6 задач для человека с незаурядным умом и смекалкой

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Знакомьтесь, это Чарльз. Он самый необычный человек на планете. Жизнь ему преподнесла множество уроков и испытаний, которые он мужественно прошел. Но все же в преклонном возрасте ему не удалось избежать ужасной участи. Узнайте его историю прямо сейчас.

1.

В детстве он был одаренным мальчиком, но у учителей были другие любимчики. Ему доставались самые непростые задания. Но он решал даже такие задачи с подвохом. Задача: Сделать неравенство правильным, ничего не дорисовывая и не переставляя цифры в примере.

2.

Подростком Чарльз любил гулять один. Однажды вечером на отдыхе в лесу он упал в колодец. Глубина колодца — 30 м. Чтобы выбраться оттуда по мокрой стене, он днем поднимался лишь на 3 м вверх, а за ночь, когда не было сил ползти, спускался на 2 м вниз — и все же выбрался. Вопрос: За сколько дней он выбрался из колодца?

3.

Ему было 20, когда над ним подшутили его друзья: они похитили Чарльза, раздели и привезли его в какое-то заброшенное помещение, где не было окон, а дверь была заперта. На стене висела записка, на которой было указано условие, при котором его выпустят. Посреди комнаты был забетонирован пол, и оттуда торчала та самая труба (диаметр ее был не больше 5 см, а высота — около 1 м), на дне которой лежал мячик для пинг-понга. Рукой достать его было невозможно, подручных средств не было, но он все же справился. Вопрос: Как Чарльз достал шарик?

4.

Пока его друзья только начинали строить карьеру, Чарльз разбогател и без памяти влюбился в девушку по имени Ирэн. Они поженились, но она оказалась расчетливой женщиной и вышла за него из-за его денег. Впоследствии она попыталась отравить его, чтобы получить его наследство. Он знал об этом, и поэтому ел с ней только одинаковую еду. Но в этот раз она предложила ему яблоко. Он сказал, что съест только в том случае, если она съест вторую половину. Разрезав яблоко и отдав ему половину, Ирэн съела свою, и с ней ничего не произошло. Съев свою половину муж впал в летаргический сон на сутки. После этой попытки убийства ее посадили в тюрьму, а Чарльзу удалось выжить. Вопрос: Как Ирэн все же удалось отравить мужа, если она не пила никакого противоядия?

5.

Чарльз был известным химиком-фармацевтом. Он даже разработал лекарство от неизлечимой болезни. Коллеги так завидовали его успехам, что решили убить его и украсть формулу лекарства. Один из сотрудников лаборатории пришел к нему вечером и всадил ученому нож в живот. Чарльз заметил, кто это был, но, не успев никого позвать на помощь, упал в обморок. Его нашел охранник, который проверял помещение после рабочего дня и вызвал скорую. Чарльз выжил, а под подозрение попали его коллеги: Серж, Никола, Феликс и Майкл. Вопрос: Кто пытался убить Чарльза, если все четверо находились в это время в лаборатории, каждый прикрывает другого, а в кармане у жертвы нашли странную записку с цифрами: 28, 27, 57?

6.

Лучшие врачи боролись за него, и Чарльз выжил. Остаток жизни он решил провести в уютном домике на окраине своего родного города. Всю почту ему приносил почтальон, еду привозил доставщик еды, и ежедневно приносил газету разносчик прессы. В пятницу почтальон принес ему письма и ужаснулся, увидев Чарльза лежащим мертвым в луже крови на полу в кухне. Он сразу вызвал полицию. Офицер осмотрел место происшествия и сделал вывод, что Чарльз был убит. На столе было обнаружено несколько бутылок молока, хлеб, таблетки, ключи и ежедневная газета за вторник. Под подозрение попали почтальон, разносчик прессы и доставщик еды. Вопрос: Кто убил беднягу Чарльза?

Ответы

1.

Необходимо всего лишь перевернуть доску, чтобы получить правильное равенство.

2.

Чарльзу понадобилось 28 дней. Да, он выжил там 28 дней, у него еще оставались запасы еды, которую он прихватил в поход в лес. А выбрался, продвигаясь по 1 м в сутки. За 27 дней он добрался до 29 м, но за ночь опустился до 27 м. В 28-й день он поднялся на 3 м и выбрался.

3.

Так как мячик для пинг-понга легкий, единственным способом было справить малую нужду в трубу: тогда мячик поднялся бы достаточно, чтобы можно было достать его рукой.

4.

Он обо всем знал, поэтому каждое утро выпивал универсальное противоядие. Но этот яд был настолько сильным, что он на некоторое время впал в бессознательное состояние, подобное смерти. А сам яд был на одной стороне ножа, которым Ирэн разрезала яблоко, и оказался на той половине яблока, что досталась Чарльзу.

5.

Никола. Цифры Чарльз успел записать сразу после того, как увидел убийцу. Так как он был гениальным химиком, они означают номера химических элементов таблицы Менделеева: 28 — Ni (никель); 27 — Co (кобальт); 57 — La (латунь).

6.

Разносчик прессы. Газеты, которые он приносил, были ежедневные. Последняя газета, которую нашли у Чарльза, — за вторник, а самого Чарльза нашли в пятницу. Разносчик знал, что химик уже убит, и не приносил больше газеты. Мотив: Чарльз не захотел сделать для него наркотическое лекарство.