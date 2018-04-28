7 безоговорочных доказательств того, что у вас есть стержень, а не просто сложный характер

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Доводилось ли вам слышать от других людей, что у вас сложный характер и с вами трудно общаться? Если вы часто слышите подобные упреки, то у нас для вас отличные новости. Скорее всего вы сильный человек с задатками настоящего лидера, и вот 7 доказательств этого.

Мы в Adme.ru решили разобраться, чем отличается человек с сильным характером от напыщенного идиота. И возможно ли забраться на Олимп, сохраняя человеческое лицо.

Если на большинство нижеперечисленных утверждений вы ответите положительно, значит, вы можете смело назвать себя не только сильным человеком, но и положительным лидером.

1. Вы думаете, что окружены умными людьми

Да, вы можете быть требовательным и даже иногда излишне въедливым, когда дело касается работы. Зато вы никогда не поставите под сомнение репутацию фирмы, как бы ни пытались филонить сотрудники перед сдачей крупного проекта. Но при этом вы не относитесь к людям как к толпе некомпетентных идиотов. Вы постоянно мотивируете и хвалите свое окружение. Никогда не опускаетесь до оскорблений. И никто не вызывает у вас презрение, ведь все мы с чего-то начинали.

2. Вы имеете свою точку зрения

Никакое скопище «гадов» не способно отравить вас своим ядом. Вы не лебезите перед своим руководителем и другими влиятельными людьми и хотите видеть то же от сотрудников в свой адрес. Проблемы и пути их решения вы озвучиваете прямо и не пытаетесь иметь «удобную» для начальства точку зрения. Потому что вы целостная личность. И никогда не самоутверждаетесь за счет других.

3. Вы доверяете людям, и они доверяют вам

Вы умеете признавать свои ошибки и не сваливаете свою вину на других. Вы готовы помочь и поддержать окружающих в сложной ситуации. Но при этом вы соблюдаете дистанцию, потому что знаете, что нет ничего хуже, чем смешивать дружбу и деловые отношения.

4. Вы не считаете своих коллег конкурентами

Вы идете к одной цели, вы одна стая. Вы любите свою команду, и ваши люди любят вас. Но вы так же и уважаете своих соперников. Вы действуете в интересах общего дела, а не только в своих собственных. Но тем не менее вы помните, что у каждого свои интересы, и на собственные вы никому не дадите покуситься.

5. Вы постоянно учитесь и делитесь своими знаниями с другими

Для вас главное — стремиться к самосовершенствованию, и вы умеете делиться опытом с другими. Ваш формат — только честная борьба. Хотя излишняя благотворительность — это тоже не про вас.

6. Вы умеете себя контролировать

Вы адекватный человек и понимаете, что эмоции можно и нужно контролировать даже в самые тяжелые моменты жизни. Тем не менее вы четко видите, когда вами пытаются манипулировать и играть на жалости. Таким людям вы без тени сомнения говорите твердое «нет».

7. У вас гораздо больше друзей, чем врагов

Вы никому не завидуете. Напротив, вы рады достижениям других. Но даже если вы заметили в себе некоторые негативные проявления, вы точно знаете, что нужно делать для того, чтобы в не вести себя как идиот.

А на ваш взгляд, какие черты характера необходимы, чтобы стать сильным человеком?