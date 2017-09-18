7 нечестных уловок в споре, которые оставляют вас в дураках

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В современном мире нас окружает множество антинаучных идей, навязанной рекламы и других ловушек, от которых спасет только трезвый анализ. AdMe.ru собрал основные логические ошибки и уловки, знание которых поможет не только побеждать в спорах, но и лучше рассуждать самому.

Работает уловка так: один из участников спора искажает доводы оппонента, заменяя их на похожие, но менее логичные. Таким образом смысл утверждения меняется, и оспорить его становится легче. Выглядит это так, будто оппонент сражается с соломенным чучелом, уверяя окружающих, что это живой человек.

Логическая ошибка, вследствие которой исключаются любые варианты, кроме двух рассматриваемых. Один из них, как правило, выставляется логически ложным или неприемлемым, и остается лишь второй, в пользу которого и делается выбор.

Уловка, при помощи которой оппонент подтасовывает факты, чтобы доказать свою правоту (словно хитрый ковбой, который сначала стреляет по стене амбара, а потом дорисовывает мишень там, где скопилось больше всего дыр от пуль). Как правило, эта уловка используется там, где играют роль статистика или научные гипотезы. Оппонент подстраивает суждение под имеющиеся факты так, чтобы оно казалось правдоподобным. Однако правильно вначале выдвигать гипотезу, а потом подбирать данные, доказывающие ее.

Уловка, вовсе выходящая за рамки логики. Смысл ее в том, чтобы предсказывать некие ужасные события, тем самым делая вывод о неверности суждения. Это то же самое, что утверждать, будто из события «A» следует событие «Z», не учитывая промежуточные.

Хитрость, при помощи которой человек обращает внимание на личные качества оппонента. Любой выход за рамки конфликта — это возможность для одного из членов дискуссии победить в другом вопросе, выдав это за победу в изначальном споре.

Ошибка в логическом рассуждении, когда непоколебимо верным выставляется то, что является мнением большинства. В таком случае человек обычно говорит: «Большая часть общества ошибаться не может». Однако, принимая во внимание массовую культуру и тот факт, что каждая личность индивидуальна, подобный довод не может быть логически верным аргументом.

Логическая уловка, при помощи которой личный опыт представляется как неопровержимый аргумент. Нужно помнить, что каждый человек — это личность, и то, что подходит для одного, далеко не всегда будет являться правильным для другого.