сказала она. Видео с доклада попало в интернет, а преподаватель извинилась перед студенткой.

Парень втайне от родных получил высшее образование

Хансс Муджика из Техаса проучился в университете недолго и был отчислен за неуспеваемость. Для его семьи это стало большим разочарованием. И тогда он тайком от них начал подрабатывать и сумел накопить денег на учебу, а затем выиграл грант. Он 6 лет скрывал от родителей, что получает высшее образование, а после окончания вуза устроил им грандиозный сюрприз, о котором рассказал в своем фейсбуке. Родители парня были потрясены и даже заплакали от счастья.

Девушка в инвалидном кресле доказала, что инвалидность не мешает ей быть красивой и сексуальной. И ее примеру последовали другие

Блогер Энни Сегарра борется за права людей с ограниченными возможностями. Когда один из пользователей сети запостил твит со словами «Нет ничего грустнее, чем привлекательный человек в инвалидном кресле», она ответила ему своей фотографией с надписью «Ну поплачь, детка». Это породило флешмоб #hotpersoninawheelchair: с этим хештегом свои фотографии стали публиковать и другие люди с инвалидностью. На снимках они выглядят красивыми, веселыми, модными и сексуальными, и это доказывает, что все ограничения только у нас в голове.

Женщина показала свое тело после родов, чтобы поддержать других мам

Милли Бартлет — мама двоих детей, бегунья и фитнес-фанат. Как и десятки других девушек, в рамках флешмоба #takebackpostpartum она опубликовала фотографию, где видно ее стройное и подтянутое тело. Но есть одно исключение — ее обвисшая кожа на животе. В комментарии к фото она написала: «В первый же год после рождения близнецов я сбросила 27 кг, но растяжки и рыхлость кожи приводили меня в отчаяние. Теперь я занимаюсь спортом каждый день, и, хотя мой живот никогда не станет прежним, я уверена в себе и горжусь своим телом». В рамках флешмоба #takebackpostpartum в инстаграме сотни женщин делятся честными фотографиями своего тела после родов и рассказывают истории о том, что им пришлось пережить.

Парню сказали, что после травмы он не сможет ходить, но он пообещал себе выздороветь и покорить 7 вершин. И сделал это

В 2014 году австралиец Стив Плэйн сломал позвоночник. Врачи сказали ему, что он может навсегда остаться парализованным. Лежа в больнице и глядя в потолок, Стив пообещал себе, что выздоровеет и взойдет на 7 знаменитых вершин. Через 4 года он установил рекорд, за 117 дней покорив самые высокие точки каждого из земных континентов, в том числе гору Маунт-Вижн в Антарктиде и Эверест.

Девушка перестала пить, начала вести здоровый образ жизни, и теперь она модель и известный фитнес-блогер

В 20 лет шведка Джелли Девойт любила поесть и выпить. Лишний вес и частое похмелье заставили ее задуматься о смене образа жизни. Здоровая еда, тренировки и отказ от алкоголя помогли ей сбросить пару десятков килограммов и сделали другим человеком. Сейчас она модель и фитнес-блогер. В ее инстаграме 583 тыс. подписчиков, которым она дает советы по похудению и питанию и призывает любить и уважать себя. Она до сих пор может выпить бокал вина и съесть пончик — ну как отказать себе любимой в маленькой прихоти?

А вы совершали в жизни что-то особенное, что могло бы вдохновить других людей?