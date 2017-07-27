7 безотказных способов произвести хорошее впечатление, которые доказаны наукой

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Когда вы произвели не лучшее первое впечатление, нелегко снова поверить в себя. Но не стоит ставить жизнь на паузу и избегать встреч с новыми людьми. AdMe.ru собрал 7 проверенных способов произвести положительное впечатление.

Заведите разговор в лифте

Начать диалог в лифте или поднимаясь по лестнице в офис — хорошая возможность изложить свое краткое резюме. Важно не прийти в раж, а остановиться на 3–4 предложениях. Умение заводить разговор в неформальной обстановке поможет вам быть более адаптивным.

Используйте 3 типа рукопожатия

Есть 3 типа рукопожатия, которые нужно знать. Рука сверху — признак власти. Когда рука снизу ладонью вверх, это говорит о покорности. Когда человек признает в другом равного, рукопожатие не смещено и кисти находятся на одном уровне. Такой вид рукопожатия наиболее подходящий при знакомстве.

Смешивайте деловые отношения с личной жизнью

Если вы будете включаться в диалог только со стороны личной жизни, то рискуете показаться некомпетентным. А если показывать себя только с профессиональной стороны, образ не будет запоминающимся. Деловые переговоры чаще всего монотонные, поэтому вкрапление хотя бы в конце чего-то личного оставит о вас приятные впечатления.

Делитесь теплом

С детства мы запрограммированы так, что связываем тепло с доверием. Если у вас постоянно холодные ладони или вы идете на встречу в прохладное время года, перед знакомством выпейте чашку горячего кофе или воспользуйтесь сушилкой для рук в уборной. Хорошим жестом будет предложить кофе и собеседнику.

Не бойтесь показать свои недостатки

Оцененным желает быть каждый, и есть риск завалить человека фактами о том, какой вы особенный, что, конечно, оттолкнет его. Будьте настоящим, не бойтесь ошибиться. Позволяя человеку поправить себя, вы добьетесь его расположения. А то, что вы считаете недостатком своей внешности, может стать изюминкой вашего стиля.

Отрепетируйте грядущую встречу

Представьте себе вашу первую встречу. Попробуйте воссоздать ожидаемый диалог. Подготовьте вопросы и короткий рассказ о себе. Актеры постоянно репетируют перед пробами, и встреча, которую вы ждете, также является своего рода пробами.

Работайте над имиджем

Прежде чем отправиться на встречу с новыми людьми, постарайтесь тщательно продумать свой образ. Не обязательно при этом тратиться на дорогой костюм или платье, достаточно будет проработать какую-то фишку. Вы должны показать, что у вас есть чувство стиля, свой уникальный имидж. Такие люди создают впечатление самостоятельной и уверенной в себе личности.